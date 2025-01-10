«Просто какое-то мракобесие»: звезды хвастаются огромными тратами

Сколько денег богатые и знаменитые готовы платить за брендовые вещи и аксессуары? И как дизайнерская сумка стала яблоком раздора для Ксении Собчак и Екатерины Гордон? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не столь богат, чтоб покупать дешевые вещи. Поэтому, если хочешь сделать дело хорошо, сделай его сам и сделай его задорого», — заявил народный артист РФ Филипп Киркоров.

Певец много раз признавался, что не умеет экономить. Еще больше, чем интерьеры, он любит украшать себя. Главные слабости певца — это обувь, одежда и аксессуары. Филипп скупает целые коллекции именитых дизайнеров. И уже потерял счет своим нарядам. Эксперты оценивают стоимость гардероба поп-короля более чем в сто миллионов рублей.

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«У меня есть специально обученный человек для этого, который занимается, так сказать, моим гардеробом и тем, что одеть, как одеть, с чем все совместить, наряжать», — поделился Киркоров.

Не отстает от певца и его подруга Яна Рудковская. Продюсер — давняя поклонница сумочек одного известного бренда. Она уже 15 лет привозит экземпляры со всего мира. Среди них есть и настоящие раритеты.

«Яна очень любит и ценит некий эксклюзив. У нее достаточно много сумок, я бы сказала, даже очень много. И среди них есть реально эксклюзивные, лимитированные, возможно, пять-десять штук на весь мир», — уточнила звездный стилист-имиджмейкер Эльвира Янковская.

Яна Рудковская всегда с удовольствием демонстрирует свои сумки общественности. И лишь одна из них до сих пор скрыта от посторонних глаз. Это подарок приятельницы из Лондона.

«У меня есть одна сумка, которую мне подарила очень серьезная женщина. Она миллиардер, живет в Лондоне. Она мне подарила сумку за семь миллионов. Эта сумка сделана из кожи крокодила и инкрустирована бриллиантами. Боюсь даже выходить», — рассказала продюсер.

Рудковская не скрывает: она получает удовольствие от того, что окружает себя роскошью. Носит дорогую одежду, отдыхает на элитных курортах. А еще у Яны и ее мужа Евгения Плющенко есть солидный автопарк. Все автомобили исключительно класса люкс стоимостью несколько десятков миллионов рублей каждый.

«То, что они покупают все эти бренды за бешеные деньги, — это не то что расточительство, это просто какое-то мракобесие. Разве можно за сумку отдавать 100, 200, 300, 500, а некоторые по миллиону отдают? Это же можно с ума сойти! Люди в провинции, в глубинке год могут жить на одну сумочку, которую покупают артисты», — возмутился светский журналист Денис Сорокин.

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«Если ты можешь себе позволить, если хочешь доставить себе такую радость, почему нет?» — задалась вопросом Эльвира Янковская.

Но не все готовы выкладывать солидные суммы за наряды и аксессуары. Многие знаменитости открыто признаются, что покупают подделки. Недавно адвокат Екатерина Гордон прорекламировала интернет-магазин, который торгует репликами, то есть копиями известных брендов. За что была высмеяна телеведущей Ксенией Собчак.

«То, что Собчак издевается над Гордон, типа это паль, что ты рекламируешь, это Ксюшу не красит. Надо думать не о том, сколько стоит твоя сумка и какого она бренда, а надо думать о том, что у тебя в душе», — подчеркнул журналист Сорокин.

Гордон в долгу не осталась и ответила Ксении в своем стиле.

«На Ксении даже очень дорогое выглядит как дремучая паль, поскольку сам человек паленый. А на сумки мне глубоко плевать. Когда возишь гуманитарку в Курск, Белгород, Ливан, Палестину, купить сумку за несколько миллионов просто западло. На деньги от этой рекламы мы купили одежду для тех, кто потерял дома», — заявила она.

«Катя Гордон, конечно, очень правильно ответила Собчак, что, вы знаете, вообще не в брендах счастье на самом деле. И если ты ходишь с сумочкой, пусть она паленая, ненастоящая, паль, как говорят, да, в последнее время, но зато ты хороший человек, да и хорошо», — отметил журналист Сорокин.

Звезды шоу-бизнеса разделились на два лагеря: одни поддержали Собчак и заявили, что надо отдавать предпочтение только оригиналам. Другие, наоборот, не видят ничего криминального в копиях.

«Я вообще считаю, что главное, одежда должна просто подчеркивать какие-то достоинства и убирать недостатки. Но какого конкретно она бренда, мне не очень важно. Мне, если честно, жалко тратить огромные деньги на обычную тряпку», — призналась певица Юлия Савичева.

Некоторые знаменитости не поскупились и на празднование Нового года. СМИ пишут: Филипп Киркоров потратил более миллиона рублей на украшение елки.

«У меня елка вся в белых бантиках. Тема моды не оставляет меня никогда, и мне показалось это очень оригинальным. Это очень круто смотрится в кадре», — заявила блогер Карина Нигай.

В преддверии главного праздника звезды шоу-бизнеса хвастались своим новогодним декором. Одна елка роскошнее другой. И дороже.

«Нужно было связать из ленточек бантики, и их просто сотня. В целом, по-моему, елка обошлась мне в 300 тысяч», — уточнила Карина Нигай.

Но, оказывается, 300 тысяч за бантики — это еще не предел. По словам дизайнеров, самые роскошные во всех смыслах деревья в этом году — у Анастасии Волочковой и Филиппа Киркорова. Певец и балерина установили в своих домах елки стоимостью примерно миллион рублей.

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«Понятно, для среднестатистического человека это дорого. Но в условиях цен, которые сейчас вообще в целом есть, елка высокая, елка пышная, елка качественная. Она со встроенными гирляндами. Это всегда вырастает в цене», — высказалась стилист-имиджмейкер Янковская.

Филипп, в отличие от Анастасии, решил обойтись без игрушек. На его елке только серебряный дождик. Но зато в каком количестве.

«Стилизация именно дождиком к нам как раз таки возвращается. И, возможно, Филипп Бедросович один из первых, кто захотел этот тренд на себе, скажем так, на своей елке вернуть», — предположила Янковская.

Многие знаменитости предпочли не тратить большие деньги на украшение елок. И наряжали праздничные деревья своими руками. А главное — игрушками, которые в некоторых семьях переходят из поколения в поколение. По их словам, это намного дороже, чем самое модное дизайнерское решение.