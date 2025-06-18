Десять соток за 15 минут: какой культиватор прополет весь участок сам

Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что за короткое время нужно успеть сделать множество дел на участке. Некоторые посадки вовсе требуют тщательного и ежедневного ухода. Обычными инструментами из магазина не всегда удобно работать, но можно их смастерить самостоятельно.

«Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова, узнала, какие приспособления возможно сделать из подручных средств и упростить себе задачи на даче.

Корнеудалитель из велосипеда

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Как привести участок в порядок и при этом не сорвать спину? И даже не натереть мозоли на руках? Павел Меретин и его товарищ Дмитрий из города Стрежевой Томской области знают, как сэкономить время и силы.

Бывалые дачники соорудили окучиватель грядок, а для этого им понадобился старый велосипед. К колесу умельцы приварили металлический профиль, на конце которого зафиксировали руль, а к велосипедной вилке прикрепили что-то, похожее на самодельный плуг.

«Он просто вытягивает весь мусор, легко проходя», — говорит автор.

Дмитрий признается: самоделка невероятно эффективна. Десять соток можно обработать всего за 15 минут, а при желании легко заменить насадку.

«В насадке просверлены отверстия. Мы сделали рыхлитель, который будет окучивать влажную почву после дождя, он идет очень легко. Потом еще соорудили плужок-окучиватель», — делится герой.

Культиватор из велосипедной рамы

А Иван из города Донской Тульской области решил из старой велосипедной рамы смастерить культиватор для быстрой борьбы с сорняками.

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В первую очередь умелец установил на раму колесо от старой тачки, а потом примастил к конструкции трубу — будущую рулевую рукоятку. Причем закрепил ее на болты, чтобы была возможность не только разбирать, но и регулировать длину для удобства. Из куска старого металла Иван сделал лук-нож.

«Вот наш нож — кусочек арматуры. Примерно в этих двух местах (показывает на видео — Прим. ред.) нам нужно согнуть до угла 90°, чтобы получилась буква „П“. Затем наша задача его приварить. Остается только заточить самодельный нож и прикрепить его к раме. Этот агрегат — эта тяпка — в любом случае управляется двумя руками. Но зато всего за две минуты большую площадь прошел спокойно без всякого напряжения», — объясняет мастер.

Опрыскиватель из канистры

А Сергей Козлов из Оренбурга сэкономил на покупке садового опрыскивателя.

Мужчина сделал его сам из старой пластиковой канистры. Сначала он хорошенько ее вымыл, а затем проделал два небольших отверстия: в крышке и сбоку. Потом в каждое вставил по ниппелю. Всего час времени — и можно приступать к работе.