Секреты хорошей рассады: как вырастить огурцы и помидоры на подоконнике

Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Грунт, семена и фитолампа — вот и все, что требуется для собственного мини-огорода в квартире. Зато результат в виде свежих овощей превысит все затраты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пятьсот рублей за килограмм — так взлетели цены на огурцы перед Новым годом. Подешевеют овощи и фрукты теперь только ближе к весне.

Сохранить семейный бюджет, а заодно побаловать себя витаминами можно, если вырастить урожай самостоятельно на подоконнике.

Как это сделать даже новичку, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

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  • Свет и тепло

Главный залог успеха — обеспечить будущим растениям правильный температурный режим.

«Дома можно вырастить все что угодно. В квартире, на балконе, в закрытых условиях, в закрытом помещении. Если у вас есть достаточный объем грунта, свободное место и фитолампа», — заверила блогер-огородник Виктория Карелина из Барнаула.

Зрительница уверяет: чтобы сохранить хороший урожай, подойдет даже самая дешевая фитолампа. А если ее нет, можно использовать обычные лампы дневного света. Главное условие: источник света должен находиться максимально близко к рассаде.

«Томаты и огурцы размещаем в максимально теплом месте сразу же после посева при температуре не ниже 25 градусов. Тогда всходы появятся быстро», — посоветовала она.

  • Правильные семена

Еще один важный момент — семена.

«По выбору сортов огурцов тоже нет сложности. Выбираем партенокарпические гибриды. Они не требуют никаких дополнительных танцев и плясок с бубнами вокруг. Не требуют опыления и формировки. Их можно прищивать, чтобы они росли компактными», — объяснила специалист.

Если захотелось сочных томатов, рекомендуется выбирать низкорослые. Их еще называют детерминантными сортами. Они невысокие и быстро созревают.

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  • Земля и контейнеры

Еще один важный момент — грунт. Каким он будет на начальном этапе, без разницы. Семена все равно прорастут. А вот после пересадки почва для всех огородных культур должна быть нейтральной.

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«С емкостями тоже особо заморочек нет. Поэтому для огурцов я бы рекомендовала выбирать какие-нибудь высокие рассадные стаканы. А для томатов — маленькие стаканчики, из которых очень просто доставать растения. Сразу все семена посеим в этот стаканчик. Главное, чтобы глубина была большой, больше пяти сантиметров, чтобы корням томатов сразу было куда развиваться», — показала блогер.

Ольга из Самарской области, помимо огурцов и томатов, выращивает на балконе перцы и даже баклажаны.

«Если вы решили выращивать сладкий и горький перец, то их не стоит выращивать рядом, так как они между собой переопылятся. И тогда весь перец окажется горьким», — дала совет дачница.

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