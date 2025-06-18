На ПМЭФ показали новый поезд для московского метро

В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. На транспортном стенде представили свои новинки и новые проекты РЖД и ГУП «Московский метрополитен».

Гости и участники форума смогли увидеть макет нового поезда метро «Москва-2026». Пока что главное отличие от «Москва-2024» - обновление экстерьера подвижного состава: световые линии у кабины машиниста идут прямой линией, а форма стала более обтекаемой.

Также была представлена схема стремительно развивающегося московского метро на четырех языках: русском, английском, арабском и китайском.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».