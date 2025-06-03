Полкилометра шелка для пионерских галстуков: как снимали фильм «Алые паруса» с Вертинской и Лановым

Когда кинорежиссер Александр Птушко загорелся идеей экранизировать «Алые паруса», в его фильмографии было уже 11 работ. Все киноленты, за исключением одной, он снял по сказкам. Именно это и стало причиной конфликта между Птушко и госчиновниками, без одобрения которых финансирование тогда не могла получить ни одна лента.

Фильм с Анастасией Вертинской и Василием Лановым в главных ролях по итогу имел большой успех у зрителей — особенно у молодежи.

Тяжелые поиски Ассоль

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.

Вершители кинематографических судеб заспорили, сможет ли режиссер-сказочник снять фильм с глубоким подтекстом, и в итоге решили дать Птушко шанс, но поставить его в еще более сложные условия. Киноленте присвоили третью, самую низкую категорию, а это означало, что деньги на работу будут выдавать по остаточному принципу. Впрочем, режиссера это даже раззадорило. Мечта снять «Алые паруса» оказалась сильнее обстоятельств.

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Подготовка к съемкам длилась целый год. Искали натуру и актеров. Первоначально на роль Ассоль Птушко хотел взять Людмилу Гурченко, но утвердил никому неизвестную молдавскую актрису Наталью Маркач.

Художник-постановщик «Алых парусов» Леван Шенгелия был крайне недоволен этим выбором и привел на пробы к режиссеру дочь своей знакомой — 16-летнюю Анастасию Вертинскую. Выглядела будущая звезда кинематографа в тот момент совсем не такой, как ее позже увидел зритель. У девушки были коротко подстрижены волосы, а вместо платья она надела спортивный костюм. Такая Ассоль Пушко, конечно, не понравилась.

Однако девушку быстро перехватили гримеры: надели на нее длинное платье и парик, нанесли легкий макияж, превратив Анастасию Вертинскую в мечтательную героиню из повести Александра Грина. Режиссер поразился ее преображению, и Вертинскую утвердили на роль.

Но дебют мало порадовал юную актрису. Из-за съемок «Алых парусов» она сильно отстала от школьной программы и перешла в вечернюю школу рабочей молодежи. К тому же ее пугал Птушко — своим громким голосом, благодаря которому он руководил на съемочной площадке без мегафона. Да и из-за отсутствия опыта Вертинская толком не понимала, что делала, хотя сниматься ей понравилось.

Деревушку построили специально для съемок

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.

На роль Артура Грея утвердили 26-летнего Василия Ланового. В тот момент он был уже знаменитым в СССР артистом — зритель успел с ним познакомиться в фильмах «Аттестат зрелости» и «Как закалялась сталь». И как сам позже признавался, даже не сомневался, что роль достанется ему. Исполнил Лановой ее блестяще, тут же прославившись в качестве романтического героя. Однако, как и Вертинская, не был доволен «Алыми парусами» — по его мнению, Птушко превратил притчу в сказку, сняв кино для детей.

Большую часть фильма решили снимать в Крыму. Ведь именно на этом полуострове автор повести-феерии Александр Грин провел большую часть своей жизни. И именно Крым он описывал во всех своих книгах.

Главные женщины в жизни Василия Ланового — кого любил великий актер?

Сказочную деревушку Каперну, где родилась Ассоль, специально для фильма построили в Коктебеле. А родовым гнездом Артура Грея стал Воронцовский дворец в Алупке.

Но есть в фильме сцены, снятые и в других местах. Например, шторм снимали в Баку. Потом эти кадры наложили на коктебельский пейзаж, и зритель увидел сцену, где Грей сражается со стихией. А подходящую сосновую рощу, где Грей находит спящую Ассоль, нашли в абхазской Пицунде.

Бригом «Секрет» в фильме стала баркентина «Альфа», принадлежавшая ростовскому мореходному училищу имени Седова. Судно киногруппе отдали вместе с экипажем и капитаном — Борисом Дворкиным. А на пошив алых парусов в Одессе выдали полтысячи метров красного шелка, того самого, из которого в советские годы шили пионерские галстуки.

Как Лановой удивил всю Ялту

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.

Но знаменит на весь Крым белоснежный бриг с алыми парусами стал еще до съемок. В то время, когда судно шло из Одессы в Севастополь, супруга Василия Ланового Тамара Зяблова как раз отдыхала в ялтинском санатории, и актер уговорил капитана Дворкина поднять паруса, не дожидаясь прибытия в Коктебель, чтобы впечатлить супругу.

По итогу актер удивил и ялтинцев, и Тамару. Сойдя с парусника, Лановой первым делом подошел к ней, держа в руках роскошный букет цветов.

«Я предложил капитану Дворкину: «Давайте удивим отдыхающих в Ялте, а заодно новые паруса опробуем». И вот где-то в районе Фороса мы их надели, подняли… Красота была невероятная! Видели бы вы Ялту, когда мы появились в ее створе, — город стал похож на растревоженный муравейник. Люди забегали, запрыгали, много визга вокруг было… Когда я сошел на берег у санатория «Актер», жена сказала: «Вы разбудили Ялту», — вспоминал потом Василий Лановой.

Корабль тянули на буксире

Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.

Все съемки с участием корабля проходили в полный штиль и около берега: сильного ветра иногда не выдерживала и парусина, а шелк портился еще и от соли. В движение «Секрет» приводили с помощью буксира. Снимали быстро, пока паруса выглядели действительно красиво.

«Нам повезло в первый день съемок: только включили камеру — подул легкий ветерок, и паруса красиво надулись! Хорошо, что мы успели отснять этот кадр. Шелк вскоре испортился от морской соли», — вспоминал потом оператор Виктор Якушев.

Когда съемки «Алых парусов» закончились, «Альфу» вернули мореходке, у которой не оказалось денег на ее содержание и ремонт. Судьба знаменитого корабля в конце концов сложилась трагически: после пожара его списали и отправили на кладбище судов. Где именно это кладбище сейчас, знают только сотрудники мореходного училища.

Возможно, оно и к лучшему. Ведь в памяти зрителей «Альфа» навсегда останется великолепным белым бригом, увенчанным алыми парусами — первым кораблем, который стал символом воплощения мечты.

Поначалу фильму дали четвертую прокатную категорию и крутили только в маленьких кинотеатрах. Критикам «Алые паруса» не понравились — игра актеров казалось плоской, сюжет тяжелым, а цвет картинки — слишком насыщенным и ярким.

Вдова Грина тоже была недовольна экранизацией: по ее мнению, Птушко слишком ушел от оригинального сюжета. Но по итогу фильм обрел народную любовь и более высокую прокатную категорию, благодаря чему его просмотрело больше 22 миллионов зрителей.