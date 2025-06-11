Просрочка, гниль и консерванты: из чего делают томатную пасту

Помидоры по цене красной икры — с начала года овощи заметно подорожали. За килограмм придется отдать 500 рублей — такими цифрами уже никого не удивишь, а стоимость некоторых сортов и вовсе бьет рекорды.

«Мы раньше ходили в музей картины смотреть, теперь мы ходим в супермаркет смотреть цены. Помидорочки, Узбекистан у нас, 1299 (рублей — Прим.ред.)», — шутят покупатели.

Эксперты предупреждают: вслед за помидорами могут подорожать и все производные продукты, например, томатная паста, поэтому самое время сделать запасы. Пищевой технолог Максим Едлин уверяет: чтобы выбрать качественную томатную пасту, нужно внимательно рассмотреть банку.

Как отличить качественную томатную пасту от плохой, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как выбрать томатную пасту в магазине

Считается, что лучшая паста продается в стекле. В такой таре сложнее скрыть недочеты продукта, а значит, производитель готовит ее на совесть: из спелых помидоров и без добавления посторонних овощей вроде перцев и кабачков.

«В первую очередь мы видим, какой у нее цвет. Должна быть яркая, достаточно красная масса. Если мы видим ее более коричневой, то, скорее всего, томаты были либо неспелые, либо даже подпорченные», — заявляет он.

Было решено проверить четыре образца классической томатной пасты в стеклянных банках, но по разной цене: 20, 45, 70 и 100 рублей за 100 граммов.

«Чем состав проще, тем получается правильнее продукт, потому что есть эмульгаторы, загустители, добавки Е, то есть все для длительного срока годности. И, соответственно, пользы все в нем меньше меньше», — рассказывает пищевой технолог.

В составе качественной натуральной томатной пасты должны быть помидоры, вода и соль. Последний ингредиент выполняет роль естественного консерванта, но эксперт сходу определил: в дорогом продукте явно есть что-то лишнее.

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«По цвету мне не очень нравится крайний образец, четвертый. Потому что цвет у него неравномерный — у крышки он темнее, у основания банки светлее. Неоднородность продукта тоже заставляет задуматься, что, скорее всего, присутствуют какие-то добавки, то есть 100% гарантия, что они есть в составе», — утверждает он.

Стеклянная тара позволяет оценить еще и текстуру продукта. Качественная паста должна быть не только густой, но и зернистой. Если в банках чересчур «гладкая» масса, скорее всего, производитель нарушил технологию или добавил загустители.

Списки ингредиентов двух бюджетных паст не вызывают вопросов. А вот в третьей специалист заметил консервант — бензоат натрия, разрешенную добавку, но далеко не безобидную. В сочетание с витамином С данный консервант приводит к образованию канцерогенного вещества — бензола. В дорогом продукте тоже не обошлось без примесей, в нем есть сахар, а это является нарушением технологии.

«Когда сахар соединяется с любыми овощными культурами, идет обильное соковыделение, соответственно, уваривать подобный продукт даже в вакуумных условиях достаточно сложно», — поясняет Едлин.

Но на этом лишние ингредиенты в четвертом образце не закончились.

«Это у нас Е1414 — декрахмалфосфат, который является желеобразующим веществом. То есть это даже не чистый крахмал, который обычно добавляют для загущения», — разъясняет мужчина.

Но производитель хотя бы честно заявляет, что отходит от стандартного рецепта. О качестве продукта может сказать и уровень кислотности томатной пасты. Он должен быть в пределах от шести до десяти.

Как определить примеси в томатной пасте

В следующем тесте проверяется pH-уровень образцов.

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Экземпляры по 20 и 70 рублей проверку не прошли — уровень кислотности зашкаливает.

«Я не скажу, что они непригодны для употребления совсем, но пользы в них мало», — сообщает технолог.

У второго образца pH в границах нормы. На удивление прошел тест и дорогой образец.

«В дорогом за счет эмульгатора влаги меньше, но сам эмульгатор может влиять на уровень pH, поэтому может не соответствовать правильному значению», — уверяет эксперт.

А вот тест на наличие крахмала с помощью йода прошли три образца из четырех — химический элемент дал реакцию только в дорогой томатной пасте.

Так себя проявляет та самая добавка Е1414. В малых дозах она не принесет вреда, но если этот компонент будет попадать в организм три-четыре раза в неделю, то может вызвать расстройство желудка и аллергию.

Какая на вкус качественная томатная паста

Но если не знать всех этих нюансов, сможет ли простой человек отличить качественный продукт на вкус?

«Томатная паста должна быть немного кисловатой, помидорной и без посторонних привкусов», — рассказывает ведущий.

Первый образец оказался чересчур ярким по вкусу. Ощущение, будто в банке не паста, а концентрат. Такой продукт больше подойдет для добавления в суп.

«По консистенции она плотная, но мне немножечко не хватило вот этой вот зернистости», — говорит эксперт.

У второй пасты тот самый, классический вкус. А вот третий образец слишком кислый.

«Такое ощущение, как будто чего-то не хватает, потому что послевкусие вообще никакое. Возможно, это то, о чем я говорил — делали из незрелых томатов», — уверяет пищевой технолог.

Но сильнее всего разочаровал дорогой продукт, он больше похож на желе, чем на пасту.

«Это я доедать даже не буду. Здесь крахмала очень много, ее вообще сложно назвать вариацией на томатную пасту», — комментируют оба испытателя.

Вкусный сыр не из Италии: какой продукт выбрать на российском прилавке

Но даже самая качественная паста может испортиться, если ее хранили в поврежденной таре. Чаще всего во время транспортировки страдают жестяные крышки, даже едва заметная деформация, может привести к тому, что паста начнет бродить и плесневеть.

В следующем тесте проверяется, как крышки образцов переживут экстремальную нагрузку — расстрел из пистолета.

Ни одна крышка не выдержала натиска медной пули, но у третьего продукта отверстие самое рваное, а значит, и качество металла ниже. Но этот образец и так не претендовал на победу.

Во время испытаний еще раз убедились, что дорого — не всегда качественно. Бюджетные пасты оказались более натуральными. А значит, можно смело брать с полки недорогой томатный соус и не переплачивать.