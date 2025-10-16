Безопасность на высоте: как выбрать хорошую приставную лестницу

Приставная лестница — вещь в хозяйстве нужная. В квартире будет достаточно полутораметровой, а вот для дачных работ лучше взять повыше — около двух метров. Оптимальное расстояние между ступенями — 25-30 сантиметров. Самая удобная и легкая конструкция — односекционная.

Стоит ли покупать самую дешевую из стали или лучше один раз разориться и купить приставную лестницу из алюминия, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие приставные лестницы участвуют в проверке

Ведущий отметил: когда человек поднимается на высоту, здесь уже возникает вопрос о безопасности.

«Вы готовы заплатить за свою безопасность, или это все байки маркетологов и продавцов — вам пытаются впарить заведомо ненужный товар?» — задался он вопросом.

В проверке участвуют односекционные лестницы с семью ступенями за 1300, 2300 и 3300 рублей.

Несмотря на одинаковое количество ступеней, длина у лестниц разная. Да и геометрия у них отличается. Самая дешевая лестница заметно сужается к вершине.

Если измерить каждый образец рулеткой, то разница между вторым и третьим небольшая — всего девять сантиметров. А вот лестница за 1300 рублей короче уже на 30 сантиметров.

Какая приставная лестница весит меньше

Чем легче конструкция, тем проще будет переставлять ее с места на место. Самым тяжелым оказывается образец за 1300 рублей (3,55 килограмма).

Дело в том, что ее сделали из стали, а два других образца — алюминиевые (2,67 и 2,9 килограмма). С другой стороны, разница между ними меньше килограмма. Не так много, чтобы с ходу забраковать первый образец. Куда важнее для работы устойчивость конструкции.

Какая приставная лестница устойчивее

Ведущий рассказал, что по технике безопасности между лестницей и вертикальной поверхностью должен образоваться угол 70-75 градусов. У первого экземпляра он равен 80.

Лишние пять градусов вроде бы немного, но только на первый взгляд. Первая лестница стоит почти отвесно. Установить ее под другим углом не получится из-за формы пластиковых башмаков в основании. Алюминиевые лестницы более устойчивые из-за меньшего угла наклона (70-75 градусов).

Ведущий проверяет устойчивость образцов на испытательном стенде. Сначала первый.

«Лестница у нас упирается в вертикальную стенку, на лестнице сейчас больше 85 килограммов. Остается только крутить барабан и смотреть, какое усилие нужно приложить для того, чтобы сдвинуть лестницу буквально на один сантиметр. Этого выше крыши нам», — рассказал Щеглов.

Чтобы сдвинуть стальную лестницу, требуется усилие чуть больше килограмма. Результат не обнадеживает. Из-за того, что башмаки именно такие, они скользят по поверхности ОСБ-плиты как по маслу.

Второй образец сдается на отметке 12 килограммов. И самый лучший результат показывает приставная лестница за 3300 рублей. Она выдерживает чуть больше 17 килограммов.

«Башмаки и лестница устроены так, что при большой нагрузке, когда вы заберетесь на лестницу, эта лестница меньше подвержена тому, что она начнет съезжать или разъезжаться, а это значит, вопрос безопасности у третьего образца самый высокий», — подчеркнул ведущий.

Какие приставные лестницы позволяют сделать работу быстрее

Пора испытать образцы на практике и украсить фасад дома флажками на высоте 3-3,5 метра. С помощью первой лестницы Щеглов легко справляется с заданием за три минуты. Со второй лестницей результат такой же, как и с третьей.

«Я ничего не заметил, никакой разницы между первым, вторым и третьим образцом. И тут у меня действительно возникает вопрос: а надо ли покупать дорогую лестницу, если, когда используешь все три, понимаешь, что разницы-то особой и нет?» — сказал ведущий.

Какая из приставных лестниц прочнее

Чтобы поставить точку в этом вопросе, нужно проверить, насколько прочные лестницы. Для этого можно уронить их на бетонную плиту.

После падения ни один из экземпляров не ломается. Но, в отличие от алюминиевых, на стальной лестнице видны несколько вмятин с ободранной краской.

«Это у нас сталь. Причем, скорее всего, сталь ржавеющая. Вряд ли это нержавейка, поэтому, скорее всего, она очень быстро покроется коррозией», — предположил Щеглов.

Поэтому на долгосрочную перспективу лучше сразу купить алюминиевую лестницу. Она легкая и устойчива к коррозии. Но переплачивать не стоит, подойдет и среднебюджетный вариант. Главное при выборе лестницы — обращать внимание на форму пластиковых башмаков. Они должны позволять устанавливать конструкцию под правильным, безопасным углом.