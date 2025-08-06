Пицца с подвохом: почему даже безопасная «Маргарита» вызывает отравление

Казалось бы, как обычная пицца из помидоров с сыром может привести у серьезному пищевому отравлению? Однако такое довольно часто происходит.

Заказать пиццу на дом и пожалеть? Как пиццерии обманывают клиентов? Ответы на эти вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Как продавцы пиццы мухлюют с сырной начинкой

Каждый третий производитель пиццы «Маргарита» вместо сыра моцарелла использует фальсификат.

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Роскачество исследовало 20 торговых марок.

«Девять не соответствовали. Эти девять разделились между собой на две группы. Те, у которых содержание молочного жира низкое, но оно есть. Это три торговые марки вообще не содержали молочного жира», — поделилась директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

При этом ни на одной этикетке пицц «Маргарита» в составе сыра не было указано наличие растительных жиров, в которых могут содержаться фитостерины. А те, в свою очередь, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом теперь хорошо известно Анне Курковой.

«Мы начали резать, она как будто несвежая, сырая. Сначала мы позвонили на горячую линию. Они сказали, что у нас такого быть не может. Они нам дали скидку небольшую… Зачем нам скидка? Мне плохо. У меня болит живот, мне испорчен вечер, и вообще мне на следующий день надо было на работу», — рассказала она.

Производители, пытаясь сэкономить, используют сырный продукт с растительными заменителями молочного жира. В лабораторию отправились две популярные пиццы «Четыре сыра» из тех заведений, где Роскачество выявило фитостерин.

По результатам исследований оба образца содержат растительные жиры.

«В частности, растительное масло было обнаружено в начинке сразу. В качестве исследовательской работы образцы начинки проверялись арбитражным методом, который именуется „Контроль по содержанию фитостеринов“. И этот метод дал положительные результаты», — подчеркнул заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Алексей Третьяков.

Из-за чего происходит отравление пиццей

Нужно разобраться, почему люди травятся, покупая пиццу в ресторане или заказывая на дом.

Вместе с пищевым технологом программа «Страна советов» отправилась на фудкорт одного из столичных торговых центров. Нарезанная кусками Пепперони лежит под стеклом витрин.

«Здесь, конечно, не больше двух-трех часов может храниться. Далее уже могут развиваться патогенные микроорганизмы. Здесь, в этом помещении, довольно-таки жарко», — отметила пищевой технолог Марина Кумерина.

Готовый продукт лучше есть сразу. Чем выше температура, тем срок хранения короче. Оставленный на столе кусок портится уже через три-четыре часа. В холодильнике продержится не больше суток.

Теперь пришла очередь «Маргариты» из другой пиццерии. И у эксперта также появились вопросы к качеству продукта.

«Томата много, но все соленое. Сыр не тянется. Тесто как будто не пропекшееся по ощущениям. Прям липнет к вилке», — уточнила пищевой технолог.

По словам сотрудницы заведения, в этой пицце используют томатный соус и моцареллу, ничего лишнего не добавляют.

«Сейчас очень много вместо обычного сыра фальсификатов кладут, которые по вкусу на моцареллу даже не похожи», — отметила Кумерина.

«Честно, не ознакомлена с таким моментом. Не могу ничего сказать», — ответила сотрудница.

Пищевой технолог оценил три пиццы, которые можно заказать с доставкой на дом. При этом эксперт отметил, что единого ГОСТА нет.

«У нас сегодня три вида пиццы, все они, в принципе, одинаковые, по 30 сантиметров каждая. Начинка тоже одинаковая: ветчина, грибы, сыр моцарелла и, естественно, соус», — сказал пищевой технолог Дмитрий Быстров.

Сначала визуальный осмотр и взвешивание.

«У первого образца у нас 450 граммов вес, второй — 390 и третий — 520», — уточнил специалист.

Разницу в весе определяет тесто. Внешне диаметры кажутся одинаковыми, но если измерить линейкой, меньше всех оказалась пицца средней ценовой категории — всего 28 сантиметров. Ненамного больше дорогой образец — 28,5. При этом он имеет огромный борт, которые не все едят. А вот самая дешевая даже больше заявленного — 30,2 сантиметра. Эксперимент с замерами наглядно продемонстрировал, что дорого — не всегда хорошо и качественно.

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Увы, ни до одного представителя торговых марок, уличенных в фальсификате, не удалось дозвониться. А иначе они могли бы получить совет, что сэкономить на себестоимости пиццы можно за счет тонкой нарезки качественных продуктов.

Кому нельзя есть пиццу

По словам гастроэнтеролога Екатерины Шерстневой, пиццу можно есть не всем.

«Особенно тем людям, у кого есть непереносимость такого белка, как глютен. Потому что основа пиццы — это мука высшего сорта, а это стопроцентное содержание этого продукта. И у людей с непереносимостью глютена пицца является запрещенным продуктом», — уточнила врач.

Также не рекомендуется увлекаться тем, у кого есть проблемы с обменом веществ.

«Мы рекомендуем ограничить употребление животного жира, в том числе пиццы, людям с высоким уровнем холестерина, людям с ожирением. Но пиццу даже этим категориям людей употреблять можно, просто в меру, редко», — объяснила диетолог Наталья Заварзина.

А вот спровоцировать гастрит она не сможет, даже если покупать полуфабрикаты.

Как приготовить пиццу своими руками — рецепт

Но вкуснее все же пицца, приготовленная собственными руками.

«Сегодня готовим классическое тесто для пиццы, а сверху будет необычная начинка — треска», — рассказал шеф-повар Иван Кудряшов.

Ингредиенты для пиццы:

Дрожжи — 1 пакетик;

Мука — 800 граммов;

Сахар — 20 граммов;

Соль — 5 граммов;

Оливковое масло — 50 граммов;

Вода — 400 миллилитров;

Помидоры — 1 килограмм;

Сладкий перец — 350 граммов;

Лук — 200 граммов;

Филе трески — 300 граммов;

Сыр моцарелла — 1 большой шарик;

Оливки — горсть;

Руккола — по вкусу.

Рецепт домашней пиццы:

Итак, сначала нужно замешать тесто в течение 15 минут, а потом дать ему отдохнуть. Затем пришла очередь соуса.

«Берем килограмм томатов, треть от этого берем перца и одну пятую — лука. Все это обжариваем, добавляем туда соль, перец по вкусу и сахар. Когда томаты и все овощи будут мягкие, все это пробивается в пюре», — объяснил шеф-повар.

Для начинки понадобились: филе трески, которое Кудряшов разрезал на кубики, моцарелла и оливки. Их лучше раздавить пальцами.

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«Я всем рекомендую делать так. Если у вас 250 граммов теста, то у вас должно быть 250 минимум граммов начинки. А лучше даже 300», — уточнил эксперт.

Шеф-повар раскатал тесто, смазал томатной пастой и посыпал равномерно сыром, затем выложил треску, оливки и отправил в духовку. Спустя десять минут он извлек пиццу из печи, украсил сверху рукколой. Вкусное и безопасное блюдо готово.