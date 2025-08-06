Жена Алибасова-младшего частично ослепла: с кем шоумен намерен судиться

У супруги Бари Алибасова-младшего возникли осложнения в ходе родов. Кого шоумен винит в проблемах с ее здоровьем, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Трагедия в семье Бари Алибасова-младшего. Почему его жена частично ослепла после родов? И мог ли в ее глаз попасть инородный предмет из-за врачебной ошибки? Кого сын известного шоумена винит в случившемся? Какого наказания требует? И есть ли у женщины шанс вернуть утерянное зрение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Говорит: „Баречка, все, глазика у меня нет“. Плачет, ревет», — рассказал шоумен.

Вот так супруга Бари Алибасова-младшего Арина выглядела в прошлом декабре. Беременная женщина светилась от счастья и даже не догадывалась, какое горе ждет ее впереди. В эксклюзивном интервью программе они с мужем рассказывали о приготовлениях к родам, признавались, что хотят наследницу и якобы уже придумали ей необычное имя.

«Если у меня рождается женщина, а у нас будет девочка, то эта женщина и должна носить имя супер-женщины, в которую я верю. Это XX — женская хромосома. Поэтому я хочу назвать свою дочь XX», — объяснил Бари Алибасов-младший.

А вот так новоиспеченная мама выглядит сейчас: несчастная и, главное, ослепшая на один глаз.

«Левый глаз сейчас компенсирует то, что у меня нет второго глаза. Я им не читаю, не вижу, не смотрю. То есть, если закрыть этот глаз, то другой остается абсолютно беспомощным», — уточнила Арина Алибасова.

Жена шоумена рассказала: трагедия произошла во время родов. С ребенком проблем не возникло. На свет появилась чудесная девочка. Правда, назвали ее все-таки не Х-хромосомой, а Эмилией. А вот зрение женщины не выдержало напряжения.

«У Арины отслоилась сетчатка. Что это значит и как это выглядит? Выглядит это на самом деле довольно страшно, травматично для молодой девушки, для красивой девушки, для мамы. Это глаз, залитый кровью. Глаз, который плохо видит», — рассказала адвокат пары Юлия Вербицкая-Линник.

Бари с женой уверяют: в случившемся виноваты врачи. Арина все девять месяцев наблюдалась в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Исправно платила за обследования и ведение беременности. Но во время схваток женщина внезапно начала терять зрение и попросила персонал о кесаревом сечении. Однако медики тянули до последнего и провели операцию, когда было уже слишком поздно.

«Какого черта врачи, смотря на ее годовое наблюдение платное, за деньги, не нашли там достаточных указаний для того, чтобы сделать ей кесарево? Вместо того, чтобы сделать лазерные спайки, укрепить сетчатку, запретить классические роды. Ей даже говорили: не переживайте, порвется, у нас же операцию по восстановлению сетчатки сделаете», — поделился Алибасов-младший.

«Ранее при близорукости уже -6 всех отправляли на кесарево. Но сейчас все протоколы меняются, и даже девушке с -10 можно рекомендовать естественные роды. Сам вид родоразрешения принимает гинеколог. То есть даже это заключение офтальмолога не имеет такой стопроцентной гарантии, что девушку отправят на естественное [родоразрешение] либо на кесарево», — объяснила врач-офтальмолог Инна Швайликова.

После родов врачи провели Арине платную операцию по восстановлению зрения. Ввели в сетчатку силикон. Казалось бы, проблемы позади. Однако вскоре у жены Алибасова, по ее словам, начались осложнения.

«Когда у меня уже пошли такие большие пузыри, желтые по всему глазу, гирлянды я это называла, и не раз я говорила о том, что у меня такая проблема, что у меня болят глаза, что у меня есть какие-то искажения уже идут, игнорировалось просто. Говорили: „Приходите через недельку“», — рассказала Арина Алибасова.

Но вскоре супруги испытали куда больший шок. На очередном обследовании у Арины в районе сетчатки обнаружили инородный силиконовый предмет. Хотя спустя два месяца после операции врачи отчитались, что глаз пациентки полностью чист.

«Вытащили силикон, все вроде как нормально, глаз ничего не видел. Но мне сказали, что сейчас воздух сойдет, потому что мне залили воздух вместо силикона. Сейчас воздух сойдет, начнешь видеть опять. Прошла неделя, прошли две недели. Начались опять глазные боли, начал воспаляться шов на глазу», — поделилась жена Бари Алибасова-младшего.

В частной клинике, где оперировали Арину, давать комментарии отказались.

«Я знаю данную пациентку, потому что они лечатся всей семьей достаточно давно у нашего доктора. К сожалению, бывают разные случаи, когда пациенты недовольны чем-то. Я не могу давать никаких комментариев», — сказала сотрудница клиники Екатерина.

Однако независимые офтальмологи уверяют: их коллеги из Нижнего Новгорода сделали операцию с соблюдением всех норм.

«На самом деле силикон оставляют намеренно. Это необходимая часть данной операции для того, чтобы сетчатка прилегла. Он должен там некоторое время находиться. Через некоторое время, месяц, даже на шесть месяцев иногда оставляют силикон», — уточнила врач-офтальмолог Швайликова.

Но супруги все равно готовятся к судебной тяжбе. А поскольку врачи нижегородской больницы отказались выдавать им медицинские документы Арины, Бари Алибасов-младший подал заявление в полицию, чтобы зафиксировать этот факт.

«Сотрудники клиники, отказывавшиеся предоставлять эти документы, существенно не только нарушили, но, по нашему мнению, продолжают нарушать закон. Они не пытаются устранить тот вред, который был причинен здоровью Арины, но способствуют наступлению более тяжких последствий. И это, конечно, чудовищно. Уже подано заявление о проведении проверки как по факту вероятного причинения вреда здоровью, так и по факту непредоставления документов», — подчеркнула адвокат Вербицкая-Линник.

Сам шоумен надеется, что виновные понесут заслуженное наказание. Он настаивает на реальном сроке, чтобы впредь врачи внимательнее относились к пациентам.

«Люди сделали грубую врачебную ошибку и на данный момент просто выкраивают время для того, чтобы на бумажках эту грубую врачебную ошибку скрыть. Я брошу всю мощь, которая есть у семьи Алибасовых, для того, чтобы справедливость восторжествовала», — заявил муж пострадавшей.

«Конечно, нужно по всей строгости закона. Молодая девушка, понимаете, она фактически осталась с одним глазом. Это же ужас просто», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

Правда, это не вернет Арине зрение, сокрушается Алибасов. Однако врачи уверяют, что не все так безнадежно и у женщины есть шанс.

«Если она заменит хрусталик свой на искусственный, поставит прозрачную линзу, я думаю, что зрение достаточно поднимется. То есть все зависит уже от того, насколько сохранены нервные клетки, есть ли захват макулярной зоны. И я думаю, что зрение у нее повысится», — отметила Швайликова.

Возможно, что к вопросу о больных глазах жена Алибасова вернется уже после суда. Они с супругом рассчитывают получить от клиники внушительную финансовую компенсацию, которую, вероятно, и потратят на восстановление здоровья.