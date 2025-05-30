«Я его буду любить вечно»: как живет Диана Гурцкая после смерти мужа

Диане Гурцкая пришлось непросто после смерти мужа. Как она живет спустя два года после потери, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Диана Гурцкая откровенно рассказала, как складывается ее жизнь после потери мужа. Кто теперь заботится о незрячей певице? Кем собирается стать единственный сын знаменитости от брака с Петром Кучеренко? И думает ли народная артистка РФ о втором замужестве? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Читайте также Прервала молчание: Юлия Ковальчук ответила на скандальные высказывания мужа

Со дня смерти супруга Дианы Гурцкая Петра Кучеренко прошло уже два года. Он скоропостижно скончался в возрасте 46 лет 20 мая 2023-го во время возвращения домой из командировки на Кубу. Официальной причиной случившегося стал разрыв аорты. В день погребения мужа поддержать коллегу пришли Лолита, Катя Лель и другие звезды шоу-бизнеса.

«Ничто не предвещало. Он был такой же активный, заботливый, такой же включенный в работу, в жизнь своей семьи», — рассказал певец Марк Тишман.

Для Дианы потеря обожаемого мужа стала настоящим потрясением. Они прожили в браке 18 лет, стали родителями сына Константина и строили огромные планы на дальнейшую жизнь.

«Я безумно люблю детей. Жалею, что как-то в свое время не подумала о втором ребенке», — призналась Гурцкая.

После похорон Диана поставила общественную жизнь и работу на паузу. Почти полгода она не давала концерты и не появлялась на публике. А когда Гурцкая собралась с силами и впервые вышла в свет, призналась, что до сих пор оплакивает мужа.

«Всегда. Он всегда будет в моем сердце. Я его буду любить вечно и бесконечно. Это мое сердце, это моя любовь, это моя жизнь», — заявила 46-летняя знаменитость.

«Столько выпало на ее долю, что она сейчас справляется достойно, очень достойно. Я бы всем хотела пожелать такой силы, такого мужества и, самое главное, стойкости и целеустремленности», — выразила мнение певица Анита Цой.

Сегодня артистка уже полностью вернулась к работе. Она призналась, что ради сына пришлось взять себя в руки. Ведь после гибели супруга все расходы по содержанию ребенка легли на ее плечи. В этом году Константин заканчивает школу, готовится к ЕГЭ. Звездная мама волнуется за его результаты и оплачивает всех необходимых репетиторов.

Читайте также Больше никаких слез в подушку: Алсу готова к новой любви после тяжелого развода

«В принципе, у нас очень много педагогов, с которыми мы занимаемся, и дальше время покажет», — отметила Диана Гурцкая.

Правда, сам Константин, похоже, не определился с будущей профессией. Он закончил музыкальную школу, неплохо поет. Но помимо творчества его интересуют и цифровые технологии.

«Да все будет хорошо, знаете, все будет отлично. Время покажет, мои дорогие, время покажет», — подчеркнула Гурцкая.

Диана делится: с воспитанием наследника ей активно помогает сторона покойного супруга и родной брат Роберт.

«Все рядом со мной сегодня: и брат, и сын, и мама моего мужа. Я не знаю, что бы я без них делала», — призналась артистка.

«У нее замечательный брат, у нее замечательный сын. Я думаю, что мальчики сделают все, чтобы, конечно, у Дианы… И директор прекрасный у нее. Поэтому я думаю, что они все вместе постараются сделать жизнь Дианы максимально и насыщенной, и разносторонней. В этой жизни все случается, надо просто стараться держаться и идти дальше», — высказалась Анита Цой.

Исполнительница не скрывает: после похорон Константин стал для нее единственной опорой и надеждой. Она полностью погружена в сына и личную жизнь поставила на паузу. О втором замужестве не хочет даже и думать.

«Эта переживание, эта боль всегда со мной, до конца моей жизни. С этим нельзя справляться. Просто понимаю, что я должна делать так, как он хотел. И должна воспитать ребенка. Вот чем, собственно, я и занимаюсь», — заявила певица.

Верная спутница Гайдая: как Нина Гребешкова жила последние годы

Держаться на плаву Диане Гурцкая также помогает благотворительность. Уже 15 лет она курирует фонд для незрячих и слабовидящих детей. Поклонники рады, что певица не замкнулась в себе и не переживает горе от потери мужа в одиночестве. Но им хочется верить, что однажды боль артистки утихнет, и она снова обретет свое женское счастье.