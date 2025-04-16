Достались трусы и собачьи миски: отец Яниса Тиммы подозревает Анну Седокову в краже дорогих вещей

Подписчики заподозрили Анну Седокову в новом любовном романе. С кем приписывают отношения звезде, у которой недавно погиб экс-супруг? И правда, что она пыталась заработать на его смерти? Куда пропали ценные вещи Яниса Тиммы? В чем его отец обвиняет артистку? И что она сама на это ответила? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Она просто высосала максимально все, что просто можно. Когда она поняла, что все, больше мне с этого чувака взять нечего, нужно идти дальше», — высказался друг Яниса Тиммы Марк Пугачев.

«Так и получилось. Закончилось все смертью его. Все равно я так считаю, да, что этот брак был абсолютно неудачный», — заявил отец спортсмена Райтис Тимма.

Со дня трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошло четыре месяца. Его родные и друзья до сих пор не смирились с утратой. Зато экс-супруга спортсмена Анна Седокова, похоже, пришла в себя. Она вернулась в шоу-бизнес, недавно записала новый хит. На ее странице в соцсети появились кадры с неким мужчиной. А вскоре и многозначительные букеты алых роз и сердечки.

«Как же это приятно… Спасибо тому, кто умеет делать сюрпризы», — отметила звезда.

Многие подписчики осудили певицу. Им не понравилось, что со смерти Яниса не прошло и полгода, а звезда уже вовсю крутит новый роман.

«Это неуважение не только к себе, это неуважение к своим слушателям, к своим зрителям и к семье погибшего мужа», — выразила мнение певица Таша Белая.

Коллеги певицы уверяют: Седокова перестала скорбеть по погибшему Янису гораздо раньше. После похорон стала всплывать информация о ее многочисленных романах. Например, СМИ писали о том, что артистку уже давно замечают в компании женатого хоккеиста Сергея Плотникова.

«Там были какие-то косвенные намеки на то, что у них действительно есть отношения. Мы, конечно, знаем любовь Анны Седоковой к вообще любого рода спортсменам», — рассказала светский журналист Мария Тарханова.

Родные и близкие Яниса уверяют: у них есть доказательства, что Анна постоянно изменяла ему. А СМИ пишут: на одном из телешоу в Дубае артистка встречалась с футболистом Александром Кокориным. Якобы эту связь рассекретили сами участники по проекту.

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«Все знают, какая она *****. Янис сидел с ее детьми в тот момент, когда она там реально флиртовала с мужиками», — заявил друг баскетболиста Марк Пугачев.

Но кто на этот раз осыпает артистку вниманием и цветами? Подписчики предположили, что новый ухажер звезды — помощник тренера футбольной команды «Зенит» Анатолий Тимощук. С некоторых пор Седокову часто замечают на трибунах спортивного клуба.

«У Анны все по одному сценарию: снова она была в Питере, снова футболист в видео Анны почему-то в камеру делал воздушные поцелуи, посылал. Она почему-то это выложила у себя. Видимо, чтобы все подумали, что эти поцелуи предназначались ей», — высказалась журналист Тарханова.

Однако на днях Анна опровергла роман с футболистом. И заявила, что дружит с супругой спортсмена Анастасией Климовой.

«Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, в этот раз я даже удивилась. Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на Земле — Настя. Самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей», — объяснила певица.

Также Седокова заверила подписчиков, что до сих пор не забыла покойного Тимму. Однако многие уверены: певица пытается только нажиться на их истории с Янисом. Ведь она заявила, что готова рассказать все подробности за рекордные десять миллионов рублей.

«Я думаю, это хайп, некрасивый хайп. Сейчас, вы знаете, такое время, когда каждый пытается себя проявить и показать, и пользуется любым каким-то инфоповодом. И это не всегда уместно, не всегда корректно», — подчеркнула экстрасенс Аделина Панина.

«Ведь ее первые сообщения после смерти Яниса были про собственные страдания. То есть она взывала к широкой аудитории: пожалейте меня. И я подумала, что это такая какая-то свинская подлость», — поделилась юрист Екатерина Гордон.

Помимо этого, отец покойного спортсмена недавно заявил о пропаже брендовой одежды и обуви сына. Он практически не сомневается, что коллекция редких экземпляров ушла с молотка не без участия бывшей невестки.

«С каждой команды по майке, по две, по три. Мне, например, на эти бренды совсем наплевать. Особо некоторые решили, что это можно отдать, а другое отдавать нельзя, понимаете? Там (в личных вещах покойного, переданных семье. — Прим. ред.) были трусы и носки, точно были, да. Две миски для собаки, например. Конечно, у нас с мисками очень трудно в Латвии, но спасибо большое», — рассказал Райтис Тимма.

По словам друзей баскетболиста, Седокова убедила Яниса переписать на нее все его четыре квартиры общей стоимостью 180 миллионов рублей. Якобы чтобы бывшая жена и ребенок Тиммы не могли претендовать на элитную жилплощадь в счет погашения алиментного долга.

«Были там квартиры. Это тоже близкий друг Яниса говорит, что были, потому что Янис делился постоянно с Гатисом, рассказывал о своих успехах, продажах, покупках. Он его еще тогда уже останавливал. Говорит: „Что ты делаешь вообще?“» — уточнил Марк Пугачев.

«Она все сделала, видите, на свое имя писала, потом что-то переписывала, перепродавала. Это же целая схема, понимаете? С самого начала это была такая фиктивная любовь, которая была использована для своего блага», — выразил мнение отец Яниса Тиммы.

Анна долго держала молчание. Но, наконец, взяла слово. Правда, пока высказалась только на своей странице в соцсети.

«Я устала бояться, и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Прекратите! Почитайте память человека, который был вам близок», — заявила Седокова.

Однако многие решили, что певица опять просто набивает себе цену и однажды возьмет слово, чтобы публично расставить все точки. Только пока никто не стремится выкладывать миллионы за ее откровения.