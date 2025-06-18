Десять соток за 15 минут: какой культиватор прополет весь участок сам

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева 28 0

На огороде работы только прибавляется, а инструменты не всегда справляются с поставленными задачами. Тогда их можно переделать в более удобный формат.

Фото, видео: 5-tv.ru

Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что за короткое время нужно успеть сделать множество дел на участке. Некоторые посадки вовсе требуют тщательного и ежедневного ухода. Обычными инструментами из магазина не всегда удобно работать, но можно их смастерить самостоятельно.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, узнала, какие приспособления возможно сделать из подручных средств и упростить себе задачи на даче.

Корнеудалитель из велосипеда

Читайте также

Прослужит несколько сезонов: какой садовый шланг выбрать для дачи

Как привести участок в порядок и при этом не сорвать спину? И даже не натереть мозоли на руках? Павел Меретин и его товарищ Дмитрий из города Стрежевой Томской области знают, как сэкономить время и силы.

Бывалые дачники соорудили окучиватель грядок, а для этого им понадобился старый велосипед. К колесу умельцы приварили металлический профиль, на конце которого зафиксировали руль, а к велосипедной вилке прикрепили что-то, похожее на самодельный плуг.

«Он просто вытягивает весь мусор, легко проходя», — говорит автор.

Дмитрий признается: самоделка невероятно эффективна. Десять соток можно обработать всего за 15 минут, а при желании легко заменить насадку.

«В насадке просверлены отверстия. Мы сделали рыхлитель, который будет окучивать влажную почву после дождя, он идет очень легко. Потом еще соорудили плужок-окучиватель», — делится герой.

Культиватор из велосипедной рамы

А Иван из города Донской Тульской области решил из старой велосипедной рамы смастерить культиватор для быстрой борьбы с сорняками.

Читайте также

Механические или электрические: какие садовые ножницы выбрать для дачи

В первую очередь умелец установил на раму колесо от старой тачки, а потом примастил к конструкции трубу — будущую рулевую рукоятку. Причем закрепил ее на болты, чтобы была возможность не только разбирать, но и регулировать длину для удобства. Из куска старого металла Иван сделал лук-нож.

«Вот наш нож — кусочек арматуры. Примерно в этих двух местах (показывает на видео — Прим. ред.) нам нужно согнуть до угла 90°, чтобы получилась буква „П“. Затем наша задача его приварить. Остается только заточить самодельный нож и прикрепить его к раме. Этот агрегат — эта тяпка — в любом случае управляется двумя руками. Но зато всего за две минуты большую площадь прошел спокойно без всякого напряжения», — объясняет мастер.

Опрыскиватель из канистры

А Сергей Козлов из Оренбурга сэкономил на покупке садового опрыскивателя.

Мужчина сделал его сам из старой пластиковой канистры. Сначала он хорошенько ее вымыл, а затем проделал два небольших отверстия: в крышке и сбоку. Потом в каждое вставил по ниппелю. Всего час времени — и можно приступать к работе.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Более 980 объектов культурного наследия сохранили при реставрации в консерватории имени Римского-Корсакова
3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025