Судороги, паралич, шизофрения: как отравляет организм обычный шашлык

В трех заготовках шашлыка, купленных в известных торговых сетях, была обнаружена кишечная палочка, а в одной из них еще и сальмонелла. Ученые пугают — если хоть раз было отравление шашлыком, то даже через несколько лет велика вероятность ослабления памяти и развития шизофрении.

Какой шашлык точно не стоит употреблять? Какая опасность кроется в мясе, приготовленном на углях?

Нашла ответы на эти вопросы и раскрыла все секреты приготовления правильного и очень вкусного шашлыка программа Пятого канала «Страна советов».

Последствия отравления шашлыком

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Ни один пикник или посиделки на даче не обходятся без шашлыка. Кажется, его любят все, кроме тех, кто когда-то им отравился. Это случилось и с Полиной Беспаловой. Классическая ситуация — внезапно нагрянули гости, мариновать мясо не было времени, да и не хотелось.

«Мы выбрали сливочно-острый маринад. В этом ведерке было больше самого шашлыка, поэтому более выгоднее для нас было взять его. И нам показалось, что он вкуснее», — рассказывает она.

В таком маринаде совершенно невозможно разглядеть качество мяса, да и на запах проверить нельзя — упаковка герметично закрыта.

«На следующий день, естественно, была слабость организма, диарея, пониженное давление. Лично у меня все тело кололо. Я даже не могла стоять нормально», — вспоминает героиня.

Компания Полины легко отделалась, и для них пикник на природе закончился обычным отравлением. Врачи говорят, что последствия могут быть гораздо хуже.

«Во-первых, это может перейти в хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, это паразитарные инвазии. Самый известный из них — это трихинеллез и токсоплазмоз. Иногда это скрыто, а спустя время вдруг начинают появляться признаки поражения, например, центральной нервной системы, даже глаз», — говорит гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

Как определить качество шашлыка

Визуально определить порчу шашлыка можно по изменению цвета.

«Если он начинает сереть или имеет неоднородный цвет и на нем появляются пятнышки, то это, скорее всего, начало порчи. Цвет мяса должен быть темно-красным, бордовым, то есть натуральным цветом мяса», — утверждает профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Если шашлык в вакуумной упаковке, то стоит обратить внимание на ее целостность. А если же продукт в пластиковом ведре, то крышка должна быть плотно закрыта и без малейшего намека на вздутие. И самое важное — проверить дату изготовления и срок годности полуфабриката.

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«По существующим в России санитарным правилам, готовое мясо может лежать не более одной смены. А сам шашлык до трех дней при условии, что температура будет не ниже 4℃», — поясняет эксперт.

Как выбрать и приготовить шашлык

Рецептов шашлыка великое множество, как и секретов его приготовления.

Повар Даниил Бережной будет готовить мясо по авторскому рецепту.

«Я брал самые простые ингредиенты: соль, перец, помидоры, лук. Сейчас он маринуется уже 18-й час. И я думаю, он уже готов к тому, чтобы мы его пожарили», — говорит он.

Ингредиенты для домашнего шашлыка:

свиная шея — 3,5 килограмма;

лук — 1,5 килограмма;

помидоры — 1,5 килограмма;

соль и перец — по вкусу.

«Я выбираю цельную свиную шею. Она не была в вакуумной упаковке, потому что вакуум вытягивает из мяса все соки, которые нам очень нужны в процессе готовки», — разъясняет специалист.

Многие добавляют в маринад уксус, а этого делать совсем не нужно, ведь он перебивает весь вкус мяса.

«Возможно, все пользовались тем, что уксус это кислота, и кислота способствует тому, чтобы размягчить мясо. Также уксус еще убивает запах. И это один из первых „дезодорантов“ для не совсем свежих продуктов», — открывает секрет повар.

Как правильно жарить шашлык

Но важно, чтобы мясо еще и не сгорело.

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«Глушить огонь, чтобы шашлык не пригорал, можно водой, но она быстро испаряется, а огонь возникает снова. Я использую соль. Когда угли прогорели, посыпаю их солью, и потом уже меньше огня возникает», — делится он.

Угли тоже важная часть процесса, вернее дерево, из которого они сделаны.

«Я сейчас перешел на березовые дрова. За счет того, что к углю нужно добавлять розжиг или что-то такое, что не очень сказывается на вкусе мяса, нельзя использовать то дерево, которое содержит в себе много масла, то есть ель, сосна, хвойные породы», — поясняет Бережной.

Двадцать минут несложных манипуляций — и вкусный, а главное сочный шашлык готов.

Кому нельзя часто есть шашлык

Самый безопасный и вкусный шашлык, тот, который замариновали дома. Но и тут все хорошо в меру. Если есть его часто и много, то он может стать опасным для здоровья.

«В первую очередь, для людей, которые имеют высокий уровень холестерина в крови. Все приводит к тому, что холестерин будет повышаться. То, что в себе содержит шашлык, это канцерогенные вещества», — рассказывает гастроэнтеролог.

Что покажет шашлык под микроскопом

В нескольких торговых точках был куплен уже замаринованный шашлык, который позже сдали на экспертизу. В нем никаких патогенных микроорганизмов не обнаружили. Это не значит, что удача будет улыбаться всем и всегда.

Специалисты предупреждают: при покупке полуфабрикатов нужно быть очень осторожным.

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«При попадании через пищу таких патогенных микроорганизмов, как бактерии рода сальмонелла или листерия моноцитогенес, может возникнуть серьезная пищевая токсикоинфекция, которая наносит тяжкий вред здоровью человека», — сообщает научный сотрудник отдела бактериологии ФГБУ «ВНИИЗЖ» Анна Кремлева.

Чтобы снизить риски, лучше приобретать мясо у проверенных продавцов, обращать внимание на упаковку и сроки хранения. Если хочется съесть шашлык в кафе, то стоит выбирать заведения с хорошей репутацией и большой проходимостью, а при подозрениях на качество продукта — отказаться от его употребления.