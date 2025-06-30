Долго не прослужит: какой чемодан точно не стоит покупать

Не каждый чемодан может пережить отпуск. Девушка получила свой багаж в трещинах, сколах и с отломанной ручкой.

«Видите, трещинка? Добросовестные наши грузчики так грузят чемоданы», — говорит она в ролике.

С вещами пассажиров работники аэропортов не церемонятся, поэтому лучше сразу выбирать надежный чемодан, который выдержит и огонь, и воду, и частые перелеты.

А на какой стоит приобрести себе в пользование, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Внешние отличия пластиковых чемоданов

Самые популярные сейчас чемоданы — из АБС пластика.

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АБС-пластик — это термопластическая смола. Считается, что чемоданы из этого материала — легкие, водонепроницаемые, а самое главное — ультрапрочные. Они якобы способны пережить, что угодно.

Было куплено два чемодана из этого материала. Первый стоит четыре тысячи рублей, а второй восемь.

«Различаются только цветом. Никаких отличий я не вижу. И у одного, и у второго образца даже конструкция одинаковая. Вроде, едет нормально. Как будто у первого помягче катается. Никаких проблем нету с молниями», — рассказывает ведущий.

Но отличия все же есть. У дешевого чемодана выдвижная ручка довольно хлипкая. У второго она крепче, к тому же фиксируется в четырех положениях.

«Подойдет, значит, этот чемодан для людей разного роста, потому что любому человеку будет удобно держать его. У первого всего две вариации», — комментирует он.

Зато у чемодана за четыре тысячи съемные колеса, а значит, при необходимости его будет легче засунуть в калибратор.

«Мы просто нажимаем с двух сторон на колесо и снимаем все колеса. Чемодан из-за этого, естественно, становится короче», — объясняет Щеглов.

Правда, чтобы вернуть колеса на место — придется потрудиться.

«Сомнительное преимущество. Ладно, я работаю сейчас с чистыми колесами, с грязными будет неприятно. Поэтому не думаю, что это большое преимущество дешевого чемодана», — сомневается испытатель.

Что внутри чемоданов из АБС пластика

У дешевого чемодана все довольно просто.

«Резинки для того, чтобы ничего у нас не вывалилось. И с другой стороны карман», — описывает ведущий.

У второго чемодана внутренние отсеки удобнее и функциональнее.

«Тут все по-богатому. Здесь дополнительный карман появляется — удобно. И также есть возможность открыть обивку и посмотреть, что внутри. А самое главное, отремонтировать те части фурнитуры, которые отклеятся или сломаются», — радуется Щеглов.

Чемодан стандартного размера М из АБС-пластика должен весить не более четырех килограммов. Оба образца соответствуют этому требованию, но тот, что дороже — легче на 220 граммов. А значит, в нем можно уместить чуть больше вещей.

Насколько чемоданы из АБС пластика водонепроницаемы

В этом эксперименте проверяется водонепроницаемость чемоданов, и легко ли их отмыть. В каждый кладется белая салфетка, а затем образцы хорошо пачкают и попробуют их очистить.

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Мощный напор воды начисто смыл засохшую грязь с обоих. Правда, и салфетки, которые положили в чемоданы, — хоть отжимай.

«Мы с вами убедились, что оба чемодана отлично отмываются. Другая проблема — они намокли. В большей или меньшей степени здесь уже не имеет значения, потому что если у вас есть вещи, то они, естественно, внутри промокнут», — заключает знаток.

Прочные ли чемоданы из АБС пластика

Следующая проверка — на прочность. Какому чемодану не страшна брусчатка, а какой можно лишь бережно катить по ровной плитке в аэропорту.

«Оба чемодана краш-тест пережили на отлично, другими словами, с этим испытанием наши экземпляры справились», — уверяет Щеглов.

В каждый чемодан помещаются стеклянные бокалы, завернутые в одеяла. И отправляются на автодром.

«Мы приехали на автодром, взяли автомобиль, который способен делать виражи, то есть дрифтить. Посмотрим, что же произойдет, если мы прикрепим к нашему автомобилю чемодан и проедемся по этой округе. Первый чемодан уже на старте», — говорит он.

Все-таки треснул в одном месте.

«Но мне кажется, теперь с этим чемоданом не страшны работники аэропорта», — шутит испытатель.

Для такого краш-теста это отличный результат. Но самое интересное — что произошло со стеклянным стаканом внутри.

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«Здесь ничего не изменилось. Осколков не вижу — отличный результат. Первый образец с нашим краш-тестом справился», — завершает проверку ведущий.

Во время испытания второму чемодану здорово досталось. Он влетел прямо в столб, получил трещину и лишился одного колеса. А цел ли бокал?

«Бокал цел, а это значит, что второй образец сможет сохранить все хрупкие вещи в целостности и сохранности, не переживайте, даже если сотрудники аэропорта некачественно выполняют свою работу или просто халатно бросают чемоданы из угла в сторону», — успокаивает знаток.

Переживет ли чемодан из АБС пластика взрыв

Напоследок решили добавить в краш-тест огонька!

«Для этого я буду использовать вот такие петарды. Бросаем в чемодан и поджигаем. Понятное дело, застегнуть я его не успею, но хотя бы накрою крышкой. Посмотрим, что же произойдет с целостностью чемодана», — начинает он.

С таким суровым испытанием образец за четыре тысячи не справился.

«О, а чемодан-то у нас сложился пополам. Теперь это две не половинки, а одна половинка и четвертинка», — комментирует Владимир Щеглов.

На очереди дорогой чемодан.

«Вот это поворот! Чемодан теперь не чемодан, а две отдельные половинки. Половинка для тебя, половинка для меня», — смеется испытатель.

Чемодан за восемь тысяч экстремальный краш-тест не прошел. К тому же, он сильнее пострадал во время дрифта — потерял колесо и раскололся. А значит — абсолютный лидер — дешевый чемодан за четыре тысячи. Переплачивать за дорогой образец нет никакого смысла.