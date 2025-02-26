Голая соль, ртуть и не только: чем опасны сушеные снеки к пиву

Танк из пивных бутылок, розы из носков и гантели из конфет! Такими подарками удивляют женщины своих мужчин на 23 февраля. Самый популярный набор — так называемый джентльменский букет. Композиция из сушеной рыбы и других закусок к пенному. Получается красиво, практично и не так банально, как стандартные пена и бритва.

Но мало кто знает, что такие снеки могут серьезно навредить здоровью. Недавно сотрудники Тверской лаборатории обнаружили в соломке из тунца мясной клей — запрещенный в России фермент. Еще чаще в рыбных закусках находят тяжелые металлы — ртуть, свинец и мышьяк.

А если производитель захочет сбыть залежалый товар перед праздником, главным сюрпризом мужского букета станут кишечная палочка и сальмонелла. Как выбрать безопасную закуску к пиву, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как проверить рыбу еще в упаковке

Шеф-повар Антон Жиган советует не покупать уже готовые наборы. Лучше брать снеки в заводской упаковке.

«Я бы советовал брать очень сильно вакуумированные продукты, которые с упаковкой. Это говорит о том, что в вакууме не распространяются бактерии», — сказал он.

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Легко ли найти съедобные и безопасные рыбные закуски на отечественных прилавках? Для проверки выбраны два вида снеков: желтый полосатик — по 95 и 190 рублей и соломка из минтая — за 100 и 180 рублей в пересчете за 70 граммов продукта.

К выбору снеков в заводской упаковке нужно относиться внимательно. Закуску лучше выбирать в полупрозрачной таре.

«Во-первых, давайте начнем с упаковки. Упаковка закрыта. Это уже минус очень большой. Потому что рыба такой продукт, во-первых, он очень скоропортящийся, даже в сушеном виде. Я не вижу, что за продукт. Я не понимаю», — недоволен шеф-повар.

Правда, определить сорт рыбы это не поможет. Особенно, если снеки измельченные — в виде стружки, кубиков или соломки.

«Я всегда с очень большой опаской отношусь вот к таким именно видам снеков. Сюда можно напихать все что угодно. Не факт, что здесь минтай», — предостерег он.

От закуски с белым налетом лучше отказаться. Это значит, что рыбу или пересолили, или пересушили. Такие снеки будут жесткими и невкусными.

«Не забывайте о том, что с влагой выходят микроэлементы. То есть там остается 60-70% того, что должно быть в рыбе», — отметил Жиган.

Перед покупкой рекомендуется помять снеки. Свежая рыбная закуска должна легко гнуться.

«Первый признак испорченной рыбы, сушеной — именно твердость», — пояснил эксперт.

Как проверить рыбу дома

Специалист вскрыл упаковки и рассмотрел закуски поближе. К полосатикам пока вопросов нет.

«По внешнему виду в принципе все хорошо. Видно, что сушилось на решеточке. Хороший, гибкий продукт. Видно, что у нас здесь присутствуют кости, здесь также присутствуют кости. То есть видно, что это рыба. Визуально, в принципе, разницы никакой», — отметил Антон Жиган.

А вот дешевая соломка по внешнему виду проигрывает. Похоже, эти снеки делают не из филе, а из рыбного фарша. Покупатель никогда не узнает, что находится внутри фарша. Туда могут добавить любые дешевые ингредиенты. Дорогая соломка выглядит лучше.

«Минтай — вот! Более-менее я вижу здесь текстуру филе», — добавил он.

Но при этом на соломке есть белый налет. Возможно, рыбную закуску пересолили.

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Сначала эксперт взвесил все закуски, потом на полчаса поместил каждый из образцов в воду и посмотрел, как они впитают жидкость. Если впитают много, значит, в рыбе много соли. Больше всего прибавил в весе желтый полосатик за 95 рублей — потяжелел почти вдвое.

«Значит, его больше держали в соли и меньше держали в вялении, сушили меньше. То есть здесь ускоряли процесс», — объяснил Жиган.

Другие снеки прибавили в весе всего 1-2 грамма. Значит, соли там не так много. Но дешевая соломка снова повела себя странно.

«Практически не потерял текстуру — это говорит о том, что очень сильная прессовка при сушке», — недоволен специалист.

Это еще один признак, что в составе этого образца присутствует фарш непонятного происхождения. А вот дорогая соломка в воде распалась на волокна. Так и должно быть с настоящим рыбным филе.

«Серенький бочок — это не спинка, это реберная часть. Хорошая точность, я вижу, что это рыба. А здесь (указывает на более дешевую закуску — Прим.ред.) я не вижу что это рыба», — отметил он.

Иногда производители не только заменяют филе фаршем, но и подкрашивают его, чтобы выдать продукт за другой, более дорогой сорт рыбы. В составе купленных закусок красители не указаны. Как выяснить, не слукавили ли продавцы?

Каждый вид следует окунуть в воду буквально на 5 секунд, а после немного потереть о белый лист. Бумага чистая. Значит, красителей в снеках нет. А вот усилители вкуса и консервантов хватает, и производители этого не скрывают. Но одно дело — использовать добавки в разрешенных количествах, и совсем другое — влить лошадиную дозу химикатов.

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В следующем эксперименте шеф-повар изучил дым, который исходит из покупок во время горения. Если дым станет черным и появится неприятный запах, значит, производитель точно переборщил с химией. Все снеки это испытание прошли. Получается, что количество добавок в пределах нормы.

Но чтобы сделать окончательные выводы, купленные рыбные закуски отдали в лабораторию и проверили на содержание тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, кадмий и мышьяк.

К сожалению, во всех снеках обнаружили ртуть. А в первых трех экземплярах еще и кадмий. Правда, в небольших дозах.

«Эти значения не превышают норм технического регламента Таможенного союза», — прокомментировала начальник отдела приема заявок, проб / образцов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Ольга Шнитцер.

Эксперименты показали: подобрать вкусную и качественную рыбную закуску не так просто. У дешевой соломки сомнительный состав. Все указывает на то, что сделали ее из рыбного фарша. Недобросовестные производители могут добавлять в него отходы производства и мясной клей.

Желтый полосатик за 95 рублей тоже не прошел проверку — в нем слишком много соли. А дорогую соломку пересушили на производстве. Получается, что без опаски можно поддавать к столу только желтого полосатика за 190 рублей.