Череда личных трагедий: за что убрали с экранов белокурую звезду Ию Арепину

Советская актриса Ия Арепина честным трудом поднялась до небес: в голодную юность накопила на билет в столицу, прошла пробы в театральный и стала известна на весь мир. Своей принципиальностью и красотой она добилась всего и… была вынуждена спуститься с небес на землю.

Почему талантливая и обворожительная звезда резко осталась без ролей в молодости и без поклонников в старости?

Ела ягоды, травы и лесные коренья — детство Ии Арепиной

Фото: © kino-teatr.ru

В мордовском городке Ардатове 2 июля 1930 года расцвела «фиалка» — так на греческом звучит имя Ии Арепиной. Отец — веселый и начитанный человек, мать — требовательная и неграмотная домохозяйка, в крестьянской строгости воспитывающая детей. Детство Ии, как и шести ее старших сестер, прошло впроголодь и даже не на хлебе и воде. Так, мать отправляла детей переплывать реку и «пастись» на противоположном берегу — есть съедобную зелень и коренья. Лес спасал, пока с наступлением зимы грибы и ягоды не заносило снегом. В холодное время года Ию питали ее актерские мечты.

Еще с 3 лет она полюбила драматургию: вначале пела детские песенки перед гостями, потом пошла в драмкружок и играла в школьных спектаклях. У девочки появилась четкая цель стать похожей на народную артистку СССР Любовь Орлову. Ходить в кино смотреть ее игру Ия стала как на работу — а деньги на билет зарабатывала, торгуя укропом на местном рынке.

Мечты о кино упирались в Москву — с ней ассоциировался «Мосфильм», там находился ВГИК. Ия купила билет на деньги от все той же подработки, заклеила потертости старого чемодана фотографиями любимой актрисы и села на поезд до столицы.

Жевала батон и не знала о трамваях — юность Ии Арепиной

Фото: © kino-teatr.ru

Симпатичная блондинка Арепина по столичным меркам оказалась совсем простушкой. В перетянутом ремнями чемодане лежал наряд на просмотр во ВГИК: вязанная «на вырост» кофта, отцовский кушак и шерстяные носки. Чтобы не ударить в грязь лицом, в институте Ия дополнила этот образ макияжем и прической. Черные карандашные брови и детские банты на хвостиках рассмешили членов приемной комиссии, но вступительные талантливая девушка прошла. Ее определили в мастерскую Василия Ванина и Владимира Белокурова.

Став студенткой, Ия долгое время выделялась среди московских однокурсников. Провинциалка не слышала про трамваи и ходила пешком от института до станции, жуя на ходу батон хлеба. Это роскошное по меркам деревни блюдо девушка звала «большой булкой». Смешную, но стеснительную однокурсницу не дразнили, только по-доброму звали «непосредственностью № 1». «Непосредственностью № 2» была ее подруга Нина Крачковская, в будущем заслуженная артистка РСФСР.

Ия Арепина начала играть в театре и кино еще студенткой. Пусть роли предлагали только второго плана, она на все соглашалась и всему радовалась. Так деревенская мечтательница набралась актерского опыта и свыклась с московским этикетом, а режиссеры запомнили растущую красавицу-актрису. Через некоторое время, в 50-х, в театре ей доверили Снегурочку в спектакле по одноименной пьесе Александра Островского и Шурку в постановке «Егор Булычев и другие» по Максиму Горькому, а в кино — главную роль в фильме «Степные зори». Уже после окончания института, в 1954-м, ее приняли в штат Театра-студии киноактера (сейчас «Центр театра и кино на Поварской»), где она проработала около 30 лет.

Влюбляла в себя зрителей и мужчин — молодость Ии Арепиной

Кадр из к/ф «Девушка с маяка» реж. Григорий Крикун 1956 г.

В период работы над своим кинодебютом Арепина познакомилась с первым мужем. Симпатичному оператору Юлию Куну было почти 40, но выглядел он так статно и по-молодецки уверенно, а держался так обходительно, что 23-летняя Ия и не думала о разнице в возрасте. К тому же ее привлекала образованность мужчины: культурная семья, состоящая из папы-преподавателя и мамы-скульптора, казалась верхом учености по сравнению с ее собственной крестьянской. Красивая свадьба и счастье любви — Ия была поглощена мужем настолько, что даже назвала в его честь их первенца. Но плотный график, а еще экспрессия творческих характеров актрисы и оператора взяли верх над нежной привязанностью. Вскоре после рождения Юлия-младшего, в 1957-м, Арепина и Кун развелись.

Сложности первого брака не отразились на кинокарьере восходящей звезды. После Вари из «Степных зорей» она сыграла Тоню в «Большой семье» (1954 год), фильм позже стал лауреатом Каннского кинофестиваля в категории «Лучший актерский ансамбль». Эта картина Иосифа Хейфица прославила Арепину, а после выхода «Капитанской дочки» Владимира Каплуновского в актрису и вовсе влюбилась вся страна. Роль Маши Мироновой так и осталась лучшей в ее фильмографии. В 1959-м экранизация пушкинской повести стала триумфатором швейцарского фестиваля в Локарно, получила призы на Международном кинофестивале в Ванкувере, Монреале и Всесоюзном кинофестивале в Киеве.

Арепина также играла главных героинь в фильмах «Особый подход», «Девушка с маяка», «Красные листья». Зрители Финляндии, ГДР, США и Японии узнали актрису по роли возлюбленной Алеши Поповича в работе Александра Птушко «Илья Муромец» 1956 года. Масштабная кинолента с комбинированными съемками поражала движением войска в 104 тысячи всадников.

В 60-е Ия Арепина стала одной из немногих актрис, фильмы с участием которой отмечали наградами на международной арене. В Советском Союзе ежегодно выходило по 4-5 кинокартин с ее участием, общее число фильмов, в которых снялась вчерашняя провинциалка, достигло 30.

Не шла на уступки и не поступалась принципами — зрелость Ии Арепиной

Фото: © kino-teatr.ru

Карьера развивалась, а личную жизнь наладить никак не получалось. И проблема не только в том, что сын Юлий не захотел поддерживать с матерью отношения и рано ушел из дома.

В 1959 году Арепина попыталась создать семью во второй раз, но опять неудачно. На этот раз мужем актрисы стал переводчик-синхронист Вадим Мильштейн. Он был на пять лет старше, планировал создать семью. Беременность все никак не наступала, а съемки у жены не прекращались — все это осложняло отношения темпераментного Мильштейна. К сожалению, яркую актрису всегда привлекали мужчины, похожие на нее: гордые красавцы с характером и принципами. Разногласия и попытки второго мужа помешать карьерному росту Арепиной разрушили брак спустя шесть лет. Сама актриса позже призналась, что в личной жизни не шла на уступки. В любовных неудачах она винила свой непростой характер.

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Тем не менее, Арепина активно снималась и не унывала. Одна главная роль следовала за другой — и вдруг полное затишье. Могла ли предположить честная и трудолюбивая актриса, что именно эти черты характера помешают главному делу ее жизни? В 1959 режиссер Иван Пырьев предложил двадцатидевятилетней красавице Арепиной стать его любовницей в обмен на протекцию. Оскорбленная актриса в слезах уехала со съемок, а на утро, собравшись с силами, направила в Минкульт объяснительную. Она хотела восстановить свою честь и защитить от унижения других артисток, но получила выговор за срыв съемочного процесса. Виновный наказания не понес, зато Арепина незаслуженно несла его всю жизнь.

За главной советской красавицей закрепилась репутация взбалмошной звезды, приглашать в кино ее стали все реже и реже. То ли кинематографисты испугались возможных «скандалов», то ли Пырьев постарался, но об Арепиной, за работу с которой еще недавно боролись, в одночасье забыли.

Свою последнюю роль — эпизодическое появление в фильме «Бег по солнечной стороне» — она сыграла в 1992 году. На тот момент перерывы между съемками Арепиной исчислялись в 4-5 лет. В 90-е ей и вовсе предлагали сниматься только в рекламных роликах, но гордая актриса отказывала. У нее появились мысли о создании детских курсов актерского мастерства, но их оказалось не суждено реализовать.

Страдала в одиночестве и скрывала боль — старость Ии Арепиной

Кадр из к/ф «Не забудьте оглянуться» реж. Александр Воропаев 1988 г.

После распада второго брака и крушения карьеры в жизни Арепиной все же наметилось просветление — в 1968 году она родила дочь.

С отцом Лады актриса познакомилась в родном Ардатове, он был сильно моложе, но ее это не волновало. Она не относилась к мужчине серьезно, родить хотела «для себя», поэтому пара рассталась еще в период беременности.

Дочь Лада, а также ее сын и внук Арепиной Артем — единственные, кто не забыли артистку в старости. Первенец Юлий так и не сблизился с матерью. Жизнь у него сложилась, Кун пошел по стопам отца и обучился операторскому мастерству, работал международным журналистом. В браке с телеведущей Аллой Волковой у него родилось двое сыновей, но матери он запретил общаться даже с ними.

В 90-х актриса перенесла два инфаркта, потом у нее обнаружили астму. В 73 года она особенно мучила женщину. Ия Арепина умерла 24 июля 2003 года от приступа этой болезни. Ночью ей стало плохо, дойти в соседнюю комнату за лекарством не удалось . Она могла позвонить внуку или дочери, но не хотела их будить — слишком ценила единственных близких, оставшихся рядом.

Советскую актрису похоронили на московском Николо-Архангельском кладбище. Ее провожали лишь несколько человек — Ия Арепина слишком долго не появлялась на экранах, чтобы зрители заметили уход талантливой и целеустремленной красавицы.