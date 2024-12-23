«Я транжира»: Наталья Подольская скрывает свои траты от мужа

Певица скрывает покупки от своего мужа, потому что «бережет» его.

Певица Наталья Подольская считает себя транжирой, поскольку легко расстается с деньгами. Об этом она рассказала 5-tv.ru на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

«У меня вообще в плане денег такой характер. Я, во-первых, транжира. Во-вторых, если вдруг какая-то сумма приходит, то вот она мне карман жмет», — призналась исполнительница.

Как только приходят деньги, Подольская тут же с ними расстается без угрызений совести. Может без повода часть перевести своим родным или выплатить зарплату работникам.

«Я правда себя радую. Потому что есть такой закон денег: чем больше тратишь — тем больше зарабатываешь. Я в это верю», — ответила Наталья.

Также артистка обожает брендовую одежду. Особенно, она является поклонницей российских дизайнеров. По ее мнению, сейчас самое лучшее для них время.

«Заходишь в торговый центр, там все в российских брендах. И все так здорово. Хочется купить. И я поклонница достаточно большого количества российских дизайнеров», — подчеркнула певица.

Поэтому траты Подольской распространяются и на наряды. Она готова отдать кругленькую сумму за новую сумку. Однако от своего мужа продюсера Владимира Преснякова певица скрывает подробности покупок, поскольку «бережет» его. По всей видимости, композитора такая информация может сильно шокировать.

Кроме того, Подольская, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, не надевает повторно тот наряд, в котором уже появлялась на сцене. К примеру, на концерте певица выступила в красивом серебряном платье с золотыми вставками. Его подобрали из коллекции прошлых лет заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдакшина. Но больше в этом образе Подольская не выйдет в свет.

Есть один нюанс, артисты сотрудничают со многими брендами. Поэтому не выкупают те костюмы, которые планируют надевать. Дизайнеры это прекрасно понимают. Иначе было бы невозможно приобрести столько одежды, особенно, в преддверии Нового Года.

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