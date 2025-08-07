Нездоровая самооценка влияет на всю жизнь женщины. От нее страдают и карьера, и отношения.

Но как именно? И можно ли исправить самооценку? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог гештальт-терапевт Жаля Аскерова.

Какая бывает самооценка

Есть два вида искаженной самооценки: низкая и чрезмерно высокая.

С первой женщина всегда соглашается на меньшее: работать на нелюбимой работе, встречаться с не ценящим ее мужчиной.

«Женщина с низкой самооценкой выбирает мужчину не от наличия у него любви. Она выбирает того, кто, по ее мнению, сможет дать ей чувство нужности, заполнить пустоту внутри. При этом она привыкла, что не любима в семье, не ценна, не принята. Ее родители никогда не видели ее достижения, и теперь она клюет на таких же эмоционально недоступных мужчин, которые точно так же ее обесценивают, а она пытается получить их любовь. К тому же эти мужчины всегда хуже женщины, и она дает в отношениях намного больше, чем получает», — объясняет психолог.

Женщина же с чрезмерно высокой самооценкой не сможет показать себя настоящую, свои эмоции и уязвимость, так как всегда живет в маске. Также она хочет стремиться все контролировать и ей нужно чувствовать, что она лучше всех. При этом никак над собой работать такая женщина не станет, ведь она уже самая лучшая.

Партнер у такой женщины скорее всего будет неброским, не обязательно по ее вкусу внешне, но удобным и покладистым, потакающим всем ее капризам.

При этом для женщины с завышенной самооценкой есть еще два шаблона выбора спутника жизни.

«Во втором выбор падет на нарцисса — такого же, как она сама. Союз у них будет интересным, но недолгим, ведь красивым роман будет только поначалу, а потом начнется борьба за власть», — пояснила психолог.

В третьем шаблоне — влюбленность в идеал по всем параметрам, кроме одного. Например, мужчина окажется женатым или эмоционально недоступным. И женщина может остаться одна или даже быть с кем-то другим, но до конца жизни любить этот самый идеал. При этом стоит мужчине немножко раскрыться и стать ближе к возлюбленной — она тут же отдалится, так как ей сразу станет неинтересно. То есть любовь существует, пока объект недоступен.

А вот женщина с адекватной и здоровой самооценкой выбирает мужчину не от потребности, а исходя из его качеств, которые совпадают с ее.

«Для нее важно, чтобы они с потенциальным возлюбленным одинаково смотрели на этот мир, у них были одинаковые цели и ценности. Ей не нужен спонсор или учитель, ей нужен партнер, который ее уважает и ценит, заботится о ней, который видит в ней личность, и которому она легко может сказать „нет“», — отметила Жаля Аскерова.

Помимо этого, у женщины со здоровой самооценкой всегда есть баланс между тем, сколько она получит от отношений, и сколько отдаст своей энергии, и ее никогда не будет чрезмерно много. Если, к примеру, она вложится через какое-то действие, а в ответ ничего не получит, то она тут же остановится, чем в первую очередь и отличается от женщин с нездоровой самооценкой.

Как узнать и изменить самооценку

Понять, какая именно у человека самооценка и привести ее к здоровой можно. Для этого важно обращать внимание на свой внутренний голос, на то, как он звучит, когда человек остается наедине с собой. Поддерживает ли он или наоборот критикует и осуждает? Принимает ли ошибки? Если нет, и внутри постоянно присутствует какой-то укор, то самооценка нездоровая.

«Также важна реакция на комплименты. Человек с низкой самооценкой от них смутится, подумает, что они неправдивы. Со здоровой — отреагирует спокойно, без внутренней суеты, просто скажет „спасибо“. А вот с очень высокой — просто ответит: „Я знаю“», — отметила Жиля Аскерова.

Но как работать с самооценкой? По словам гештальт-терапевта, лучше всего в этом поможет дневник побед и достижений. Записывать в него надо все, даже самые маленькие успехи, при которых человек чувствовал себя хорошо. Даже, может быть, какие-то похвалы со стороны, которые запомнились.

Есть еще одна практика: перед сном проговорить или записать три вещи, которые женщина сделала для поддержания своей самооценки. Например, позаботилась о своей внешности и здоровье и пошла в спортзал. Или защитила личные границы и смогла осадить обидчика.

Это поможет, так как многие женщины не замечают своей ценности из-за внутренней перегруженности — ведь они должны быть хорошими и дерзкими, красивыми, но не чрезмерно ухоженными, стройными, но не слишком худыми и многое другое. А при такой психологической нагрузке сложно видеть свои сильные стороны и, соответственно, построить качественный фундамент для здоровой самооценки.

Если самооценка выросла

Но как на отношения влияет изменение самооценки женщины — особенно, если она становится выше? По словам психолога, это наверняка приведет к кризису, который может даже пойти союзу на пользу.

«Если мужчина искренне любит женщину и хочет оставаться с ней, то они вместе пройдут через этот кризис. Опять же, он для этого должен быть достаточно зрелым и понимать — да, раньше его возлюбленная была более уступчивой и мягкой, но сейчас ее потребности выросли, однако он все равно хочет с ней быть. Хочет и остается», — подчеркнула психолог.

Если же мужчина смотрел на женщину как на физический объект и предмет удовлетворения его потребностей, то в этот союз придут агрессия и ссоры с его стороны, и в конечном итоге такая пара разойдется.

