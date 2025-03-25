Михаил Шуфутинский женился в третий раз: какой подарок приобрел по случаю певец

Михаил Шуфутинский узаконил отношения со Светланой Уразовой. Почему маэстро держит в тайне подробности личной жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Михаил Шуфутинский и его возлюбленная Светлана Уразова, наконец, официально оформили отношения в ЗАГСе. Что об этом рассказал сам заслуженный артист РФ? Как ему пришлось многие годы добиваться избранницы? Мешает ли паре почти 30-летняя разница в возрасте? Планируют ли супруги детей? И какой необычный подарок шансонье недавно преподнес жене? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Уже который год Михаил Шуфутинский не выходит на публику без верной спутницы Светланы Уразовой. С бывшей танцовщицей своего балета маэстро всюду вместе: на звездных тусовках, концертах, гастролях. Они состоят в отношениях с 2015 года. Но, по словам звезды, не устали друг от друга и прекрасно ладят, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте.

«Разве не удовольствие для любящей жены всецело посвятить себя своему мужу? Мне кажется, это чудесно. Она все время думает обо мне. Мало того, она со мной работает, занимается и концертной деятельностью», — поделился Шуфутинский.

Поклонники не сомневались, что 76-летний шансонье давно в законном браке со Светланой. Ведь Михаил Захарович всюду представлял ее своей женой. А сама она еще пять лет назад демонстрировала публике кольцо на безымянном пальце. Однако на днях СМИ написали: все эти годы их союз был исключительно гражданским, а узаконить отношения они решили только этой весной. По данным прессы, пара расписалась 3 марта.

«Михаил, я очень за вас рада, что вы отважились и позвали свою избранницу замуж. Потому что сейчас эпоха свободных отношений. Правильно, подавайте пример. И поздравляю вас еще раз», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

«Мои поздравления этой паре. Я считаю, что любви все возрасты покорны. Дай бог, чтобы все это было искренне, по-настоящему. И уже до конца. Вместе и до конца. И чтобы они друг друга каждый день ценили, оберегали, радовали», — заявила певица Анна Калашникова.

Сам маэстро рассказал, что по такому случаю заказал для себя специальный ювелирный комплект: кольцо и запонки с первыми буквами их имен со Светланой. Как выглядит украшение супруги и другие детали бракосочетания, артист не раскрывает. Объясняет это природной скромностью в вопросах личной жизни.

«Я не отвечаю на такие вопросы, потому что завтра будет написано во всех, что мы расписались в Монако, что это произошло вчера», — отметил он.

Поклонники рады за артиста. Но не понимают, почему Шуфутинский не сделал предложение Светлане раньше. Ведь она все эти годы была ему надежным тылом и плечом, занималась здоровьем артиста. Рядом с молодой возлюбленной Михаил заметно похорошел. Стал модно одеваться и похудел на 36 килограммов.

«Нудный, старый и противный. Тебя недостаточно ни в сексе, ни в чем. Срочно бросай этот стиль жизни и начинай, наконец, следить за собой. Я начал, теперь она довольна», — подчеркнул исполнитель.

Благодаря Светлане Михаил Шуфутинский начал ограничивать себя в употреблении спиртного.

«Я с удовольствием себе наливаю хороший напиток и его обязательно выпиваю. С друзьями тоже. Но она меня тормозит немножко. Говорит: „Давай, не забывай, что завтра у тебя выступление“», — поделился артист.

Они познакомились, когда маэстро был еще женат. Танцовщица и певец понравились друг другу сразу. Но Уразова, как порядочная женщина, отвергла все ухаживания несвободного артиста.

«Конечно, она не могла претендовать на сердце Михаила, учитывая, что супруга Маргарита на тот момент болела, уже проходила курс лечения. И она даже не могла представить, как так — в такой момент уже начинать ухаживать, знакомиться, проявлять открыто свою симпатию к Михаилу Шуфутинскому», — рассказал светский журналист Роман Миров.

Они сблизились, когда Михаил Шуфутинский овдовел. Его супруга Маргарита скончалась от сердечной недостаточности. Певец тяжело переживал ее уход. В этот непростой период Светлана помогла артисту справиться с депрессией и вернуться к активной жизни.

«Она поступила, я считаю, максимально мудро и интеллигентно. Она не спешила, не торопилась, пока сам Михаил не стал проявлять и делать первые шаги навстречу новой семье», — уточнил журналист Миров.

«Все-таки молодая жена, любовь воскрешают, потому что немного ранее, мы виделись тоже на концертах, он прям плоховато и выглядел, и чувствовал, практически сидел весь концерт. Сейчас я вижу, что он изменился внешне. Вы заметили, он стал более модно одеваться, у него модная обувь. Я вижу, что рука женщины присутствует», — выразила мнение Калашникова.

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Ранее сам Шуфутинский неоднократно заявлял, что им со Светланой хорошо и без штампа в паспорте. Но в последние годы шансонье много болел: перенес коронавирус и операцию на шейных позвонках, чуть более года назад травмировал спину и все чаще начал прибегать к услугам инвалидного кресла.

Светлана каждый раз помогала музыканту справиться с недугами. Многие уверены: только после всех перенесенных потрясений Михаил Захарович смог по-настоящему оценить заботу своей избранницы.

«Благодаря вам практически мы и живем, и существуем замечательно. Вы заставляете нас расправлять плечи, втягивать животы, улыбаться, смотреть на себя почаще в зеркало, чтобы понимать, как ты безнадежно стал стар. Это шутка. Чтобы понимать, что еще не все потеряно», — заявил Шуфутинский.

«Это шаг, действительно, это шаг. И я уважаю мужчин, которые показывают всем: это моя женщина, я взял за нее ответственность. Это не подружка временная», — выразила мнение Безрукова.

Шуфутинский рассказал, что бесконечно балует любимую женщину. Выбирает для нее только дорогостоящие подарки. Так, помимо украшений и нарядов, недавно купил супруге печь на дачу стоимостью около миллиона рублей.

«У моей жены вкус очень простой: она любит все самое дорогое и все самое лучшее. Впрочем, как и я. Иначе мы бы не были вместе», — подчеркнул певец.

Но больше поклонников интересует вопрос, думает ли пара о пополнении. Ведь ранее Михаил Шуфутинский заявлял, что вполне готов стать отцом еще раз.

«Работаем над этим. Знаете, как бог на душу положит (на вопрос о поле ребенка. — Прим. ред.)», — говорил он.

Впрочем, даже без совместных детей у Шуфутинского и Уразовой большая семья. У Светланы есть дочь от прошлых отношений. У Михаила Захаровича два сына и семь внуков. А полгода назад артист впервые стал прадедушкой. Так что влюбленные вполне могут остановиться на достигнутом и наслаждаться друг другом.