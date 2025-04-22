Бекхэмы на грани развода? Брак Дэвида и Виктории проходит испытание на прочность

Над семейной идиллией Дэвида Бекхэма и его жены Виктории нависла угроза. Из-за чего старший сын футболиста не пришел на праздник отца? И кто пытается рассорить наследников спортсмена? Из-за чего Виктория поругалась со своей невесткой? Какие подробности отношений с Дэвидом раскрыла его предполагаемая любовница? И приведут ли эти откровения к громкому разводу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я совершенно не ожидал, что все так получится. Это ужасно», — признался спортсмен.

Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнится 50. Но футболист начал заранее отмечать день рождения. Он устроил вечеринку в Майами, на которую пригласил родных и друзей. Естественно, пришли сыновья со своими девушками. Все, кроме старшего. Бруклин и его жена Никола мероприятие проигнорировали. А вскоре стало известно: причина в том, что отношения между братьями накалены до предела.

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«В семействе Бекхэм постоянно какая-то Санта-Барбара, постоянно какие-то сподвижки», — подчеркнул светский обозреватель Артем Скоробогатов.

СМИ пишут: яблоком раздора стала девушка по имени Ким Тернбулл. Когда-то она встречалась с Бруклином. А после того, как тот променял ее на дочь промышленника-миллиардера Николу Пельтц, переключилась на его младшего брата Ромео.

«Я считаю, это вообще ненормально. Это она хочет красиво войти в семью, но, как говорится, не получилось», — высказалась телеведущая Таша Белая.

У Бруклина от романа с Ким остались неприятные впечатления. Молодой человек делился с друзьями, что ей явно больше нравились его деньги и связи, чем он сам. А когда Бекхэм узнал об отношениях Тернбулл с Ромео, попытался предупредить брата о меркантильности девушки. Но тот не захотел ничего слушать.

«Такие вообще отношения надо пресекать. И притом брат, на которого она обратила на второго внимание, вообще как позволил этой ситуации случиться? Девочка просто захотела поиграться», — выразила мнение Таша Белая.

Некоторые уверены: дело вовсе не в тревоге Бруклина за Ромео, а в ревности его жены Николы. Якобы это она настраивает мужа против брата.

Это уже не первый случай, когда Пельтц вносит разлад в звездное семейство. Прямо перед свадьбой девушка едва не рассорила Бруклина с матерью. Она отказалась надевать подвенечное платье бренда Виктории. Жених встал на сторону невесты. Разразился скандал.

«Я считаю, неуважение. Могла бы как-то, не знаю, схитрить, выбрать два платья. В одном расписываться, в другом гулять свадьбу, в третьем еще что-то. Нет, пошла принципиально: не хочу я в твоем бренде, и все», — отметил Артем Скоробогатов.

Тогда ситуацию с трудом, но удалось уладить. И вот Никола снова стала причиной конфликта. По словам знакомых Бекхэмов-старших, Виктория в ужасе от этой ситуации. Но не только сыновья треплют ей нервы. Женщина, которая называет себя тайной любовницей Дэвида, внезапно дала очередное интервью.

Впервые Ребекка Лус рассказала о своей связи с футболистом еще в 2003 году. Многие тогда были уверены: Виктория не вытерпит публичных унижений и выгонит мужа из дома. Но Бекхэм отрицал измену. А жена сказала, что верит ему. Развода не произошло. У супругов родилось еще двое детей. Имидж идеальной семьи был спасен.

«Дэвид Бекхэм — известный гулена. Мне кажется, не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы перечислить, сколько было у него любовниц. Как бедная Виктория это терпела, я передать не могу. Тут два варианта. Либо она очень мудрая женщина и понимает, что плотское — это плотское, а духовно-то он со мной, духовно-то он мой. Может быть, у нее тоже кто-то есть, просто мы об этом не знаем. Как бы такая ответочка», — предположил светский обозреватель Скоробогатов.

Недавно Бекхэмы дали интервью, где поделились, что в тот период после откровений Лус испытывали колоссальный стресс.

Сыновья Дэвида и Виктории Бэкхем объявили друг другу войну из-за девушки

«Это был самый тяжелый период для нас. Потому что казалось, что весь мир был против нас. И мы были друг против друга, если быть честной», — призналась Виктория Бекхэм.

Эти слова возмутили Ребекку. Женщина заявила, что на самом деле это она является жертвой. Ведь много лет назад именно Дэвид соблазнил ее, а потом обманул и бросил.

«Я попалась на крючок, а затем, две недели спустя, мы были на вечеринке по случаю дня рождения Роналду. Он ушел оттуда с красивой моделью. И тогда я начала осознавать, насколько была обманута», — рассказала бывшая помощница футболиста Лус.

Ребекка заявила, что не боится влиятельных Бекхэмов. И единственное, чего она хочет, — это добиться правды. По словам Лус, роман со спортсменом едва не разрушил ее жизнь. Ребекку осуждали и клеймили позором, в то время как Дэвид стремительно поднимался вверх по карьерной лестнице.

«Подойдите к любой женщине на улице, спросите ее о самых крутых футболистах. Они назовут Месси, Роналду, и Бэкхэм будет в одном ряду, если не самый первый, кого они назовут. Он заставил о себе говорить, одевался богато и в целом тогда поменял восприятие футболистов. Их стали воспринимать как рок-звезд. Но тем не менее игроком он был тоже отличным», — подчеркнул спортивный журналист Лев Бондаренко.

Бекхэм давно ушел из большого спорта. Из футболиста переквалифицировался в фермера. Теперь он выращивает кур и трудится на грядках.

«Есть классная документалка от английской студии, которая начинается с того, как Дэвид Бекхэм просыпается утром в своем доме где-то в центре Англии, в таком забытом графстве, чтобы, не дай бог, не было никаких папарацци, и идет собирать мед в свои 50 лет. Наверное, нагулялся», — уточнил журналист Бондаренко.

Но прошлое снова постучалось в его дверь. Британия обсуждает подробности интимного скандала. И все опять гадают, как поступит Виктория на этот раз?

«Бекхэм — такой красавчик. Мне кажется, она от стольких девчонок отбивалась, что это просто очередная. И поэтому у нее, я думаю, иммунитет уже на таких девушек. И если она мудрая женщина, на это просто закроет глаза и не будет обращать внимания», — заявила телеведущая Таша Белая.

Сама миссис Бекхэм, как и 22 года назад, хранит молчание. По словам близких пары, она давно простила мужу все загулы. Сейчас ее больше волнуют не откровения посторонней женщины, а отношения собственных сыновей. И Виктория намерена сделать все возможное, чтобы вернуть в свою семью мир и покой.