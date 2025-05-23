В одном ряду с наркотиками и алкоголем: почему сериалы кажутся интереснее жизни

Советские родители возмущались, что ребенок вечно где-то шляется, «лишь бы делом не заниматься», — современные родители мечтают, чтобы между бесконечным просмотром сериалов и чатами их чадо все же предпочло «пошляться». Если, конечно, они вообще замечают его досуг — слишком велик соблазн самому отвлечься после рабочего дня на отличный новый фильм.

Культура потребления видеоконтента давно стала отличным вариантом досуга, расслабления и развлечения. Но за убийством времени все чаще следует убийство интереса к собственной жизни.

Как перестать прокрастинировать перед экраном и почему судьба сериальных персонажей кажется живее собственной, эксклюзивно Пятому каналу объяснила психотерапевт Евгения Жукова.

Почему сериалы и фильмы так затягивают

Смотреть проще, чем читать, и интереснее, чем слушать. Спецэффекты, монтаж, музыка и драматургия вызывают весь спектр эмоций в ограниченный период. За короткий промежуток времени телевизионные продукты из способа развлечения превратились в мощный инструмент влияния на принятие решений и формирования общественной позиции.

Сегодня кино не только ретранслирует, но и трансформирует социальные нормы. В частности, это стало причиной трансформации сериалов из элемента низкой массовой культуры в отдельный вид искусства.

«Возможность подсматривать, подглядывать за такими же, как мы, людьми, сочувствовать, сопереживать им — феномен большинства сериалов. И мы позволяем себе проникнуть в их жизни до того уровня, который нам, возможно, в реальности недоступен с нашими друзьями», — пояснила психотерапевт.

При этом индустрия фильмов предоставляет наиболее удобный для человеческой психики метод «слежки»: в зависимости от настроения можно выбрать любую длительность, любой жанр и формат киношной жизни. Эмоциональную подкормку, которой раньше были сплетни и скандалы (а их еще и не так просто выспросить!), теперь в изобилии предоставляют режиссеры.

Почему реальная жизнь проигрывает сериалам и фильмам

Российская сериальная любовь у многих зародилась во времена телевизионных трансляций. Ожидание нового эпизода «Санта-Барбары» или «Рабыни Изауры» было таким томительным не только из-за интереса к иностранной культуре, но и из-за самого факта недоступности посмотреть весь сезон разом.

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«В современном мире возможность получить доступ к любому фильму, сериалу, интервью, к любому масс-медиа, где будет обсуждаться жизнь, сплетни, скандалы, интриги, искушает. Происходит замещение, и человек переходит в жизнь виртуальную, пренебрегая собственной, потому что там можно чувствовать ровно то, что хочется», — рассказала Жукова.

Фильмы дарят элементарный в эксплуатации инструмент управления собственным настроением. Если печально, можно включить комедию и сразу же забыть о дожде за окном и неудачах на работе. Причем даже когда возникает желание погрустить за просмотром мелодрамы, легко спрогнозировать, что уныние это продлиться не больше двух часов, а потом о страданиях киногероев будет легко забыть.

Как просмотр сериалов и фильмов влияет на психику

Сериалы заинтересовывают по схеме «Тысячи и одной ночи»: каждая история насыщена собственным происшествием, но при этом есть и общая история, дополнительные лейтмотивы.

«Есть такие психологические защиты, как замещение, вытеснение, подавление. И когда мы идем в длинный по времени сериальный блок, то просто вытесняем, замещаем или подавляем свою социальную жизнь», — отметила эксперт.

Плюсы просмотра сериалов и фильмов

Киноиндустрия многим помогает людям. Например, сериалы могут вытащить из эмоциональной ямы: из-за своей длительности они заполняют отсутствие социальной жизни, отвлекают от депрессивных мыслей. Когда же человеку становится легче, из отдельных эпизодов он черпает мотивацию для возвращения в реальный мир — у любимых героев же получилось, почему бы не последовать их примеру!

Сериалы к тому же можно назвать инструментом «социальной склейки». Они сближают людей в интернет-сообществах и вдохновляют на костюмированные реконструкции популярных сюжетов.

Минусы просмотра сериалов и фильмов

За все время существования киноиндустрии общество утвердило за фильмами статус приятного досуга. Некоторые и вовсе стали считать их просмотр видом хобби.

«Сериалы — социально приемлемая тема для обсуждения. Просмотр не осуждается, а даже поощряется. Если поставить его, например, в один ряд с алкоголем или кальяном, то многие выберут сериал и скажут, что это наименьшее зло, упустив все его минусы», — подчеркнула психотерапевт.

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Главная проблема сидения перед экраном — пауза в собственной жизни. От ярких сериальных эмоций отделяют пара кнопок, а от эмоций социальных — множество усилий, телодвижений и устных договоренностей. Причем гарантировать удовольствие от, например, встреч с друзьями невозможно.

Другой минус кинолихорадки — вечное сравнение себя с выдуманными персонажами из радужных экранных миров. Это связано с возможностью увидеть быт успешных и популярных личностей. На экранах принято транслировать якобы обычную жизнь героев — это и дает повод для противопоставления скучной рутине.

«Это сравнение никогда не будет в пользу нашей реальной жизни. Сравнивать себя с героями сериалов — это примерно то же самое, как сравнивать себя с героями книг», — считает Жукова.

Зачем контролировать, какие сериалы и фильмы смотрят дети

Индустрия кино ускорила усвоение человеком информации. Переложенный на «киношный» лад роман «Война и мир» не должен был избавить школьников от прочтения произведения, но практика показала обратное. И это не единственная причина, по которой необходимо обращать внимание на потребляемый подростками и малышами контент.

Какие негативные стороны есть у бесконтрольного просмотра сериалов:

проблема посыла: даже мультфильм может одобрять проявление агрессии;

проблема хронометража: отсутствие четкого завершения захватывающей передачи нарушает гигиену сна;

социальная проблема: у подростков общественные роли формируются трендовыми сериальными сюжетами, и далеко не всегда эпизоды транслируют здоровый образ жизни.

Как избежать прокрастинации из-за сериалов и фильмов

Не всегда важные дела и насущные поручения хочется отложить до конца очередной серии именно из-за лени. Часто это делают из-за перфекционизма: выполнить рабочую или учебную задачу хочется наилучшим образом, а сил совсем нет. Кажется, что энергия появятся позже, а в «перекур» можно и фильм посмотреть. В действительности экранный «отдых» только заставляет прокрастинировать.

«Важно помнить, что каждую секунду мы совершаем выбор, и, выбирая то или иное действие, несем ответственность за его последствия. И когда после бессонной ночи мы идем на работу и трудимся не так продуктивно, как хотели, нужно вспомнить, что это был осознанный выбор», — подчеркнула психотерапевт.

Чтобы не упустить жизнь, стараясь уловить все моменты сериальной жизни нереальных персонажей, важно выстроить гигиену дня. Если понять свои слабости, помощь получится найти даже в источнике проблем — в смартфоне. Настройки уведомлений будут подсказывать, когда превышено экранное время. Конечно, грустно терять нить сериального сюжета, но еще грустнее потерять в этом сюжете собственную жизнь.