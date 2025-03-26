Бесплатно не попаришься: какие постройки на участке «обрастут» налогом в 2025 году

Налог на баню, теплицу и даже дачный туалет — за хозпостройки на участке теперь придется платить как за полноценный дом. Если за годы дачной жизни таких объектов выросло много, то фазенда становится золотой.

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Как не нарваться на штраф, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Каждая ли постройка попадает под налог

Но не надо спешить доставать заначку. Не каждая теплица или сарай «обрадует» налогом, под закон попадают только капитальные постройки. У таких, как правило, есть бетонный фундамент. Проще говоря, объект нельзя перенести на другое место без разрушений, а вот за легкие пленочные теплицы или сараи без фундамента платить не придется.

«Предполагаемая ставка налогообложения составит 0,01-0,03% от кадастровой стоимости», — рассказывает юрист, общественный деятель Артур Каримов.

Если капитального строения пока нет в реестре, владелец обязан поставить его на учет, потому что даже попариться в новой баньке до ее регистрации теперь нельзя.

«Налогом на имущество будут облагаться только те постройки, которые являются недвижимостью, сведения о которых содержатся в. К таким хозяйственным постройкам могут относиться и вспомогательные сооружения, имеющие характер капитального строения», — поясняет юрист.

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А тот, кто хочет остаться в тени, рискует нарваться на штраф. Незарегистрированные постройки планируют вычислять в том числе и с помощью дронов.

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«Если капитальная недвижимость не зарегистрирована, то это не освобождает от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно выявить этот объект, привлечь соответствующие компетентные органы и если он не учтен в кадастровой базе, применить к нему налоговые санкции за уклонение от декларирования», — говорит эксперт.

Но есть вполне законный способ не платить налог. Постройки площадью меньше 50 квадратов освободили от выплат. Правда, льгота распространяется только на один объект на участке.

Знатоки советуют выбирать для этого самую дорогую постройку, так сумма к оплате будет ниже. Кроме того, под льготы попали пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и многодетные семьи, им налог на сараи и бани вообще платить не придется.