Сам все загубил: к какой трагедии актера Леонида Харитонова привела всесоюзная слава

Народного артиста РСФСР Леонида Харитонова многие знают по фильмам 1950-х. В те годы он прославился, сыграв в картинах «Солдат Иван Бровкин» и «Иван Бровкин на целине».

Благодаря сказкам «Огонь, вода и… медные трубы», «Там, на неведомых дорожках» и «Чародеи», смог вновь обратить на себя внимание зрителей в 70-х и 80-х.

Однако в поздних работах сложно узнать того харизматичного красавца Ивана Бровкина, которого он исполнил в молодости. Жизнь устроила знаменитому актеру проверку, подарив славу в юности, а с годами лишив практически всего. Харитонов ее не прошел.

Сорвал куш: как типаж Харитонова помог ему прославиться

Кадр из фильма «Сын», режиссер Юрий Озеров, 1955 г.

Будущая звезда телеэкранов родился 19 мая 1930-го в Северной столице. В семье было два ребенка: Леня и его младший брат Виктор, который в дальнейшем тоже выбрал актерский путь. Подростковые годы Харитонова были особенно тяжелыми. В блокадном городе людям не оставалось ничего, кроме как питаться штукатуркой и мылом. После этих мук голода актер всю жизнь страдал язвой желудка.

Статус артиста Харитонов приобрел еще в школьные годы. Одноклассников поражала легкость, с которой он умел перевоплощаться в разные образы. Мальчик был главной звездой любых праздников, спектаклей и концертов.

По окончании учебного заведения ему так и не удалось распрощаться с творчеством, несмотря на то, что профессию Харитонов выбрал отнюдь не связанную с искусством. В университете он год учился на факультете юриспруденции, при этом активно посещал местный драмкружок.

Через год стало ясно, что так больше жить нельзя: юноша забрал документы и поступил в студию имени Владимира Немировича-Данченко при МХАТе, по окончании которой его без разговоров приняли в труппу театра. В этом же году случился дебют Харитонова в кино. В картине «Школа мужества» он исполнил главную роль Бориса Голикова, молодого человека, который начинает познавать взрослую жизнь.

Кадр из фильма «Солдат Иван Бровкин», режиссер Иван Лукинский, 1955 г.

На момент съемок актер только оканчивал студию. По правилам училища студентам запрещалось сниматься в фильмах, однако режиссер и народный артист СССР Владимир Басов настолько хотел видеть в кадре именно Харитонова, что буквально завалил письмами учебное заведение.

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Все было не зря, разрешение выдали. На экранах юноша оказался с уже известным на тот момент артистами. Например, наставника Бориса в кинокартине сыграл народный артист РСФСР Марк Бернес.

Реальную славу Леонид Харитонов приобрел в 1955-м, когда в кино еще ценился образ простых парней из колхоза. Для роли Ивана Бровкина ему пришлось научиться ходить строевым шагом и водить трактор. Выход на экраны этой кинокартины сделал молодого ленинградца любимчиком зрителей. Особый интерес к своей персоне юноша подогревал личным исполнением песен своего героя. Харитонов не признавал дубляж.

Фильм пользовался спросом, люди просили и жаждали продолжения. И в 1959-м режиссер принял решение снять вторую часть. В ней Иван Бровкин оказывается на целине. Фильм также обрел огромную популярность, но радоваться Харитону пришлось недолго. Отныне ему стали предлагать лишь роли добродушных солдат. Он чувствовал, что нигде больше не может раскрыть свой актерский потенциал.

Ажиотаж вокруг звезды экранов со временем стал спадать. Популярность приобрели другие фильмы, затрагивающие иные темы. Харитонов оказался в ситуации, когда даже от эпизодических ролей отказываться было нельзя. Например, он появился как камео в кино «Москва слезам не верит» и в роли начальника в новогодней комедии «Чародеи».

Не повезло ни в смерти, ни в любви: драма в личной жизни Харитонова

Кадр из фильма «Иван Бровкин на целине», режиссер Иван Лукинский, 1958 г.

К проблемам в карьере стали прибавляться и трудности в личной жизни. Несмотря на невысокий рост и простую внешность, Леонид пользовался невероятным успехом у дам. Как отмечали его одногруппники, актер умел очаровывать женщин с первого взгляда и охотно пользовался этим талантом.

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В первый раз Харитонов женился еще в студенческие годы. Его избранницей стала сокурсница Светлана Сорокина. Однако артист не мог устоять перед толпой поклонниц, мечтающих ближе познакомиться с кумиром.

Интрижки и короткие романы на время прекратились, когда знаменитость на съемках комедии «Улица полна неожиданностей» познакомился с актрисой Джеммой Осмоловской. Ради нее он развелся с первой женой. Во втором браке у Харитонова родился сын Алексей. Но ребенок не помог сохранить семью. Спустя некоторое время артист снова начал гулять. Супруги разошлись мирно, потому что обоим было тяжело тащить бремя этого брака на себе.

Только с третьей супругой артист смог прожить 20 лет. Молоденькая артистка Евгения Гибова, обучавшаяся на курсе Харитонова во МХАТе, всеми силами пыталась приковать к себе внимание кумира. У нее это получилось.

Кадр из фильма «Чародеи», режиссер Константин Бромберг, 1982 г.

Однако брак не стал для актера по-истинному счастливым. Новоиспеченная жена оказалась строгой.

Она моментально установила в доме свои порядки, нарушая которые, муж навлекал на себя гнев. Жизнь под каблуком вгоняла Харитонова в глубокую грусть и тоску. Он изредка виделся с сыном в тайне от Гибовой. Уж больно та не любила его родственников. Однажды своенравная жена отправила брата Харитонова с его семьей ночевать в гостиницу, не предложив остаться на ночь у них.

Кроме толп поклонниц, слава принесла звезде экрана проблемы с алкоголем. Вокруг артиста появилось множество людей, которые хотели пропустить с кумиром по рюмочке. А Харитонов не мог никого обидеть. Безотказность и привела его к серьезной зависимости.

Пагубное пристрастие рано подорвало здоровье знаменитости. В 1980-м Харитонов перенес первый инсульт, через три года — второй. Ухаживать на мужем Гибова отказалась. После третьего удара в 1987-м сердце артиста перестало биться. На тот момент ему было 57 лет. Памятник на Ваганьковском кладбище установил Метрострой, так как супруга артиста принимать в этом участие не стала.