Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар

Как часто причины происшествий в доме остаются непонятными. Только в ходе проверок оказывается, что электроприборы и стали теми самыми «причинами».

Как новый холодильник может угрожать квартире? Из-за чего вспыхивает домашняя техника и как избежать этого? Какие еще опасности таят в себе бытовые приборы?

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Ответы на эти вопросы и несколько лайфхаков в программе Пятого канала «Страна советов».

Что является звоночком скорого пожара

Из-за вспыхнувшего холодильника в Ленинградской области чудом не сгорел весь подъезд. Школьник успел обесточить дом, отключить газ и вывести на улицу пожилую соседку.

А в Приморье без жертв не обошлось, и вновь причина в холодильнике — из-за короткого замыкания загорелась проводка. Тело пожилой хозяйки квартиры спасатели обнаружили на кухне. В Санкт-Петербурге после взрыва микроволновки пострадали сразу три человека, в том числе и девочка-подросток, всем им потребовалась госпитализация.

«Я работаю не так далеко, поэтому за пять-семь минут прибежала. Уже к этому моменту пожарные приехали», — рассказывает героиня Кристина Самсоненко.

Семья Кристины чудом не лишилась квартиры из-за нового холодильника, который купили меньше года назад. По какой причине он вспыхнул — неизвестно.

«Локальный огонь был на кухне. Часть квартиры очень сильно пострадала», — делится девушка.

Незадолго до пожара ее сын стал замечать странности в работе техники, но взрослые не придали этому значения.

«Мне сын говорил, что не всегда равномерно горит свет в холодильнике», — объясняет Самсоненко.

Необычные звуки, вибрация или периодические сбои в работе бытовой техники — это повод обратиться в сервис. Даже небольшая поломка способна превратить электроприборы в мину замедленного действия.

«Это перегрев некоторых конструкционных элементов, возникающий из-за высокого сопротивления контактов вследствие их старения», — разъясняет физик Антон Рыженков.

Если холодильники чаще всего загораются из-за проблем с электрикой, то микроволновая печь может вспыхнуть даже из-за остатков жира внутри.

«Масло и продукты его разложения в случае нагрева являются очень легко вспыхивающими компонентами. Они отлично горят, фактически, как и дизельное топливо», — говорит эксперт.

Важно следить, чтобы на стеклянной дверце микроволновки не было трещин, нарушение герметичности может привести к ожогам. Ни в коем случае нельзя использовать в СВЧ-печах металлическую посуду, она проводит электричество, что вызывает искры и создает опасность возгорания.

Искры возникают и при коротком замыкании, которое случается из-за поврежденных или старых проводов. От него не застрахованы даже новые приборы.

«Там, где соединения, всегда есть проблема. Нужно обратить внимание на состояние места, где из вилки выходит провод, потому что, если оно там заломлено или перетерто, то это уже небезопасно», — уверяет электрик Василий Прозоровский.

Кому жаловаться на виновников пожара

А можно ли доказать, что бытовой прибор загорелся сам по себе? Для начала необходима справка от пожарных.

«После того, как человек получил справку, нужно дождаться результатов органов дознания, это МЧС, который проводит проверку и устанавливает причину возгорания», — утверждает адвокат Евгения Галушкина.

Специалисты МЧС проведут экспертизу, ее результаты будут служить доказательством в суде. Если из-за возгорания пострадает еще и имущество соседей, то их ущерб компенсировать придется тоже.

«Если впоследствии получится доказать, что в данном случае возгорание произошло не по вашей вине, то ущерб можно будет возлагать на виновника», — рассказывает Галушкина.

Не всегда приборы загораются по вине производителя, причинами могут стать неправильное подключение или неисправные розетки.

Как правильно мыть холодильник

Опасность от электроприборов может быть и скрытая. Чтобы уничтожить внутри холодильника опасные бактерии, за ним стоит регулярно ухаживать.

«Сегодня я буду мыть холодильник аспирином. Он мне поможет не только избавиться от загрязнения, но и отбелить поверхность», — начинает эксперимент блогер Яна Крупко.

Аспирином можно не только лечиться, но и избавиться от бактерий. Они живут внутри холодильника и вызывают неприятный запах.

Несколько таблеток растворяется в воде, затем этот раствор наносится с помощью пульверизатора на пластиковые поверхности.

«Швы для профилактики будем обрабатывать эфирным маслом чайного дерева», — комментирует процесса девушка.

Резиновые уплотнители в двери холодильника стоит промыть максимально тщательно, желательно несколько раз.

«Из-за того, что резинки находятся на границе холодного и теплого, любым микроорганизмам проще размножаться именно тут», — поясняет биолог Виктория Личагина.

После полки и контейнеры насухо вытираются, чтобы не появилась плесень, от нее избавиться сложнее всего.

Какой прибор защитит от возгорания

Специалист посмотрит, как работает электрический автомат, именно он защищает дом в случае коротких замыканий.

«Вот у меня вводной выключатель нагрузки, автомат, контрольная лампочка и два оголенных конца», — начинает проверку электрик.

Лампочка загорается, что свидетельствует о подаче тока в оба провода. Два конца эксперт соединяет друг с другом, появляется искра, и лампочка выключается. Это значит, что при замыкании автомат обесточит все приборы, и о возгорании можно не думать.

«Автомат отработал! Эта лампочка погасла все в порядке», — подытожил Прозоровский.

Нередко пожары происходят не из-за самих приборов, а из-за удлинителей, через которые они включены в сеть. У каждого удлинителя есть ограничения по нагрузке — его измеряют в киловаттах и, как правило, указывают на корпусе.

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Если гнезд несколько, то при подключении приборов их суммарная мощность не должна превышать общее ограничение. При перегрузке удлинитель может начать искрить, плавиться и в конечном итоге загореться.