«Мы не исключение»: Проскурякова про конфликты в отношениях с Николаевым

Пара вместе уже 19 лет и расставаться не планирует.

Певица Юлия Проскурякова и ее коллега и супруг Игорь Николаев переросли стадию, когда в паре возникают конфликты. Об этом артистка рассказала на презентации клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера».

Знаменитость призналась, что во многом взаимопониманию в их союзе способствует одна сфера деятельности.

«Нас спасает то, что мы оба творческие люди. Мы понимаем друг друга. <…> Нам хорошо вместе, мы на одной волне. Наверное, если бы мы были из разных профессий, то было бы сложнее», — рассуждает певица.

По словам Юлии, Игорь в домашней обстановке становится обычным мужчиной. Пара вместе уже 19 лет, 13 из которых они женаты. И разводиться супруги не думают. Проскурякова признается, что у них все хорошо и давно уже нет больших конфликтов.

«Уже как-то это стирается. Как-то ты уже не помнишь таких глобально-кризисных ситуаций. Конечно, притирка у всех бывает пар. Мы не исключение, у нас тоже была притирка. Это нормально. Странно, если пара вообще этого не проходит, на мой взгляд. Значит, что-то не так», — рассуждает исполнительница.

Она уверена, что пары должны немного ругаться, потом мириться, чтобы все у них было хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николаев поздравил старшую дочь с 46-летием.