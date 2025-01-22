Центр притяжения: какое будущее прогнозируют России через 10 лет

Каждый россиянин представляет будущее страны исключительно в светлых тонах. И самое большое по площади государство в мире просто не может не занять достойное место в на геополитической карте ближайших десятилетий.

Прогнозисты подтверждают, что по целому ряду факторов и разворачивающихся трендов Россия действительно окажется в самом эпицентре.

Какое будущее ждет страну и как поменяется жизнь, эксклюзивно Пятому каналу рассказал футуролог Антон Попов.

Россия — центр притяжения

Россия — один из будущих центров притяжения. В процессе деглобализации для многих людей Россия станет маяком. Уже сейчас страна выстраивает свои контуры безопасности, отделяя себя от идеологии и влияния Запада.

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«Если говорить о человеке будущего в России, то нам повезло. Слава богу, земля-матушка наградила нас ресурсами. У нас где-то 33% всех запасов пресной воды на Земле. У нас большие поля, на которых можно выращивать пшеницу, зерно и так далее. Это дает возможность соблюдать собственную продовольственную безопасность и даже экспортом кормить дружественные нам страны, которые войдут в контур нашего влияния», — перечислил специалист.

Кроме того, в России сильная экономика, развитая социальная сфера, природные и культурные красоты и множество других преимуществ, которые сами россияне воспринимают как должное.

«На горизонте 2030-2040-х годов, скорее всего, произойдет миграция людей из других стран. Есть прогнозы, что это будет несколько сотен миллионов человек, соизмеримо с населением РФ. Многие иностранные граждане, которые даже не знают русский язык, хотят быть частью нашей культуры. Но будут и люди, которые будут бежать от климатических вопросов, связанных с повышением температуры», — сказал футуролог.

Идеология и ценности. Уже сейчас Россия принимает иностранцев, разделяющим традиционные ценности и бегущих от неолиберальных установок. Это ценности семьи, продолжения жизни, взаимоотношения с людьми. Такая позиция заслуживает уважения и привлекает все больше людей.

«Для русского человека это, безусловно, одна из ключевых особенностей. Как бы нас за 30 лет ни пытались склонить в сторону материального богатства и приоритета денег, все равно душа у русского человека на первом месте», — отметил он.

Климат и погода. Повышение температуры на несколько градусов значительно осложняет жизнь в теплых странах. Засуха, жара, пожары и наводнения становятся постоянными спутниками в этих регионах. «Холодная» Россия становится все более привлекательной и безопасной.

Водные ресурсы. Пресная вода — это один из самых важных ресурсов будущего. Помимо больших запасов наземных и подземных рек, Россия даже может экспортировать айсберги.

«Кто сейчас покупает квартиры в Дубае, возможно, через какое-то время будут продавать их за пять литров пресной воды. И это реальная проблема», — предостерег специалист.

Медицина и технологии. Уже сейчас российское здравоохранение считается одним из самых развитых в мире. Об этом свидетельствует ежегодный поток медицинских туристов, которые приезжают в разные города страны за качественной диагностикой и сложными операциями. Развитие направления по 3D-печати органов вкупе с будущими научными разработками усилит медицину и поможет продлевать людям жизнь. Кроме того, по прогнозам к 2030-му году Россия будет производить около 70% собственных препаратов лучшего, чем за границей, качества.

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Здоровье и продолжительность жизни

Существует ряд предпосылок, что средняя продолжительность жизни человека значительно вырастет.

«Человек будет жить 120-150 лет, и это уже не за горами, это на нашем веку случится», — заверил эксперт.

Перед государством встанет вопрос, как обеспечивать пенсионеров и интегрировать их в общество и экономику. Вполне вероятно, что правительствам придется увеличить пенсионный возраст до 70-80 лет. Уже сейчас развиваются программы активного долголетия, чтобы люди пожилого возраста могли интересно проводить досуг.

Не последнюю роль в «замедленном» старении, помимо прорыва в медицине, сыграет здоровый образ жизни. Однако подход к правильному питанию, вероятно, претерпит изменения.

«Скорее всего, за счет экономического расслоения населения, в разных странах по-разному, возникнет расслоение на продукты — на дорогие и натуральные и на менее здоровые, менее натуральные. Соответственно, кто-то сможет их себе позволить, кто-то нет», — прокомментировал Попов.

Пища начнет восприниматься как лекарство. Фермерские продукты будут расцениваться как превентивный способ защитить себя от проблем со здоровьем. А тем, кому они окажутся не по карману, придется получать полезные витамины и минералы через продукцию фармкомпаний.

При этом в агропромышленном комплексе появится ряд изобретений, связанных с внедрением в овощи и фрукты полезных лекарственных и нутрицеологических добавок.

«Это не про искажение генотипа растений и не про внедрение ДНК скорпиона. С точки зрения белковых и растительных форм, которые могут заменить мясо или, там, не дай бог, насекомых, которых перемалывают и предлагают еду, нам это не грозит. Хотя у определенных компаний такое оборудование закуплено, и они экспериментируют с добавками в корма животным. Это тоже не очень хорошо, потому что потом этих животных мы едим», — успокоил он.

Еще одно направление в пищевой промышленности — это удешевление производства за счет наделения, например, обычной простой воды разными вкусовыми ощущениями путем добавления специальных капсул. Тогда соки, газировки, чаи и другие напитки потеряют актуальность. Однако помимо экономической выгоды, все инновации должны получить одобрение общества и соответствовать законам и ГОСТам страны. На данный момент для России это неактуально, но возможно.

Профессии будущего

Первый тренд ближайшего будущего — это «старение» сотрудников. В условиях кадрового голода и нехватки опытных специалистов экономика не сможет отказаться от ценных возрастных кадров, а значит, будет принимать на работу людей старше 50 лет.

Уже сейчас в мире набирает популярность «серебряная экономика» — рынок услуг и товаров для людей старшего возраста.

«Люди с опытом в возрасте 60-70 лет могут передавать знания, не обязательно связанные с какими-то новыми технологиями, а именно с навыками трудовой деятельности. Очень часто не хватает токарей, сварщиков, людей, которые умеют что-то делать руками. Причем не механически, а с воображением», - объяснил Антон Попов.

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Второй тренд — это роботизация профессий. Ожидается, что 2030-му порядка трети всех процессов в медицине будет привязано к роботам и искусственному интеллекту (ИИ). Они не заменят врачей, но возьмут на себя часть их обязанностей, например, описание рентгеновских снимков и постановку диагнозов.

«У людей остается функция контроля. То есть, опытный рентгенолог может оценить, ошибается ли искусственный интеллект, можно ли принимать на веру его диагноз. С одной стороны, это плюс: можно не ставить дорогое оборудование в каждую клинику и дистанционно получить диагноз. С другой стороны, врачам становится не на чем учиться. И если выключится электричество, они не смогут сами все сделать», - прокомментировал эксперт.

То же самое, по его словам, в ближайшем будущем произойдет с программистами, переводчиками, водителями, бухгалтерами, журналистами, художниками и видеооператорами и другими специалистами, чьи функции можно разложить на алгоритмы.

«Профессии не исчезнут, но сильно трансформируются. Уходит средний класс людей, которые, что-то умеют, но не очень хорошо. Останутся востребованными суперпрофессионалы, которые будут решать сложные комплексной задачи и контролировать ИИ, либо новички, которые могут работать дешевле, чем технологии», — уточнил футуролог.

Совсем скоро появятся гибридные команды людей и роботов для ускорения и улучшения процессов.