На ПМЭФ показали новый поезд для московского метро
Также была представлена схема московского метрополитена на четырех языках.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. На транспортном стенде представили свои новинки и новые проекты РЖД и ГУП «Московский метрополитен».
Гости и участники форума смогли увидеть макет нового поезда метро «Москва-2026». Пока что главное отличие от «Москва-2024» - обновление экстерьера подвижного состава: световые линии у кабины машиниста идут прямой линией, а форма стала более обтекаемой.
Также была представлена схема стремительно развивающегося московского метро на четырех языках: русском, английском, арабском и китайском.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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