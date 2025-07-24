Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последний месяц лета окажется жарким не только из-за погоды. Благодаря уникальному астрономическому явлению звезды поделятся своим теплом с каждым, сильно повлияв на финансовую сферу.

О том, как именно, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп на август 2025

Последний месяц лета позволит каждому знаку зодиака полностью изменить свое финансовое положение.

Уже 10 августа за час до восхода солнца шесть планет — Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн — выстроятся в одну линию и образуют своеобразный парад, благодаря чему из космоса пойдет невероятная энергия.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

«Но это еще не все. Один из самых знаменитых звездопадов — поток Персеиды — именно в эту дату достигнет своего пика. Планеты вместе с падающими метеорами можно будет увидеть невооруженным глазом — и загадать свою финансовую цель на ближайший год, которая обязательно исполнится», — подчеркнул астролог.

Овен — гороскоп финансов на август 2025

В августе Сатурн начнет небольшое ретроградное движение в знаке Овна, а Хирон его покинет.

Из-за этого непонимание, самоедство и различные блоки тоже начнут покидать представителей огненного знака зодиака. Однако общее влияние парада планет будет для них достаточно негативным, поэтому все же сохраняется риск потери финансов.

Звезды советуют Овнам без резких движений стараться сохранить то, что у них уже есть, выдохнуть и подумать над дальнейшей стратегией зарабатывания денег.

Телец — гороскоп финансов на август 2025

Тельцов в августе ожидает стабильность, а Уран наконец-то покинет их знак.

Все неопределенное и непонятное уйдет из жизни представителей этого знака зодиака. Благодаря этому деньги получится зарабатывать куда как проще. На какие-то крупные приходы средств надеяться не стоит, однако стабильный доход будет точно.

Близнецы — гороскоп финансов на август 2025

Кардинальные изменения способа заработка в августе ворвутся в жизнь Близнецов благодаря Урану, который недавно на восемь лет перешел в этот знак.

Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Представители воздушного знака зодиака могут обрести внезапную популярность, сменить место работы, а возможно, и вовсе открыть в себе необычную способность.

Все это стоит монетизировать. Звезды советуют: используйте волшебную энергию августа в своих целях.

Рак — гороскоп финансов на август 2025

У Раков в августе будет одно из самых лучших положений, ведь Венера и Юпитер — участники парада планет — наделят их своей энергией, совершив мощный транзит в этом знаке зодиака. Именно это сделает Раков фаворитами последнего месяца лета по финансам.

Планы и мысли представителей водной стихии из-за этого будут буквально материализоваться. Однако не стоит забывать о реальности. Звезды советуют придумать идею, написать бизнес-план, и тогда все обязательно получится.

Лев — гороскоп финансов на август 2025

В августе Меркурий продолжит свое движение в знаке Льва, но уже в сторону завершения.

А это значит, что разные кризисы остаются позади. В головах представителей огненного знака зодиака наметится просветление, и они станут способн придумать нужные решения, позволяющие им обрести финансовую стабильность.

Именно за счет Меркурия и его особенного положения в параде планет Лев становится вторым по значимости любимчиком в этом месяце. Потому ему точно стоит рассчитывать на внезапный подарок судьбы: повышение по службе или крупную сумму денег, которая придет через реализацию какой-то важной идеи.

Дева — гороскоп финансов на август 2025

Третий любимчик августа — знак Дев — тоже может рассчитывать на финансовые блага.

К тому же нетипичный для представителей этого знака зодиака воинственный Марс наконец-то их покинет. А, значит, все пойдет по плану, стабильно, в общем, как они любят.

Звезды советуют Девам уже в начале месяца построить планы относительно финансового будущего, так как они достаточно легко реализуются.

Весы — гороскоп финансов на август 2025

В августе в знак Весов войдет мощный и агрессивный Марс.

Времени на раскачку у них не будет: нужно срочно вкладывать деньги, например, реализуя дерзкий стартап. Помимо этого, представителей воздушного знака зодиака может ждать повышение или переход на новое место работы.

Главное — не бояться находиться на гребне волны, тогда точно получится достигнуть стабильного финансового положения.

Скорпион — гороскоп финансов на август 2025

Для Скорпионов август станет спорным месяцем.

Карма определенно следит за представителями этого знака зодиака. У них появятся возможности заработать неплохие деньги, но чаще всего они будут темной природы. Однако сохранить баланс кармы гораздо важнее, чем получить деньги в моменте.

Поэтому, если Скорпионы нацелены на долгосрочный приход средств в жизнь, то им стоит провести август достаточно праведно. Им точно запрещены различные спекуляции на бирже, крупные покупки, перепродажа и любые другие нечистые финансовые операции.

Стрелец — гороскоп финансов на август 2025

Стрельцов в августе ждет достаточно спокойный период.

Парад планет положительно повлияет на этот знак зодиака, а звезды расположатся таким образом, что точно не будут чинить преград. В общем, Стрельцам не следует ожидать крупных приходов денежных средств, больших покупок и подарков судьбы — как и опасаться каких-либо трат.

Однако звезды советуют обратить особое внимание на 13 августа. Звезда, поддерживающая этот знак зодиака, — Каус Аустралис — пробьется волшебным светом в наш мир, а значит, самое время загадать желание или крупную цель на ближайшие шесть месяцев.

Козерог — гороскоп финансов на август 2025

Козероги в августе могут испытать дефицит интеллектуальных сил.

Также у представителей этого знака зодиака есть риск обострения внутренних проблем, в ходе которых они почувствуют нехватку статуса и материальной силы. Но Козерогам следует отвергнуть все дурные мысли, ведь они тоже являются любимчиками текущего парада планет.

Поэтому не нужно смотреть на то, как зарабатывают другие — лучше сосредоточиться на себе. Звезды советуют: попробуйте немного отойти от излишней традиционности в принятии решений и способе заработка.

Водолей — гороскоп финансов на август 2025

В знаке Водолея в августе свою силу наберет Плутон.

А это значит, что он и другие планеты привнесут радикальные изменения в жизни представителей этого знака зодиака. Поэтому тот способ, которым Водолеи пользовались для притяжения денег в последние годы, скорее всего, рухнет, и они испытают настоящий страх.

Но все же Плутон, как правило, дает человеку выбор, и рожденные под знаком воздушной стихии смогут стать частью какого-то большого коллектива, который участвует в жизнях целого мира — а вместе с ним придет и крупная сумма денег. Не стоит забывать и о таком феномене, как личная популярность и личный бренд. Именно в этом месяце у Водолеев получится грамотно их монетизировать.

Рыбы — гороскоп финансов на август 2025

Рыб в августе тоже заденет энергией парада планет.

Кармический узел в этом знаке зодиака лишит его представителей свободы выбора. Все финансовые обстоятельства, которые произойдут в последний месяц лета, будут обусловлены тем, как Рыбы вели себя ранее. Радует то, что после 20-го числа они наконец выйдут из этого узла, и деньги снова обретут стабильность и рост.