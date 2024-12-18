Возраст не помеха: кто из знаменитостей решился завести ребенка после 40 лет

Марина Федункив вышла в свет после родов. Как актриса справляется с ролью молодой мамы? Правда, что она сама выносила малыша в 53 года? И почему она до последнего момента скрывала свое интересное положение? Кто еще из знаменитостей решился завести ребенка после сорока? И что по этому поводу говорят врачи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я? Прекрасно. Ничего не соображаю, но хорошо», — заявила актриса.

На премьере клипа Филиппа Киркорова все внимание было приковано не к королю эстрады, а к Марине Федункив. В октябре у 53-летней артистки родился сын. Друзья и коллеги поздравляли ее с этим счастливым событием.

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«Я очень рада за нее, правда. Вы знаете, такие, скажем так, поздние решения, которые принимают любящие люди, дают надежду всем тем парам и девушкам, у которых пока еще нет деток», — выразила мнение Ольга Бузова.

Певица, которая давно мечтает испытать радость материнства, даже попросила погладить живот Марины. Так сказать, на удачу. Несмотря на то, что Федункив уже родила.

«А, ты же уже родила. Вот я дура. А я за животик держусь», — сказала Бузова.

«Могу брызнуть на тебя молоком, посвятить тебя в молодые мамы», — ответила Марина Федункив.

Слухи об интересном положении актрисы появились летом. Но она до последнего момента отрицала беременность. Даже когда в СМИ написали о рождении малыша, Федункив продолжала твердить, что это неправда. Сейчас объясняет: просто боялась за ребенка.

«Потому что, извините, верю, что есть плохая энергетика. И я в таком возрасте, что, как говорится, на воду дуешь уже», — отметила артистка.

Такая скрытность спровоцировала волну слухов о суррогатном материнстве. Поклонники предположили: Марина последовала примеру Елены Маликовой, Яны Рудковской и Светланы Бондарчук, которые откровенно рассказывали о своем опыте. Однако Федункив уверяет: она забеременела и родила сама. Но не без помощи медицины.

«Современные женщины очень часто пользуются программой отложенного материнства, когда замораживаются клетки в молодом возрасте, а далее уже при необходимости клетки размораживаются, оплодотворяются, и эмбрион переносится в полость матки специально после подготовки женщины к этому процессу. В общем-то, это и есть ЭКО. ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение, когда оплодотворение яйцеклетки происходит вне организма женщины», — объяснила врач-репродуктолог Виктория Александрова.

Марина призналась, что уже давно заморозила яйцеклетки. Но только после замужества с итальянским бизнесменом Стефано Маджи решилась их использовать.

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«Ты в одного, столько опасений, столько страхов. Но если знаешь, что рядом с тобой, допустим, есть люди, которые тебя поддержат, даже можно не переживать… Все правильно делаю. Меня бог наградил, значит, я правильно прожила», — подчеркнула звезда.

Материнство никак не повлияло на карьеру Федункив. Она все так же активно снимается и посещает светские мероприятия. Правда, теперь всегда берет с собой молокоотсос.

«Пока есть чем, кормлю. Не будет — на смесь переведу. Какой-то у меня, да, он любит… Сейчас хорошо кушает. А когда был во мне, видимо, не очень хотел», — рассказала Марина Федункив.

«Очень за нее счастлива. Никогда не забуду, когда я была глубоко беременна Анечкой, подошла к ней, она нежно дотронулась до моего животика и сказала: „Я бы тоже так хотела ребеночка“. И мне ее слова так запали в сердце, что когда узнала об этой новости, безусловно, моему счастью не было особенно предела», — поделилась Ольга Орлова.

Певица тоже стала мамой в достаточно зрелом возрасте. Правда, во второй раз. Дочь Анну она родила в 45. По словам артистки, никаких опасений у нее не было. Только счастливое ожидание.

«Здесь должен быть хороший доктор, который будет вести каждую мамочку. Все равно у каждого человека индивидуальная ситуация медицинская, поэтому здесь лучше найти профессионала, довериться или клинику профессиональную и уже следовать указаниям врача», — выразила мнение Орлова.

Недавно в СМИ появилась новость, что 64-летний певец Игорь Николаев готовится стать многодетным папой. Якобы жена народного артиста РФ, 42-летняя Юлия Проскурякова, ждет второго ребенка. Сама она уверяет, что это неправда. Но точно так же говорила и Марина Федункив.

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Специалисты заметили: за последнее время средний возраст женщин, которые планируют беременность, увеличился. Если раньше он составлял 25-30 лет, то теперь многие начинают задумываться о пополнении только ближе к сорока.

«Действительно, жизнь не стоит на месте. Женщины активно занимаются собой, развитием карьеры, достижением определенного статуса и возможностей содержать ребенка. Поэтому мы наблюдаем эту тенденцию и у себя в клиниках», — подтвердила врач Александрова.

Звезды своим примером активно доказывают, что цифры в паспорте не препятствуют материнству. Балерина Илзе Лиепа родила ребенка в 46, телеведущая Лера Кудрявцева — в 47. Буквально на днях 52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко сообщила, что готовится к появлению на свет своего первенца.

«Наверное, с возрастом это более осознанное материнство, нежели в каком-то суперюном. Я думаю, это суперподарок. Это классно. Это же дает стимул вставать с кровати, делать что-то, заново посмотреть на мир глазами малыша. Это супер», — высказалась актриса Агата Муцениеце.

Правда, врачи предупреждают: поздняя беременность несет в себе определенные риски. Поэтому, если нет проблем со здоровьем, тянуть с деторождением все-таки не стоит.

«Девушки до 30 лет проходят процедуру и вообще вынашивание беременности гораздо легче, чем уже после сорока. Это связано с особенностями и клеток, возможности получения клеток и, конечно же, самого организма. После 45 лет получить свою яйцеклетку и достигнуть беременности становится сложнее за счет гормональных изменений в организме женщины», — подчеркнула врач-репродуктолог Александрова.

Но тем не менее все возможно. И сияющие от счастья глаза Марины Федункив — яркое тому подтверждение.