Спирт не поможет: какие средства избавят от мутной пленки на лобовом стекле

Большинство автомобилистов винят во всем старые или некачественные дворники, меняют их, но обзор не становится лучше. И не удивительно, ведь чаще всего проблема в другом.

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«Плотная масляная пленка на внешней стороне лобового стекла может образоваться от попадания с колес воды вместе с нефтепродуктами. Со временем у вас лобовое стекло начинает мутнеть», — рассказывает специалист по автоподбору Михаил Дубовой.

Как избавиться от масляной пленки, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Почему важно избавиться от масляной пленки

Но иногда водители сами виноваты в появлении жирного налета, когда используют неподходящую или некачественную автохимию.

«Обработка щеток, например, ВД-шкой, силиконом, антидождем или другими средствами для того, чтобы размягчить резиновые изделия — от них уже через два-три дня может выделяться маслянистая пленка», — объясняет эксперт.

А если стекло старое, проблем может стать еще больше. Когда автохимия попадает в трещины и царапины, очистить поверхность вручную практически невозможно, и спасет только полировка, а это от пяти до 15 тысяч рублей из семейного бюджета.

«Самое эффективное средство от маслянистой пленки, а также трещин, сколов и пескоструя на лобовом стекле, это просто поставить новое лобовое стекло», — заявляет специалист.

Домашние или магазинные средства — что лучше

Но если масляная пленка появилась недавно, а само стекло целое, то можно попробовать убрать загрязнения без визита на СТО. Было решено протестировать сразу четыре способа: два народных средства и два магазинных.

«Первый это уксус, он стоит 30 рублей. Далее изопропиловый спирт за 300. Специальное средство для стекол по цене 370 рублей. И специальная губка для протирания лобовых стекол по стоимости 560 рублей», — говорит мастер.

С народными средствами все ясно. В дешевом магазинном очистителе тот же спирт, а еще ПАВы и гликоли, а вот в дорогом образце ингредиенты заметно отличаются.

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«Берем губку, читаем состав. Здесь написано, что состоит из воды и дикарбонатов натрия», — разъясняет он.

Для теста взяли новое лобовое стекло и заранее обработали его силиконовой смазкой и нефтепродуктами. Спустя четыре дня загрязнения хорошо въелись. Для начала попробуют смыть масляную пленку простой омывайкой, от которой результат получился нулевой.

«Мы провели эксперимент, и масляная пленка после любой незамерзайки или омывайки также остается на вашем лобовом стекле», — уверяет автоподборщик.

Лобовое стекло разделили на пять частей. Один участок специально не мыли, чтобы видеть разницу, а второй обработывают уксусом.

«Для нанесения любого средства нужна мягкая ткань, лучше взять просто салфетку, готовую из микрофибры, а также работать в перчатках для того, чтобы не повредить кожу на руках», — предостерегает знаток.

Немного уксуса наносится на микрофибру, растирается по участку, а затем смывается водой. Удивительно, но пленки как ни бывало.

«Он помогает отлично. Если вы хотите протирать лобовое стекло уксусом, то нужно использовать именно пищевой девятипроцентный, а также все работы проводить на улице, потому что от него есть специфический запах», — советует он.

Спирт или средства из магазина

На очереди изопропиловый спирт.

«После нанесения и растирания его микрофиброй и смыва водой остаются разводы», — уверяет специалист.

Покупные средства справятся лучше? В ход идет недорогой очиститель.

«Нужно сначала вытереть стекло насухо, затем попшикать им и растереть средство по лобовому стеклу. Образец стоит у нас 370 рублей, и он справился хуже, чем уксус за 30 рублей», — говорит эксперт.

Осталось проверить дорогой состав с губкой.

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Кажется, что стекло стало еще грязнее. Но чтобы сделать окончательные выводы, остатки средства смывают водой и протирают поверхность насухо.

«В результате нанесения этой губки, помимо стандартного налета, образовался еще нефтяной или химический остаток на лобовом стекле, и я не рекомендую подобные губки», — заключил Дубовой.

Выходит, что специальные составы не только стоят дорого, но и не справляются со своей задачей, а вот бюджетный уксус убрал масляную пленку за считанные минуты. Главное, использовать народный способ регулярно — чистить лобовое стекло несколько раз в год.