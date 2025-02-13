Трудности с деньгами? Почему Игорь Николаев продал квартиру в Майами

СМИ пишут: Игорь Николаев продал квартиру в Майами. Почему певец принял такое решение? И действительно ли всему виной трудности с деньгами? Кто еще из знаменитостей планирует избавиться от жилья за границей? И где теперь проводят свои отпуска звезды российской эстрады? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть разные предложения, и ситуация меняется в разные стороны сейчас. Предложения каждый раз тоже меняются», — отметил певец.

Новость о том, что народный артист РФ Игорь Николаев больше не владеет недвижимостью в Майами, стала шоком для его поклонников. Ведь музыкант купил две квартиры в башне Трампа, которая находится в престижном районе Санни-Айлс, еще в 90-х. Одну подарил старшей дочери, вторую оставил себе. Сначала приезжал туда с Наташей Королевой, потом — с новой женой Юлией Проскуряковой.

«Вы знаете, эта информация, которая прошла, наделала почему-то много шума», — удивился Николаев.

«Учитывая тот факт, что за прошлый год он заплатил 32 тысячи налог, обе квартиры стоили больше двух миллионов долларов», — уточнила эксперт по недвижимости Милена Азарникова.

Вслед за Николаевым жилье в Майами в свое время приобрели многие его коллеги по сцене и их родственники: Валерий Леонтьев, Леонид Агутин и Анжелика Варум. У мамы Наташи Королевой, Людмилы Порывай сразу несколько квартир в разных районах. Народный артист РФ Филипп Киркоров владеет двухэтажным особняком площадью 800 квадратных метров. Эксперты оценивают его в 630 миллионов рублей.

«Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи», — заявил Киркоров.

Квартира Игоря Николаева была в разы меньше. Но зато с панорамными окнами и на первой линии, прямо на берегу океана.

«Престижный район, популярен среди русских иммигрантов. Хорош тем, что там очень красивый пляж: широкий, белый песок, лазурный берег. Там было модно покупать в 90-е, в начале 2000-х годов», — объяснила эксперт по недвижимости Азарникова.

Когда-то артист с семьей проводили здесь каждую зиму. Но в последние годы у Игоря Николаева часто возникают проблемы со здоровьем. Музыкант перенес несколько сердечных приступов и сложную операцию. Выдерживать 10-часовые перелеты в США и обратно стало явно сложнее.

«Мы все не молодеем. И действительно, в 65 лет уже сложно переносить и тяжелые перелеты, и нагрузки, и аэропорты», — выразила мнение председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова.

Но даже если в квартире никто не живет, платить коммунальные платежи и налоги все равно нужно. А в США, как говорят эксперты, они достаточно высокие. И с каждым годом растут.

«Там 1,5% от стоимости недвижимости — налог в год. Если сравнить с нашим — 0,1%. Такая квартира, как у Игоря Николаева, стоила в месяц ему, скорее всего, больше полутора тысяч долларов», — рассказала Милена Азарникова.

Николаев уже не гастролирует так активно, как раньше. Количество выступлений на корпоративах тоже сократил в разы. Бережет здоровье. Естественно, лишние расходы ему сейчас ни к чему.

«Это наблюдается уже в течение последних пяти-семи лет. Он все реже появляется на публике. Каждое его появление в концерте или на мероприятии — это всегда событие. Он отошел от дел, и вся его концертная деятельность уже свелась на нет», — отметила Тарханова.

Но без жилья в солнечной стране певец родных не оставил. Вместо квартиры в Майами он купил апартаменты в Дубае. Специалисты говорят, что именно это направление сейчас пользуется особой популярностью у российских звезд. Море, солнце, передовые технологии. Прямой рейс из Москвы занимает чуть более пяти часов. И налоги на недвижимость намного ниже, чем в Штатах.

«Там нет ежегодного налога за владение недвижимостью, но есть обычные сервисные сборы, что-то вроде капитального ремонта, обслуживания зданий и так далее. Варьируется от 15 до 60 долларов за квадратный метр в год. Все-таки достаточно щадящие платежи по сравнению с теми налогами, которые в Америке», — рассказала эксперт по недвижимости.

Уже обзавелись жильем в Арабских Эмиратах Оксана Самойлова и Джиган, Александр Ревва, Ксения Собчак, Егор Крид, Стас Михайлов и многие другие знаменитости.

«Дубай нынче — это тренд. Так же, как и раньше, тренд был в Майами. Успешные инвестиции, роскошь, бренды, сервис. Он считается безопасным городом. При покупке недвижимости дороже 200 тысяч долларов получаешь резиденцию на два года, где ты можешь еще продлить этот срок», — уточнила Милена Азарникова.

В прессе появилась информация, что подумывают распрощаться с американским имуществом и Анжелика Варум с Леонидом Агутиным. Якобы осенью прошлого года они попросили постояльцев одной из своих квартир съехать. Возможно, готовят ее к продаже?

«Большое количество других российских звезд экстренно, повально начали продавать свою недвижимость в США. Дубай, Арабские Эмираты — это наша дружественная страна», — подчеркнула председатель Союза пиарщиков России Тарханова.

Судя по фото и видео, которые выкладывала жена Игоря Николаева, в Дубае им нравится ничуть не меньше, чем в Майами. Супруги посещают ночные клубы, рестораны и спортивные мероприятия. А если вдруг очень захочется в США, всегда можно зайти в гости к бывшей теще Людмиле Порывай.