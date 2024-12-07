Куда пропал Гном Гномыч? Рудковская шокировала подписчиков признанием о сыне

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Старший сын Рудковской выступит в 34 новогодних шоу в образе Щелкунчика

Куда пропал Гном Гномыч? Рудковская шокировала подписчиков признанием о сыне

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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В возрасте 11 лет мальчик работает без выходных и даже не успевает посетить новогоднюю елку.

Старший сын телеведущей Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр выступит в 34-х новогодних шоу в образе Щелкунчика. Об этом пишет 7Дней.ru.

На днях в одном из столичных ресторанов состоялся предновогодний праздник, на котором собрались звездные дети. Среди гостей был и младший сын Рудковской — четырехлетний Арсений, однако 11-летнего Александра на елке почему-то не было. Фанаты решили, что родители позволили Гном Гномычу отдохнуть дома, но не тут-то было.

По словам Рудковской, Саша работает без выходных. Помимо учебы и тренировок, перед Новым годом ему предстоит откатать 34 ледовых программы в образе Щелкунчика.

«Эстафетная палочка походов по праздникам передана Арсению в свободное от его учебы и тренировок время», — сообщила звездная мама.

Однако телеведущая отметила, что Саша вполне успешен в своей работе и получает за нее крупные гонорары. Уже в таком юном возрасте он мечтает о масштабной покупке к 18-летию — внедорожнике Mercedes-Benz. Он активно копит на автомобиль со своих личных заработков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасло Рудковскую от «голой вечеринки» Ивлеевой.

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Куда пропал Гном Гномыч? Рудковская шокировала подписчиков признанием о сыне

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