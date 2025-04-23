Одни головы и хвосты: как выбрать хорошую кильку в томатном соусе

Хуже тараканов на кухне, может быть только тараканы в еде. Именно такой неприятный сюрприз россияне все чаще находят в популярных консервах — кильке в томатном соусе. Продолговатое тельце, твердый панцирь — так выглядит морской таракан — древнее ракообразное. Пищевой технолог Евгений Мещеряков уверяет, что морской таракан в банке означает только одно — на предприятии плохо сортировали рыбу.

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«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, узнала, как выбрать правильную кильку в томатном соусе.

На что обратить внимание на упаковке кильки

Чтобы не нарваться на плохой продукт, не надо хватать с полки первые попавшиеся консервы.

«Прежде всего обращаем внимание на упаковку. Целостность смотрим, сроки годности и на ее вздутие», — рекомендует специалист.

Чаще всего килька в томатном соусе продается в жестяных банках. Это и плюс, и минус. Жесть надежно сохраняет продукт на протяжении всего срока годности и не дает ему портиться, но в непрозрачной таре невозможно увидеть качество консервов. Часто, чтобы определить соотношение рыбы и заливки, банку советуют потрясти. Но в случае с килькой в томатном соусе даже этот метод не поможет.

«Она же катается под вакуумную технологию. Поэтому здесь прежде всего нужно обращать внимание на нанесение производителями информации о производстве», — говорит технолог.

Качественная килька — та, что выловили осенью. В это время рыба активно обрастает жиром перед зимовкой.

«Поскольку килька промысловая рыба, добывается она достаточно просто. Килька — это не глубинный лов, поэтому она такая дешевая», — утверждает Мещеряков.

Но если сырье для консервов стоит недорого, почему на них так отличается цена? Было решено сравнить, чем килька в томатном соусе за 35 рублей отличается от той, что стоит 60 и даже 100 рублей за банку?

«В три раза видим разницу цены. На самом деле банка может стоить дороже. Если мы просто сравним эти две банки, к этой банке придется купить еще и нож, а другая легко открывается с кольца, что делает доступ к продукту удобнее. Здесь цену формирует упаковка», — объясняет он.

Сколько должно быть кильки в упаковке

Но неужели тара — единственное отличие?

В первом образце за 35 рублей оказалось слишком много жидкости, и на томатный соус она совсем не похожа, больше напоминает маринад. Правильный томатный соус всегда густой и насыщенный.

«Здесь очень плохо выдержана пропорция в разведении томатной пасты, получилось слишком жидко», — разъясняет пищевой технолог.

Вскрывается банка за 60 рублей, в которой заливка намного гуще.

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«Это говорит о том, что определенная технология производства соблюдена правильно. Все-таки рыба в соусе, если написано, что она в томатном соусе, должна выглядеть как в соусе, а не в бульоне», — добавляет он.

В самых дорогих консервах ждал сюрприз в виде запаха копчености.

Мало кто знает, но кильку в томатном соусе и шпроты могут делать из одного сырья — балтийской кильки. Отличается только способ приготовления. В первом случае, рыбу варят или слегка обжаривают, а во втором — коптят и заливают маслом. Похоже, производитель дорогих консервов нарушил технологию.

По ГОСТу на 240 граммов продукта должно быть минимум 18 целых рыб среднего размера.

Вот только не все производители следовали этому правилу. В консервах за 35 рублей всего 13 тушек, остальное — головы и хвосты. В образце за 60 рублей — 15 целых рыб. И только в банке за 100 рублей мы насчитали 18 килек.

Но вопросы есть не только к количеству тушек, но и к их размерам. Во всех банках встречаются совсем мелкие рыбешки, причем, больше всего таких в дешевых консервах. Это значит, что на предприятии плохо сортировали сырье, если вообще это делали.

«У нас в банке присутствует малек кильки, это невыросшая рыба, которая тоже попала в сеть», — поясняет эксперт.

Но даже от большой и отборной рыбы не будет толку, если консервы получатся невкусными.

«Будем честны, от первого образца горчит. Это и есть несбалансированный пищевой прекурсор, который неправильно добавили. Где-то он шероховатый, не сглаженный», — комментируют испытатель и ведущий.

Дешевая килька заслуживает твердую тройку, не больше. Далее идут консервы подороже.

«Не хватает соли однозначно. За счет этого рыба вылезает на второй план, потому что первым его гасит несбалансированная, сильно концентрированная томатная масса», — рассказывает технолог.

Но сильнее всего снова удивила дорогая килька в томате.

«А вот это действительно характерный шпрот, никакая это не килька», — уверяет он.

Важен ли томатный соус в кильке

Еще больше о качестве консервов расскажет их консистенция, для этого рыбу намазывают на вафельные хлебцы. Правильная килька в томатном соусе должна быть мягкой, но при этом не превращаться в пюре.

Первый образец оказался слишком рыхлым и водянистым, и хлебец намок буквально за секунду.

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«Посмотрите, насколько жидкая масса получилась. Она очень легко размазалась. Тонкая хрустящая вафля уже эластичная, то есть не хрустит», — разъясняет эксперт.

Второй образец показал себя намного лучше.

«Даже когда я мазал, рыбки у меня остаются целостными, не все кусочки расходятся», — подытожил специалист.

А вот в консервах за 100 рублей рыба слишком жесткая, возможно, продукт сделали из замороженного сырья. Если верить этикетке, выловили кильку в Балтийском море, а закатали в банки в Рязанской области.

Консервы стоит выбирать только из приморских районов.

«Третий вариант я размазываю с хорошим усилием. Я рискую сломать уже вафлю, а рыба не размазывается все равно, потому что рыба более плотная», — обсуждают ведущий и гость.

Еще одно доказательство нарушения технологии — масло.

«Здесь совершенно другая органолептика масла, и она прям выделяется. И именно по этому фирменному маслу можно всегда отличить шпрот от любой другой рыбы», -утверждает специалист.

Выходит, в дорогой банке не классический продукт, а шпроты в томате.

«Если бы Татьяна Ивановна, моя бабушка, любящая такие вещи еще со времен своей молодости, попросила бы меня купить в магазине кильку, а я бы принес такое к столу, то получил бы хороший подзатыльник», — вспоминает он.

Какие на прочность банки от кильки

По-хорошему третий образец должен выйти из гонки, но экспериментаторы решили довести дело до конца и проверить качество жестяных банок. Для этого в арсенале есть петарда средней мощности, которой подрывается тара. В результате можно будет понять, выстоит тара или нет. Банки всех трех образцов оказались целыми, на них — ни пробоин, ни вмятин.

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«Прочные, все три банки удержали массу, ничего не потекло», — заключил технолог.

За качество тары можно не переживать, а вот выбрать качественную кильку в томатном соусе оказалось не так просто. Прежде чем найти достойный продукт, придется вскрыть не одну банку. Причем, лучше начинать с консервов средней ценовой категории, ведь в экспериментах именно этот образец показал достойный результат.