Изъяли из проката и запретили: как снимали «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика

Антиутопический фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», снятый в 1970-х по одноименному роману Энтони Бёрджесса, после выхода наделал немало шума. Для 1971 года картина оказалось слишком смелой из-за обилия жестоких и откровенных сцен. В результате режиссера начали обвинять во всех происходящих в реальности случаях насилия, потому он изъял фильм из проката. Помимо этого, «Заводной апельсин» был временно запрещен в ряде стран.

Однако задумка Кубрика и по сей день остается актуальной, а кадры соответствуют современным стандартам. О том, как снимали один из культовых фильмов XX века, читайте в материале Пятого канала.

Распробовал со второго прочтения: как создали роман и сценарий фильма «Заводной апельсин»

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Роман Бёрджесса уже давно стал классикой. Хотя изначально автор его писал, чтобы выплеснуть злость и боль — врачи обнаружили у него опухоль мозга и прочили скорую смерть. К тому же писатель все еще горевал по своей первой жене, которую во время Второй мировой войны жестоко избили солдаты. Беременная супруга Бёрджесса потеряла ребенка и тихо спилась до смерти…

А он написал один из самых важных романов двадцатого столетия, для которого даже создал выдуманный язык «надсат», вдохновившись речью питерских стиляг и фарцовщиков после поездки в Ленинград. Название романа отсылало читателя к кокни — работягам из лондонского Ист-Энда. Обо всем странном они говорили: «Кривое, как заводной апельсин». А также немножко к Малайзии, где несколько лет жил писатель — созвучное английскому апельсину «o» с малазийского переводится как «человек».

Что интересно, Кубрик поначалу не заинтересовался романом, который ему предложил экранизировать коллега-сценарист Терри Саузерн. Его оттолкнула лингвистическая особенность «Заводного апельсина», а точнее, отображенные латиницей непонятные для англоязычного читателя slovechki, часто со славянскими корнями. Из-за нее режиссеру показалось, что экранизировать такое никак не получится.

К «Заводному апельсину» Кубрик вернулся после неудавшихся съемок фильма про Наполеона: его попросту не захотели финансировать из-за кассового провала «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, считая, что зрителям во всем мире неинтересна эта тема. К этому времени уже была попытка экранизировать роман, но тоже провальная. Выкупивший права на книгу адвокат-продюсер Си Литвинофф видел в главной роли вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Однако он, как и вся группа, не смог принять участие в съемках из-за занятости.

Во второй раз Стэнли Кубрик прочитал «Заводной апельсин» за один присест. И сразу же позвонил Саузерну, решив поддержать его идею. Однако отверг уже написанный им сценарий, осмелившись создать собственный — впервые за всю карьеру.

Права на экранизацию Кубрик выкупил за 200 тысяч долларов. Бёрджесс не получил из этой суммы ни цента, так как уже не считался правообладателем после продажи прав Литвиноффу… за 500 долларов.

Какие-то сцены режиссер убрал и изменил — потому что их не пропустила бы вообще никакая цензура. Так, например, изнасилование двух маленьких девочек превратилось в задорную оргию со вполне себе взрослыми девушками.

А еще Кубрик изменил концовку — точнее, просто убрал фрагмент, где главный герой Алекс Делардж решает исправиться. Оправдывался режиссер тем, что он читал американскую версию «Заводного апельсина», в которой и вправду не было хорошего конца. Однако вряд ли он не знал реального финала, учитывая, что регулярно общался с самим Бёрджессом. Из-за этого писатель встал в один ряд с другими, которые были недовольны экранизациями их произведений Стэнли Кубриком.

Из первой британской обнаженки: как подбирали актеров для фильма «Заводной апельсин»

Кадр из к/ф «Заводной апельсин», реж. Стэнли Кубрик, 1971 г.

По книге главному герою Александру ДеЛарджу было 15-17 лет, но Стэнли Кубрик не верил, что актеры такого же возраста смогут достойно и достоверно исполнить эту роль. Потому он предложил ее 27-летнему Малкольму Макдауэллу, который уже успел сыграть подростка-хулигана в фильме «Если…» Линдсея Андерсона. Причем режиссер был настолько уверен в его таланте, что в случае отказа готовился и вовсе свернуть съемки.

Что интересно, фильм «Если…» стал первым в Британии, где демонстрировалась абсолютная нагота — причем именно Малкольмом. Потому выбор Кубрика и пал на него, так как он считал, что актер спокойно обнажится и под его камерами.

Большую часть ролей распределяли через пробы, но были и исключения. Роль одной из жертв Алекса — Кошатницы –Мириам Карлин досталась случайно. Со Стэнли Кубриком она встретилась на вечере после парламентских выборов 1970 года. Режиссер сам обратил внимание на Карлин — на вечере та сидела в йогической позе, а значит, ее гибкости хватило бы для нужных сцен. На предложение Кубрика женщина согласилась сразу же, скрыв от него… фобию кошек. Поэтому она специально ходила на сеансы гипноза, чтобы побороть свой страх.

Бился головой об стену от нестерпимой боли: как снимали фильм «Заводной апельсин»

Кадр из к/ф «Заводной апельсин», реж. Стэнли Кубрик, 1971 г.

Денег на «Заводной апельсин» Кубрику выделили мало — всего чуть больше двух миллионов долларов. Потому пришлось сильно экономить на съемках — многие сцены запечатлели в живых декорациях при естественном освещении. Только четыре локации создали специально: бар Korova, тюрьму, прихожую квартиры Алекса и ванную в доме писателя.

На интерьере съемочная группа тоже экономила, как могла. К примеру, изначально Кубрик хотел заставить бар скульптурами поп-художника Аллена Джонса, известного своей порнографической мебелью в виде женщин в рабских позах. Однако денег на выкуп скульптур у режиссера не было, а за пиар художник работать отказался.

Так появились фигуры, созданные специально для фильма из стеклопластика. Прототипом послужили фотографии обнаженной танцовщицы — в позе мостиком и стоящей на коленях. Первую позу «приняли» столы в виде двух девушек, трущихся промежностями о колени друг друга, а вторую — специальные автоматы, из грудей которых при нажатии кнопки лилось «Молоко-плюс».

Кстати, манекены-автоматы реально наполнялись молоком… быстро сворачивающимся, из-за чего его приходилось менять чуть ли не каждый час. Почему Кубрик не наполнял их чем-то похожим на молоко визуально, чтобы избавиться от мороки с постоянной заменой жидкости — неизвестно.

Что-то, конечно, покупали или одалживали. Например, фигуру гигантского фаллоса-неваляшки, которым Алекс убил Кошатницу — ее создал голландский скульптор-иллюстратор Герман Маккинк.

Съемки «Заводного апельсина» длились шесть месяцев. Кубрик всегда спрашивал у актеров, как, по их мнению, лучше запечатлеть ту или иную сцену, и внимательно выслушивал их идеи.

Репетиций было очень много. Во время них могли быть включены камеры, о чем знал только режиссер — чтобы потом отобрать более живые и удачные, по его мнению, дубли. Среди таких, к примеру, сцена с Кошатницей, где во время стука в дверь она сердито говорит: «Вот дерьмо!». Получилось это случайно — в реальности актриса слишком увлеклась йогой и потому нервно отреагировала на стук.

При этом Кубрик иногда был не просто требователен к актерскому составу — даже жесток. Питона Бейзила режиссер решил добавить в фильм, так как Макдауэлл панически боялся змей. Кубрик заставил актера держать Бейзила на руках и лежать с ним на кровати.

Также Макдаэллу сильно расцарапали роговицу прибором для закрепления век, ведь процедура была предназначена только для лежачих пациентов. После окончания анестезии актер бился головой об стену от нестерпимой боли, а Кубрик переживал только из-за невозможности перейти к следующему дублю и заставлял его подставлять под камеру неповрежденный глаз.

Изъял пленку из проката: как отреагировали на фильм «Заводной апельсин»

Кадр из к/ф «Заводной апельсин», реж. Стэнли Кубрик, 1971 г.

«Заводной апельсин» вышел на экраны 19 декабря 1971 года и сразу же получил огромное количество неоднозначных отзывов и реакций. На Стэнли Кубрика обиделись Энтони Бёрджесс и актер Джин Келли — второй из-за исполненной во время изнасилования жены писателя песни «Singin in the Rain», которую он пел в музыкальном фильме «Поющие под дождем».

Кинокартину сначала показывали под рейтингом 18+, но после 30 вырезанных секунд порнографии он снизился до R (разрешено смотреть подросткам при сопровождении взрослого - Прим. Ред.). Кубрик убрал немало других эпизодов, пленку с которыми попросту уничтожил.

«Заводной апельсин» номинировали на четыре «Оскара» в разных категориях, однако ни одного он не получил. Репутацию фильм приобрел ужасную — журналисты чуть ли не ежедневно обвиняли Кубрика в совершаемых молодыми людьми преступлениях, притом, что многие из них и не смотрели кинокартину вовсе.

О «Заводном апельсине» говорили даже спустя год. Немалую роль в этом сыграл психологический прием присутствия и взгляда на происходящее глазами главного героя. Учитывая то неприемлемое, что происходило на экране, зрителю было сложно выдержать эту вовлеченность и возникающие из-за нее эмоции. В результате режиссеру начали приходить письма с угрозами в отношении него и его семьи.

Спустя два года после выпуска «Заводного апельсина» Стэнли Кубрик изъял фильм из проката и не давал никакого доступа к пленке до самой своей смерти в 1999 году.

Что интересно, актерам этот фильм на профессиональном поприще не дал ничего действительно важного. К примеру, при весьма большой фильмографии Малкольма Макдауэлла, сыгравшего Алекса, за всю карьеру он почти не получил никаких наград и номинаций на них.

Однако, в одном из своих интервью он сказал:

«Если ты снимаешь такой фильм, он становится историческим, и ты кладешь его в хранилище. И я, конечно, уже совсем другой человек, чем был, когда снимали фильм. Я был ребенком, знаете ли. Но рад ли я, что сделал все это? Безусловно. Это замечательно».