«Пойдем во все тяжкие»: певица Слава ищет новую любовь, завершив 20-летний роман

Слава снова ушла от Данилицкого. Почему многие не считают это окончательным разрывом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава заявила, что окончательно разошлась со своим возлюбленным. Из-за чего артистка решила завершить отношения длиной в 20 лет? Почему многие не верят в серьезность ее решения? И действительно ли знаменитость снова влюблена? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Знала с детства, что в 45 будет очень важный момент моей жизни. Мне всегда кажется, что это такая уже последняя молодость, да, и уже что дальше будет. Я не знаю, что реально дальше будет. Поэтому уже пойдем во все тяжкие», — заявила Слава.

Во все тяжкие певица, видимо, решила пойти в одиночестве. Недавно стало известно, что она рассталась с возлюбленным Анатолием Данилицким. Причем сама артистка явно не собиралась делиться подробностями своей личной жизни с общественностью. Ее секрет на одной из музыкальных премий раскрыл шансонье Евгений Кемеровский.

«Слава — наша куколка. Она стоит 25 баранов, три холодильника, две кинокамеры. Она сейчас развелась, ищет мужчину солидного», — рассказал он.

«Откуда ты знаешь?» — удивилась артистка.

«Подожди, развелась и разбежалась с бывшим. Ждем будущего. Я же об этом хотел сказать», — отметил Кемеровский.

Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий не состояли в официальном браке, но прожили вместе более 20 лет. Певица никогда не скрывала, что возлюбленному, теперь уже бывшему, она обязана многим, в том числе и своей карьерой. В свое время мужчина вложил в ее творчество крупную сумму.

«Просто он известный был в то время бизнесмен такой. Многие девушки мечтали быть с ним», — уточнила певица Катя Гусева.

«Мужчине как раз в период кризиса среднего возраста хочется ярких эмоций. И Слава, будучи экспрессивной достаточно, давала ему эти эмоции. Они живут и радуются тому, когда их женщина счастлива. Когда я делаю свою женщину счастливой, я молодец. Посмотри, какую жизнь я тебе сделал, это я молодец. То есть факт дарения подарков не для того, чтобы ей было хорошо, он в этом тоже получает большое удовольствие»,— объяснила сексолог Ольга Царенко.

Они всегда казались счастливой парой, воспитывали дочь Антонину. Певица рассказывала, как Данилицкий заботился о семье. Но идти с ним в ЗАГС постоянно отказывалась.

«Каждый имеет право на свою точку зрения, на свои решения. Любая женщина имеет право делать то, что она считает разумным», — подчеркнул экс-возлюбленный Славы.

«Замуж нет, никогда в жизни. Я очень самостоятельный человек и очень свободолюбивый. Если захочу завтра расстаться с Анатолием, я с ним расстанусь и больше его видеть не захочу. И чтобы ходить с ним по судам, по разводам, делить имущество, это все ля-ля-ля — это все замуж. Замуж — не мое и не ко мне», — заявила звезда.

Анатолий спокойно реагировал на громкие заявления своей спутницы. Он был уверен: это просто слова. Еще на заре их отношений Слава хотела променять его на молодого танцора, но через несколько месяцев вернулась. И поняла, что слишком сильно любит, чтобы потерять.

«Анатолий очень сильно любит Славу, раз прощает все ее похождения, все ее экспрессивные выходки. Анатолий это просто принимает. А Славе удобно быть так, как ей удобно. Она к этому привыкла, для нее это было понятно, и она знает, как с эти работать, как закрывать эту внутреннюю дыру», — выразила мнение сексолог Царенко.

«У всех бывают разногласия, мы все неидеальные люди. У всех бывают кризисы. И здесь самое важное, как выйти из этих кризисов, договориться и сохранить брак», — отметила телеведущая Нелли Ермолаева.

Но три года назад ситуация изменилась. Певица публично призналась, что ее сердце снова свободно. И добавила: их некогда горячие отношения с Данилицким с годами превратились в рутину. Она устала это терпеть.

«Какая там страсть, я тебя умоляю. Раз, два, три и пошли», — поделилась Слава.

Однако спустя несколько месяцев они снова сошлись. Вот только идти в ЗАГС певица по-прежнему не хотела. По ее словам, пожар страсти зажечь тоже не удалось. Возможно, проблемой стала 30-летняя разница в возрасте. Как-то на вопрос о плюсах жизни с мужчиной намного старше себя артистка ответила с заметной грустью.

«Сейчас никаких. Раньше были большие плюсы, сейчас только минусы», — призналась Слава.

Анатолию уже за 70. По словам друзей, если раньше он с радостью сопровождал любимую на вечеринках и танцевал с ней до утра, то в последнее время ему больше нравится сидеть дома.

«Пришел, подарил мне букет. Главное, что он пришел», — отметила знаменитость на вопрос, как Данилицкий поздравил ее с презентацией.

«Мужчина не может быть таким же активным в 70 лет, как и был в 30. Но при этом у женщины очень часто сексуальная функция возрастает с возрастом. Слава достаточно активная, яркая, амбициозная, и я думаю, что у нее достаточно высокая сексуальная активность. То есть потребности в сексуальной жизни достаточно высокие», — высказалась Царенко.

И вот сказка подошла к концу. На съемках совместного клипа с Анной Семенович Слава случайно намекнула, что в ее жизни уже появилась новая любовь.

«У меня любовник… Ой, что?» — заявила артистка.

«Она сейчас проболтается. Она сейчас все вам спалит», — отметила Семенович.

«Слава такой человек, который все выкладывает, даже то, что не нужно. Поэтому все узнаем скоро ее поклонника-мужчину. В этот раз мужчина будет младше ее лет на десять», — предположила Катя Гусева.

Однако многие поклонники не верят в то, что Анатолий и Слава расстались навсегда. Ведь певица уже однажды хотела уйти к более молодому мужчине. А в итоге осталась с Данилицким. Фанаты считают: артистку и бизнесмена связывает слишком многое, и она обязательно даст ему еще один шанс.