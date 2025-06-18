Интерес или ценность? Как раскрыть таланты ребенка через фильтр матрицы судьбы

В наши дни существуют сотни кружков и секций, в которые можно отдать ребенка. Однако порой он хватается за все подряд, но не может сконцентрироваться ни на чем конкретном по причине отсутствия интереса. В такой ситуации поможет матрица судьбы и расчет по дате рождения. Он покажет таланты и способы их раскрытия.

Какие расчеты нужно сделать и о чем скажет получившийся результат, эксклюзивно Пятому каналу рассказала матричный астролог Маруся Ефремова.

Маруся Ефремова

Астролог

Что такое фильтры восприятия

У каждого человека есть много базовых настроек, о чем пишут и психологи, и психотерапевты, и телесно-ориентированные терапевты.

«Помимо того, что у людей есть базовые установки психики из серии бей-беги-замри, также существуют фильтры восприятия, отвечающие за то, как человек пропускает и обрабатывает информацию. Они являются ключевыми и устанавливаются одни на всю жизнь», — объясняет Маруся Ефремова.

Когда человек живет по своему фильтру, то, можно сказать, что он фактически не совершает ошибок на жизненном пути. Его жизнь становится более гармоничной, так как он больше смотрит внутрь себя и меньше делает то, что не хочется, из позиции «я обязан».

«Если говорить о воспитании детей, то первое, на что я обращаю внимание родителей — это какой у ребенка фильтр, как с ним договариваться, как он воспринимает мир, через какую призму он будет делать то, что ему действительно может в жизни приносить какое-то удовольствие, удачу, умиротворение. Бывает, что детские и родительские фильтры не совпадают, и тогда детский ломается. А потом этот человек в 30-40 лет задумывается, а зачем он получал то или иное образование, почему он выбрал свою профессию, кто он вообще и что из себя представляет», — говорит астролог.

Как понять, какой конкретно фильтр? Есть очень простая формула, по которой его можно рассчитать. Для этого нужно месяц рождения ребенка умножить на два, прибавить день его рождения и получившуюся сумму отнять от 55. Итоговое число и является нумерологическим числовым кодом по дате рождения.

Например, если чадо родилось 6 апреля, то рассчитывать надо следующим образом:

4×2 = 8

8 + 6 = 14

55 — 14 = 41

То есть нумерологический фильтр — 41.

Фильтр 1 — 14

Если получилось число от 1 до 13, то ребенок воспринимает мир через призму красоты и эмоций. И для того, чтобы с ним договориться, всегда нужно задавать вопрос: «А нравится ли ему то, что он делает?». И, соответственно, если нужно, чтобы он что-то сделал, то идти надо тоже через эту позицию.

«Например, чадо не убирается в комнате. Чтобы он навел порядок, нужно задать ему вопрос по типу: «Неужели тебе нравится, что у тебя такой бардак? Давай наведем красоту». То есть это развернет его в сферу эмоциональности, эстетики и красоты. То же и с оценками: «Неужели тебе нравится получать плохие оценки? Что ты не лучший, что ты не лидер?», — объясняет Ефремова.

Если договориться не получается, то есть вероятность, что взрослый просто смотрит не в ту сторону из-за привычки желать ребенку того, что будет лучшим по мнению самого родителя.

Фильтр 14 — 26

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Результат от 14 до 26 указывает на видение окружающего мира через интерес и через знания. Главный вопрос: насколько малышу интересно делать то, что он делает?

«Если неинтересно, у него нет желания покопаться в теме, узнать побольше, скорее всего, договориться просто не получится. Поэтому родителю в первую очередь нужно подогревать интерес к тому, что делает ребенок, разворачивать ширину и глубину», — отметила астролог.

Например, чадо ходит на занятия по фортепиано. Тогда нужно показать, как музыка меняет мир и его восприятие, как она может попадать в самую душу, а дальше он уже сам наполнит свое занятие нужными дополнительными смыслами.

Фильтр 27 — 39

Если говорить про числа от 27 до 39, то дети с таким результатом очень часто опираются на ценность занятия. Они не будут что-то делать, если не понимают — зачем.

«Для того, чтобы развернуть ребенка, причем неважно, кроху или школьника, нужно показать ему, что-то, чем он занимается — ценно. Причем можно и через материальное. Поэтому я рекомендую родителям, например, платить таким детям за хорошую учебу. Потому что люди с таким восприятием должны осознавать ценность своих действий, пусть и финансовую», — объяснила эксперт.

Однако ценности не обязательно должны быть денежными. Среди них могут быть помощь, красота, чистота и другие, включая, которые рассматривают в психологии. Например, вполне реально приучить ребенка при выходе на улицу не мусорить и еще и убираться, посещая вместе с ними субботники или даже просто отправляясь на совместную уборку в парк. Главное — показать, какой результат от таких действий будет в будущем.

Фильтр 40 — 52

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Последний результат — от 40 до 52. Он самый неоднозначный, так как у детей с таким фильтром работают все предыдущие. И к ним плюсуется необходимость верить в то, что они делают, которая становится ключевой.

«То есть это не просто ценно и интересно, но еще и каким-то образом укрепляет их самих и дает им некий дополнительный бонус. К примеру, если родители просят от ребенка ответственности, то за это он должен получить какой-то бонус в виде личной власти. Помыл посуду? Может лечь спать на 15 минут позже», — пояснила восприятие последнего фильтра Ефремова.

Также астролог отметила: важно понимать, что всех кто-то воспитывал исходя из своих фильтров, как сейчас эти же люди воспитывают детей уже исходя из своих. Однако опираться нужно не на свои, а на фильтры ребенка, которые останутся с ним на всю жизнь.