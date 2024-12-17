Падать тоже надо уметь: как защититься от травм любителям лыж и сноубордов

В зимних видах спорта важно трезво оценивать свои силы и не пренебрегать правилами безопасности.

Чтобы обезопасить себя от травм при катании на сноуборде или лыжах, нужно научиться правильно падать. Об этом URA.RU рассказала мастер спорта и инструктор по сноуборду Мария Белых.

По словам эксперта, лучше всего падать на бок, а не на спину или живот. А также важно прижимать голову к груди, чтобы защитить шею. При катании на сноуборде, падая, следует выставлять руки вперед, сжав кулаки. Кроме того, нужно постараться принять удар на предплечье, вытягиваясь телом в сторону наклона. При падении во время катания на лыжах падать лучше в сторону канта, также с выставленными вперед руками.

Белых отметила, что при таком виде физической активности падения — это норма. Поэтому не стоит переживать и подготовить себя к этому до выхода на трассу. Навык поможет в нужной ситуации сгруппироваться и сделать все правильно.

Конечно, важно и трезво оценивать свои силы. Новичкам стоит начинать кататься на легких склонах, а не спешить сразу покорять сложные маршруты. Не стоит забывать и о разминке перед катанием.

«Можно включить музыку и танцевать пять минут, чтобы подвигались все суставы. Помашите руками, ногами, сделайте несколько приседаний. Это поможет избежать травм и настроит тело на активную работу», — объяснила эксперт.

При катании необходимо смотреть вперед, а не под ноги. Если на участке есть дети, их нужно объезжать по большей траектории, так как они часто импульсивны и резки в своих движениях. Скорость тоже играет большую роль в контроле своего движения на склоне.

«Если вы не уверены в своих силах, не разгоняйтесь до максимума. Сгибайте колени, дышите, намечайте точку остановки и старайтесь ее достичь. Если получается, значит, вы контролируете ситуацию», — сказала спортсменка.

Также Белых просит не пренебрегать правилами безопасности, комплектом защиты и на начальных этапах помощью инструктора.

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