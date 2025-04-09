От абсцесса мягких тканей до сепсиса: в каких случаях отдых в санатории вредит здоровью

В настоящее время оздоровительный туризм пользуется огромной популярностью, так как дает возможность существенно сократить время и расходы, сочетая лечебные процедуры с новыми эмоциями. Однако не всегда отдыхающий получает желаемый результат.

Как лечение в санатории может превратиться в настоящий кошмар? Почему аппаратные процедуры наносят серьезный вред? И что делать, когда стали жертвой некачественно оказанных услуг, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Реальные истории жертв оздоровительных процедур

На видео кадры из московского салона красоты, в который нагрянули следователи. А все потому, что в приличном с виду помещении делали опасные уколы с неизвестным веществом, из-за чего одна клиентка серьезно пострадала.

А жительница Минеральных вод сходила на массаж в один из центров эстетической косметологии, но получила дыру в бедре.

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«Пациентка почувствовала жжение в области бедра, о чем неоднократно рассказывала. Сообщила своему косметологу-специалисту. Однако косметолог посоветовал потерпеть и пояснил, что так должно быть. В итоге процедура продолжалась 20-30 минут, после чего, соответственно, аппарат был снят», — поделилась адвокат пострадавшей Альбина Шаталова.

Сама пострадавшая давать комментарии на камеру отказалась, но удалось поговорить с адвокатом, который помогал привлечь к ответственности салон, где была выполнена процедура.

«Девушке поставили диагноз: ожог первой и второй степени. Она подала заявление в Следственный комитет», — добавила адвокат.

Наталья Денисова тоже готовится написать заявление в органы. Началось все с того, что она купила путевку в санаторий Костромской области. Хотела неделю отдохнуть. В санатории женщине назначили оздоровительные процедуры, в частности, внутритканевую электростимуляцию.

«У меня стали болеть плечи. Я сначала подумала, что это от массажа. Мне до того сделали массаж», — рассказала женщина.

Вернувшись домой, Наталья уже не могла самостоятельно встать. Близкие отвезли ее в больницу. Женщину экстренно госпитализировали в гнойную хирургию.

«И на следующий день меня сразу же положили на операцию. Сделали хирургическое вмешательство. Все были в ужасе от того, что это. Раны очень глубокие. Операция была долгая», — добавила Денисова.

А все дело в том, что на спине, где воздействовали аппаратом, начался абсцесс мягких тканей. Еще немного — и сепсис.

«Выписной эпикриз, который получила пациентка при выписке из больницы, где и была проведена операция, содержит информацию о том, что данная операция явилась следствием ненадлежащего качества оказанных медицинских услуг. Таким образом, у нее есть все доказательства, подтверждающие, что операция была проведена именно по той причине, что услуги, которые оказывались ей в санатории, были ненадлежащего качества», — отметила адвокат Майя Шевцова.

Главврач санатория, чья фамилия значилась на бланке с назначениями пациентки, поговорила по телефону со съемочной группой. Женщина уверила: случай Натальи ее шокировал. Ранее отдыхающие не жаловались.

«В 8:30 ей делали массаж. Массаж действительно идет с маслами. Вот, может быть, тут она как бы не обтиралась и недостаточно было. Я вот ума не приложу, честное слово. Салфетками мы протираем, а здесь спиртовыми так же. У нас даже абсцессов никогда не было», — прокомментировала главный врач санатория в Костромской области Галина Лебедева.

Когда физиотерапия опасна для здоровья

ВТЭС, или внутритканевая электростимуляция, работает за счет низкочастотного импульсного тока, который подается через одноразовую электродную иглу с помощью специального аппарата.

С чем же могут быть связаны такие последствия, казалось бы, безопасной физиотерапевтической процедуры?

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«Процедура проводится сертифицированным персоналом. То есть назначает ее врач физиотерапевт, и проводит эту процедуру тоже он. Нежелательные явления, осложнения, опасные именно для пациента, более серьезные возникают часто из-за использования неправильно обработанных или необработанных игл. Могут занести инфекцию, могут подать неправильных параметров ток», — объяснила невролог Наталья Ратникова.

И здесь настоящая русская рулетка. Кому-то везет, кому-то нет.

«В любом случае есть человеческий фактор. Не исключено, что в какой-то из периодов наблюдения кто-то из врачей-либо другого медицинского персонала допустит ту или иную ошибку», — рассказала адвокат Майя Шевцова.

Но меры предосторожности соблюдать нужно каждому, кто рассчитывает получить лечебно-оздоровительные или косметологические услуги. Во-первых, проверить, есть ли у организации лицензия на осуществление медицинской деятельности.

«Аппараты внутренней электростимуляции может использовать только медицинское учреждение, у которого есть лицензия. И само использование такого аппарата — это достаточно серьезный аппарат, который требует и стерильности помещения, и стерильности проведения процедуры. И иглы, которые используются, должны быть одноразовые», — сказала управляющая клиники эстетической и оздоровительной медицины Ольга Дятель.

Поэтому каждому, кто планирует какие-либо оздоровительные или эстетические процедуры, важно убедиться в том, что организация имеет все необходимые документы. Если речь идет о санаторном отдыхе — запросить на сайте Министерства здравоохранения всю информацию о данном учреждении. А если начинают навязывать лишние услуги, противопоказания которых неизвестны, решительно отказаться от них.