Звезда 90-х Шура считает, что к своим годам вполне преуспел. Какой пробел в жизни он хочет заполнить, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Шуре исполнилось 50. Какие подарки певец получил в день рождения? Доволен ли он своей жизнью? И о каких поступках жалеет? Правда, что будущая жена звезды 90-х должна пройти проверку его собакой? И что за бизнес собрался открывать музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В башке столько вопросов осталось, на которые нужно дать ответы. Не ставлю точку еще», — подчеркнул певец.

Шура 20 мая отметил полувековой юбилей. Праздновал, как и полагается настоящему артисту, на сцене. А за кулисами хвастался дорогими подарками от друзей и коллег.

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«Никто ***** не принесет, потому что все переспрашивают, что нужно, что конкретно нужно. Я обожаю постельное белье, я обожаю посуду», — признался Шура.

Звезда 90-х делится: за годы в шоу-бизнесе он практически не нажил врагов. А те, кто когда-то пытался ему навредить, быстро поняли: это бесполезно.

«И все получили *****, а некоторые уже подохли. Со мной вступать в какую-то полемику и со мной как-то вообще… Все же понимают, чувствуют энергетику. Лучше не надо. Бабушка говорила всегда: „У него рука тяжелая, не лезьте к нему“», — заявил певец.

Шура говорит, что совершенно не ощущает солидного возраста. Добавляет: на самом деле считает себя немного моложе.

«У меня была такая ясновидящая, Святая Емельяна ее звали, ее полмира знает. И она говорила: „Ты отнимай от возраста своего эти пять лет, когда была химиотерапия“. Я их отнимаю. Так что мне нифига, мне 45», — подчеркнул исполнитель.

По собственному мнению, артист сейчас находится в идеальной физической форме. Он много лет боролся с лишним весом: пробовал различные диеты, перенес несколько липосакций. Но в итоге помогла только операция по уменьшению желудка.

«На резекции желудка я потерял 50 килограммов. А теперь себя поддерживаю. И хожу, и бегаю, даже в этих кроссовках, которые по полтора килограмма. Этого давно со мной не было. Когда был вес 130 килограммов, на ступеньки было тяжело подниматься. А сейчас такое. Мне легко и бегаю хорошо», — рассказал певец.

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Шура уверен: к своим годам он вполне преуспел. Хорошо зарабатывает, на его концерты по-прежнему приходят толпы фанатов. А в скором времени певец планирует еще и стать бизнесменом.

«Я буду открывать маленькое кафе. Не ресторанный прям бизнес. Кафешечка — хорошо на старости лет. Прийти и самому посидеть покушать, друзей покормить. Кухня будет русская, безусловно. Окрошечка, картошечка, селедочка», — уточнил Шура.

Единственный пробел — это личная жизнь. Сердце звезды 90-х до сих пор свободно.

«Сложится — будет. Я это ******* еще тогда, 20 лет назад, с этим графиком», — отметил артист.

Но певец не теряет надежды встретить женщину своей мечты. Главное, чтобы она соответствовала его критериям.

«В 50 хочется какую-то красивую барышню, желательно без сисек и без губ. Вообще без (смеется. — Прим. ред.). Что-то для сердца и души, наверное», — рассказал исполнитель.

По словам Шуры, потенциальная спутница должна будет пройти серьезную проверку и найти общий язык с собакой звезды.

«Она придет и скажет, ей понравится девочка или нет. У нас так. Это, знаешь, как кто-то теще показывает свою… Маме понравится или нет, да. Ребят, хочется для души, конечно, но я пока не спешу. В этом плане я думаю, что 50 для мужика как раз только… Слава богу, что стоит, это самое главное», — заявил певец.

Артист рассказал, что родные уговаривают его поскорее определиться. Уж больно им хочется погулять на свадьбе. Шура долгое время не общался с родной матерью. Но несколько лет назад они, наконец, помирились. Певец признается: годы, проведенные в ссоре, — это единственное, о чем он жалеет в жизни. Сейчас бы такой ошибки уже не допустил.

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«Обнял, целовал и все. И не сбежал бы из дома. А может, если бы не сбежал из дома, и не случился бы такой артист, как Шура. Маму люблю, целую. Мы лучшие друзья опять. Каждое утро SMS-ки и телефонные звоночки. Все пережили, слава богу, сделали выводы. Главное, каждый вечер, когда ложишься спать, благодари этот день», — подчеркнул артист.

Шура счастлив, что теперь у него есть поддержка близких, которой так не хватало в трудные периоды его жизни. Он в одиночку боролся с раком, пытался победить алкогольную и наркотическую зависимости. Но теперь это все в прошлом.