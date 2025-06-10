Лифт в будущее и цифровое дерево: какими декорациями поражает шоу «Алые паруса»

Праздник «Алые паруса» символизирует веру в светлое будущее и дальнейшие свершения вчерашних одиннадцатиклассников. У мечтаний тех, кто из дверей школы выходит в мир возможностей взрослой жизни, нет границ. Так же безграничны и идеи художников-оформителей мероприятия.

Из года в год стилизация сцены «Алых парусов» поражает зрителей. Чем запомнилось оформление шоу последних пяти лет и какими инновациями ежегодно удивляют выпускников декораторы?

Паруса-экраны и Ассоль на электро-фойле — 2020 год

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Из-за пандемии COVID-19 в 2020-м шоу адаптировали под формат трансляции. Это позволило добавить водно-пиротехническому шоу дополнительные цифровые спецэффекты, а еще возвести сразу несколько сцен, помимо основной возле «Газпром Арены».

Подиумы декорировали в едином стиле в поддержку общей тематики года — созданной Александром Грином сказочной страны Гринландии. Вселенная автора «Алых парусов» требовала от художников нежной, но в то же время по-праздничному яркой цветовой гаммы. Фирменным логотипом 2020 года стала книга Александра Грина, ее макет присутствовал в титрах и промороликах. Как и общий дизайн площадок, он сочетал в себе пурпурно-розовые переливы и был дополнен штрихами, напоминающими волны.

Основную сцену стилизовали под корабль: вместо трех парусов — три экрана, а сама конструкция «парила» над водой за счет оптической иллюзии и софитов. Порхала в 2020 году и главная героиня произведения. Летать Ассоль смогла благодаря электро-фойлу — доске с подводными крыльями.

Пол под наклоном и Гагарин вместо Ассоль — 2021 год

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В 2021-м «Алые паруса» вернулись к привычному офлайн-формату, но вживую его увидели только сами выпускники. Тематикой праздника были выбраны знаковые события российской истории: годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос. Особое внимание уделили последней дате. Эффект безвоздушного пространства стал главной фишкой оформления сцены.

Для его воссоздания пол уложили под наклоном, трансформирующиеся задники установили в разных плоскостях, а на стенах и даже под ногами у выступающих закрепили экранные модули. В конце шоу на Троицком мосту из салютов и света прожекторов сложили картину запуска человека в космос с надписью «Поехали!».

Историческую тематику 2021 года поддержали цветовой гаммой: неизменно алые паруса брига дополнило контрастное полотно в цветах российского флага на носу.

Лифты в будущее и зеркало перед сценой — 2022 год

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В 2022 году праздник прошел под девизом «Вместе с Россией», потому что к «Алым парусам» присоединились выпускники из Мариуполя, Донецкой и Луганской Народных Республик. Не всем им удалось доучиться в своих школах, многим пришлось переехать и последние дни 11-го класса провести в непривычных учебных классах. Но университет они могли выбрать сами, как и свое будущее, поэтому тематикой шоу стал механизм грядущих лет.

Логотип шестеренки использовался в титрах шоу и для декора сцены. При ее стилизации обращались к геометричным формам, русскому конструктивизму. На протяжении всего концерта подиум двигался и видоизменялся, а двугранный экран за счет образованного угла создавал объемные эффекты. Площади половин этой панели составили более 700 квадратных метров. Эти размеры дали простор художникам по свету в работе с 3D-технологиями и видеомэппингом.

Еще одна новинка декора — зеркало. В 2022 году его придумали установить напротив сцены: за счет отражения контента оно создавало эффект увеличенного пространства, не утяжеляя и так монументальную конструкцию. В поддержку идеи механизма будущего на площадке расположили плунжеры и лифты.

Воздушный хоккей и хай-тек — 2023 год

5-tv.ru

В 2023 году декорации для шоу изготавливали сразу в нескольких цехах одновременно: что-то печатали на 3D-принтерах, что-то собирали вручную. Все из-за совпадения нескольких важных дат, дополняющих масштаб главного выпускного страны — 320 лет Санкт-Петербургу, 55 лет самому празднику «Алые паруса» и 5 лет с тех пор, как бриг «Россия» стал символом мероприятия.

Из-за преемственности торжества идеями оформления выбрали сочетание классического стиля и хай-тека, а еще передачу опыта учителя ученику. Так, авансцена по форме напоминала нос корабля — это перекличка с символом шоу. По высоте она оказалась сравнима с шестиэтажным домом. Единого оформления не было, художественной задачей площадки было воплощение портала в будущее: декорации постоянно трансформировались с помощью механизмов, меняя стилизации двух направлений.

«Алые паруса» в 2023 году дополнили летающей техникой с граффити, ростовыми куклами, пятиметровыми джойстиками, символизирующими киберспорт, и двигающимися арками со «внутренностями» из беспроводных астер. Площадь мультимедийных поверхностей составила свыше 1 тысячи квадратных метров. В итоге Группа «Моя Мишель» пела на фоне парящего геймпада, а у Burito за спиной развернулся сначала хоккейный, а затем баскетбольный матч — оба в воздухе.

Сцена-дерево и песни на ринге — 2024 год

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Тема декора шоу в 2024 соответствовала Году семьи. Выпускной посвятили любви, преодолению трудностей и семейным ценностям.

Главная сцена символизировала дерево поколений: из огромных экранов создавали волнообразную нелинейную форму кроны, под которой выступали артисты. При чем пели они сразу на нескольких уровнях: как на планшете, так и на крыше. Такой конструкции экранов до «Алых парусов» никто не создавал! На сооружение гигантского мультимедийного дерева ушло три тонны металла. В устройстве сценического комплекса применили подъемные устройства, платформы и подвесные механизмы, парящие декорации. При этом подиум не казался монументально-тяжеловесным. Использовалось минимальное количество стен, что придавало строению воздушности и увеличивало угол обзора до 270 градусов.

В 2024 художники по свету экспериментировали с прожекторами. В «Алых парусах» они попробовали синхронизировать компьютерную графику на светодиодных панелях и физические эффекты световых лучей. Во время выступления звезд применялась пиротехника.

В оформлении их номеров поддерживалась семейная тематика. Организаторы «Алых парусов» решили расширить понятие: близкими по духу могут быть не только кровные родственники, но и одноклассники, товарищи по спортивной команде и коллеги. По этой причине для выступления певицы IOWA сцену стилизовали под ринг, а для номера рэпера ST как декор применили механизмы металлургического завода.

Окно на Главштаб — 2025 год

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2025 году грандиозное шоу пройдет 28 июня. Мероприятие планируют посвятить юбилею Великой Победы. Концепция также затронет философский вопрос, что в целом помогает лидировать во всех сферах жизни.

Конструкция сцены будет символизировать окно как проводник света. Воздушная и геометричная она впервые с одной своей стороны откроет обзор на историческое здание Главного штаба. Этот вид сквозь полое пространство задника натурально дополнит дизайн и тематическую задумку. Украшать мероприятие вновь будут с применением 3D-проекций, движущихся элементов декораций и лазерного шоу.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года, и с тех пор не переставал своей атмосферой, масштабом декораций удивлять и радовать не только выпускников, но и всех зрителей.