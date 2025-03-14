«Мы и не прощаемся»: как суперхит увековечил Пола Уокера из «Форсажа»

Прошло почти 12 лет с того момента, как сыгравший в киносаге «Форсаж» американский актер Пол Уокер разбился в автокатастрофе. Ему было 40 лет, он всегда любил адреналин и пренебрегал мерами безопасности, а на съемках сам исполнял трюки, за которые брался не каждый каскадер. Но в свою последнюю поездку 30 ноября 2013 года Уокер находился на пассажирском месте и был пристегнут, а экспертиза показала отсутствие в его крови следов алкоголя и наркотиков.

Пол Уокер не успел закончить работу над седьмой части блокбастера. Саундтрек к ней было решено посвятить памяти талантливого актера — так 10 лет назад появилась песня Уиза Халифы и Чарли Пута «See You Again».

Композиция быстро возглавила чарты во многих странах, помогая поклонникам со всего мира переживать утрату смелого и искреннего полицейского О’Коннера.

Чем известен Пол Уокер

www.globallookpress.com/KPA

Пол Уокер родился 12 сентября 1973 года в Калифорнии. Его мать была моделью, но после замужества оставила карьеру из-за пятерых детей, а отец в юности занимался боксом. Позже Пол попробует себя в каждой из сфер интересов родителей, поэтому не стоит воспринимать его только как полицейского из «Форсажа».

Модель

Все Уокеры были красивы. И так как мать Пола имела опыт в модельной сфере, она обратила внимание на яркую внешность старшего сына. Уже в три года он снялся для Pampers Diapers и с тех пор продолжал сотрудничество с рекламодателями. Эти контракты в дальнейшем способствовали приглашениям на второстепенные роли в таких шоу, как «Шоссе в рай» и «Чарльз за главного».

Внешность помогала Уокеру и в начале его кинокарьеры, а в 2001 году, после роли в «Форсаже», журнал People включил актера в число самых красивых людей мира.

Актер

Младшие братья насмешливо относились к съемкам Пола. Сам Уокер тоже не был серьезно настроен становиться актером — в подростковом возрасте он увлекался морской биологией и изучал труды Жака Ива Кусто. В кино он получал только незаметные роли, поэтому планировал становиться морским исследователем, но его отговорил агент.

Первым крупным проектом Уокера была диснеевская семейная комедия «Вместе с Дидлами» 1998 года. Правда, она провалилась в прокате, зато стояла в самом начале фильмографии актера. Вот некоторые значимые проекты Пола Уокера:

«Плезантвиль» (1988) — картина, в которой Пол снимался вместе с Тоби Магуайром и Риз Уизерспун. С этим проектом за ним закрепился образ смазливого калифорнийского парня, играющего роль второстепенного плана;

«Это все она» (1999) — Уокер сыграл друга главного героя, мелодрама получила Teen Choice Award и MTV Movie Awards;

«Студенческая команда» (1999) — Пол получил более заметную роль футболиста и смог добиться аутентичности образа, посвящая много времени занятиям с профессиональным тренером;

«Черепа» (2000) — триллер, в котором Уокер благодаря знакомству с режиссером Робом Коэном отходит от образа красавчика;

«Форсаж» (2001) — гоночная сага, прославившая Уокера ролью главного героя — полицейского Брайана О’Коннера;

«Белый плен» (2006) — вновь сотрудничество с Disney, где Уокер сыграл главную роль.

Гонщик

Пол Уокер увлекался серфингом и стрельбой, профессионально занимался восточными единоборствами, а по джиу-джитсу даже имел коричневый пояс (посмертно ему позже присудили черный).

Главным интересом актера всегда был автоспорт: он участвовал в гонках (например, в «Redline Time Attack») и постоянно тестировал новые автомобили. В его гараже находилась коллекция из более 40 машин разных моделей. В 2003 году, благодаря съемкам в «Двойном форсаже», Уокер выиграл премию Teen Choice Awards в категории «Самый яркий любовный роман». Речь шла о его романе с автомобилем.

Почему Уокер запомнился ролью Брайана О’Коннера

www.globallookpress.com/J Clifford/New Line Cinema

Свои интересы Уокер умело применял в кино. При любой возможности он предлагал продюсерам вставить в фильм эпизод с элементами джиу-джитсу, ну и, конечно, выполнял некоторые трюки в «Форсаже».

В гоночную сагу актер вложил всю душу. По его собственным словам, играть в боевиках ему нравилось — в жизни всегда не хватало адреналина. По этой причине он даже предложил несколько идей по постановке сцен во франшизе. Среди них погоня между Брайаном О’Коннером и Джонни Траном (роль исполнил Рик Юн). Именно Уокер придумал, чтобы его персонаж нажимал на тормоз, разворачивал машину на 90 градусов и стрелял из окна со стороны водителя. Этот трюк актер выполнял сам.

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В образе полицейского Уокеру был близок не только интерес к гонкам, но и в целом взгляд на жизнь. Идеальный напарник и искренний парень, готовый всегда прикрыть спину, — Пол был таким и в жизни.

Последняя поездка Пола Уокера 30 ноября 2013 года

www.globallookpress.com/Armando Gallo

В ноябре 2013 года Уокер с другом Роджером Родасом возвращались после благотворительного мероприятия, направленного на сбор средств в поддержку пострадавших от тайфуна «Хайян». Актер сидел на пассажирском сидении.

По дороге суперкар занесло, Родас не справился с управлением. Они врезались в фонарный столб, затем в дерево, и автомобиль загорелся.

Отделение шерифа Лос-Анджелеса объявило, что водитель и пассажир погибли на месте аварии. Ссылаясь на полицейский доклад, позже написали, что друзья ехали со скоростью от 130 до 150 км/ч. При этом в крови Родаса и Уокера не нашли признаков употребления наркотиков и алкоголя.

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Форсаж 7

Уокер погиб в период работы над седьмой частью «Форсажа». Произошедшая трагедия потрясла всю съемочную группу — вначале процесс заморозили, потом задумались, стоит ли выпускать картину вообще. В большей части сцен Уокер сняться успел, для оставшихся пригласили его младших братьев. Коди и Калеб внешне очень похожи на Пола, но в завершении работы над последним «Форсажем» все же решили использовать компьютерную графику, чтобы изменить их лица.

После смерти Уокера вышло еще пять частей киносаги. В мире «Форсажа» его герой не умер: в восьмом фильме О’Коннер лишь упоминается вскользь, а в девятом возникает в финале за кадром. Так же в «Форсаже 8» в сценарий ввели сына Доминика Торетто (роль исполнил Вин Дизель) Брайана Маркоса. Герой назван в честь Брайана О’Коннера.

Уокер живет и в сердце своего коллеги по съемочной площадке. 16 марта 2015 года Дизель назвал свою вторую дочь Полин (Паулина) в честь Пола. По словам актера, он ощущал его присутствие в момент рождения девочки.

Как появилась песня «See You Again»

Кадр из к/ф «Форсаж 7», реж. Джеймс Ван, 2015 г.

«Форсаж 7» полностью посвятили прощанию с Уокером.

В конце фильма О’Коннер играет с семьей на пляже. Герой Вин Дизеля, уезжает, решая не отвлекать друга прощанием. «Мы и не прощаемся», — задумчиво заявляет он.

Но Брайан все же догоняет товарища на Toyota Supra — машине, которая действительно принадлежала Уокеру. В этой сцене О’Коннер произносит свою последнюю реплику во франшизе: «Хотел уехать не попрощавшись?».

Финальные кадры дополнила песня «See You Again», ставшая гимном дружбы и утраты, а также реквиемом по Уокеру. Трогательный саундтрек создали композиторы Джастин Фрэнкс (известный как DJ Frank E), Чарли Пут, Уиз Халифа и Эндрю Седар.

Пут в 2013 был еще начинающим музыкантом. Вдохновившись задумкой композиции, он написал припев к «See You Again» за 10 минут. Основной его идеей стала надежда на встречу с утраченным близким человеком. Это горе знакомо музыканту — его собственный друг также разбился в автокатастрофе. Музыкант считал, что на его вокал при создании саундтрека обратили внимание из-за этого эмоционального переживания.

Более многогранной музыкальную композицию сделало участие рэпера Уиза Халифы. Его куплеты и особенная манера их исполнения подняли в песне проблемы преодоления горя и важности воспоминаний. Халифа дополнил и раскрыл идею Пута.

«See You Again» стала самым большим синглом обоих артистов, она возглавила чарты в нескольких странах, включая США и Великобританию. В последней композицию длительное время чаще других запрашивали для воспроизведения на похоронах. Клип на «See You Again» обогнал по просмотрам корейский поп-хит «Gangnam Style», который на момент выхода песни был на вершине популярности в YouTube.