Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Бывают ситуации, когда самому не получается решить, чем заняться в жизни, какое решение принять, а также как улучшить свое финансовое состояние. Во всем этом могут помочь нумерологические расчеты.

О том, что поведают числа, эксклюзивно Пятому каналу рассказала матричный астролог Маруся Ефремова.

Маруся Ефремова

Астролог

Как рассчитать свой нумерологический код

На жизнь человека напрямую влияет его фильтр восприятия, который, в свою очередь, зависит от нумерологического числового кода по дате рождения.

Рассчитать его просто: нужно месяц рождения умножить на два, прибавить день рождения и получившуюся сумму отнять от 55. Итоговое число и является числовым кодом. Влияет он и на сферу финансов, и на профессиональную деятельность.

Например, если человек родился 6 января (06.01), то расчет проводится следующим образом:

1×2 = 2

2 + 6 = 8

55 — 2 = 47

То есть нумерологический код — 47.

Какие существуют нумерологические коды

У людей с результатом от 1 до 13 есть потребность делать выбор в пользу того, что им нравится, а также в пользу приятного и красивого.

Читайте также Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж

«Они должны прямо хотеть идти на работу, встречаться с человеком, ехать в магазин или просто встать с дивана», — отметила астролог.

При сумме от 14 до 26 основной критерий — это интерес. Таким людям нужно принимать решение заняться только тем, что вызовет в них желание расширить свою сферу знаний в этой области, повысить экспертность.

Если говорить про результат от 27 до 39, то с ним сфера деятельности человека должна приносить ему какую-то ценность и определенную выгоду.

«Поэтому, когда он принимает решение о поиске новой работы, о смене партнера по бизнесу, о поездке и новых начинаниях, то важно задать себе вопросы: «Насколько для меня то, что я собираюсь сделать, ценно? Насколько это действительно имеет важность и несет для меня определенную выгоду?», — пояснила Маруся Ефремова.

А вот с результатом от 40 до 52 нужно брать в расчет все предыдущие фильтры восприятия. То, что человек делает, должно ему нравиться, быть интересным, приносить определенную выгоду — и при этом всем он еще и должен в это верить.

«Если верить не получится, то может начать рассыпаться внутренний стержень, а жизнь — перестать приносить удовольствие. Следом потянутся эмоциональное выгорание, нежелание идти на работу и даже депрессия», — подчеркнула эксперт.

Читайте также Интерес или ценность? Как раскрыть таланты ребенка через фильтр матрицы судьбы

Однако бывают случаи, когда человек родился в один день, но в документах записан на другую дату. В таком случае на жизнь человека, как отметила астролог, влиять будут оба кода

Фильтр восприятия и деньги

Для понимания, какое решение лучше принять в той или в иной жизненной ситуации, есть очень хороший инструмент — деньги. Именно они могут показать, чего вообще от человека сейчас ждет мир.

«Чтобы понять, каких энергий не хватает, что сейчас показывает мир и куда в нем стоит двигаться, нужно просто взять денежные купюры, которые есть в наличии, и посчитать их номера — каждой в отдельности. А полученный результат применить к тому, о чем сейчас вообще говорит мир», — объясняет Маруся Ефремова

Если при сложении всех цифр получилось число большее, чем 52, то 52 стоит из него вычесть, если равно или меньше — тогда оставить, как есть.

Числовой код на денежных купюрах

В случае, если у большинства купюр сумма чисел от 1 до 13, то мир сигнализирует о том, что владельцу очень не хватает эмоций.

«Сейчас ему в жизни жизненно необходима красота. Девушка в такой ситуации может сходить в спа и в принципе заняться своим телом. Также можно купить себе букет цветов или, в конце концов, какой-то новый наряд. Соответственно, мужчине тоже следует задуматься, каких эмоций ему не хватает. Вдруг выяснится, что ему стоит сходить пострелять в тир?» — расписывает особенности первого числового вектора астролог.

Если в кошельке большинство наличных с суммами чисел от 14 до 26, то мир говорит о том, что для принятия решения не хватает каких-либо знаний.

«Нужно чему-то поучиться или посмотреть на ситуацию под другим углом. Это особенно актуально для тех, кто стоит перед каким-то выбором и нужно принять решение. В таком случае, если под рукой нет наличных, можно снять еще одну купюру в банкомате и посмотреть ее сумму чисел», — отметила эксперт.

Также при сумме от 14 до 26 стоит спросить у кого-то совета или узнать его взгляд на ситуацию, ведь не всегда получается трезво оценить происходящее.

Сумма чисел от 27 до 39 указывает на игнорирование каких-то важных и ценных деталей, которые разовьют материальную сферу или статус.

«Важно оглянуться, понять, какие варианты человек пропускает. Помимо прочего, при наличии кредитов такой диапазон передает четкое послание от мира: вложить эти деньги в закрытие кредита, это поможет быстрее от него избавиться», — добавила Маруся Ефремова.

Если же у большинства купюр сумма чисел сложилась в диапазон от 40 до 52, то Вселенная прямо кричит о том, что человеку не хватает отдыха.

«Миру важно, чтобы он каким-то образом переключился, например, взял отпуск. А вот находящимся в поиске работы людям, особенно тем, кто уже долго не может ее найти, такие числа сообщают о том, что отдых наоборот окончен», — говорит астролог.

То есть, если человек приложит усилия, то сейчас обязательно найдет новую работу. Главное помнить: он должен верить в то, чем хочет заняться.