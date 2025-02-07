Больше не придется краснеть: как избавиться от розацеа

Сильный румянец и багряные пятна на носу и лбу — явные признаки розацеа. Заболеванием еще называют «красным лицом». Многие годами безуспешно пытаются скрыть красноту под толстым слоем косметики, не надеясь когда-нибудь «побледнеть». Однако эта патология лечится, причем весьма успешно.

Что провоцирует развитие розацеа и как вернуть естественный цвет лица, дерматолог-косметолог, специалист по лечению проблемной кожи Элина Мовсарова.

Что такое розацеа и почему она возникает

Розацеа — это хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожи на лице и расширением мелких и поверхностных сосудов.

Пациенты имеют определенную предрасположенность к развитию данного заболевания. Им страдают люди с тонкой светлой кожей и румянцем на щеках.

«На легкое покраснение пациент, как правило, сначала не обращает внимания или маскирует его декоративной косметикой. Далее развиваются стойкое покраснение, отек, раздражение, зуд, жжение и высыпания», — перечислила эксперт.

Кожа становится гиперчувствительной, появляется непереносимость косметических средств.

Что провоцирует развитие розацеа:

Сильный стресс, нервное напряжение;

Жаркий климат или тепловые перепады;

«Жаркие» профессии, когда кожа регулярно подвергается тепловому воздействию или ультрафиолетовому излучению — водитель, строитель, курьер, пожарный, спасатель, повар, банщик, сотрудник SPA-салона, экскурсовод, почтальон и так далее.

Острая и жирная пища на регулярной основе;

Неправильный уход за кожей.

Чем лечить розацеа

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Самостоятельно розацеа не побороть, поэтому следует обратиться к грамотному дерматологу, а лучше дерматокосметологу. Собрав анамнез и проведя исследования, врач выявит у пациента дефицитарные состояния и назначает лечение. Все зависит от того, на какой стации человек начал лечение.

На сегодняшний день розацеа лечится системной терапией, которая включает себя инъекционные процедуры, фотодинамическую, лазерную и инфузионную терапию, медикаментозное лечение и подбор уходовой косметики.

«Мезотерапия, ботулинотерапия, фото- и лазерное лечение — это самые современные методы решения проблемы. Они дают стойкий результат на длительный период. Облегчается состояние кожи, нивелируются все признаки, и эстетически пациент выглядит намного лучше, чем до проявления заболевания. Я это называю эффектом фотошопа», — прокомментировала Мовсарова.

Диета при розацеа

Коррекция питания как таковая не борется с розацеа, однако позволяет на 30% снизить риск ее появления или обострения. Врач советует придерживаться следующих моментов:

Полностью исключить алкоголь. Даже малые дозы спиртного провоцируют отек и покраснение.

Отказаться от острой и жирной пищи.

Придерживаться дробного питания (увеличение частоты приемов пищи с одновременным сокращением объема порций).

Кроме того, поскольку розацеа чаще всего возникает у людей с нарушенным желчеоттоком, рекомендуется по назначению врача принимать желчегонные препараты.

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Как ухаживать за лицом при розацеа

Независимо от того, на какой стадии протекает заболевание, кожа нуждается в особом уходе. К счастью, правил не так много:

— В ясный день с весны до ранней осени пользоваться кремами с высоким SPF-индексом. А летом — наносить солнцезащитный крем.

— Избегать прямых солнечных лучей и носить солнцезащитные очки, широкополые шляпы, кепки или панамки.

— Ежедневно пользоваться увлажняющим кремом для лица.

— Ипользовать мягкие щадящие средства для очищения из линеек для чувствительной кожи.

— Снимать макияж мицеллярной водой, чтобы минимизировать контакт кожи с водопроводной водой.

Соблюдение всех рекомендаций и регулярне визиты к дерматологу-косметологу помогут добиться стойкой ремиссии.