Гонорары против здоровья: как себя чувствует Киркоров после ЧП на концерте

Филипп Киркоров вернулся к работе после госпитализации. Как сейчас чувствует себя народный артист РФ? Удалось ли ему полностью восстановиться? Почему поклонники боятся за здоровье певца? Правда, король эстрады не до конца закончил лечение? И что заставило его нарушить предписания врачей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Это видео с недавней свадьбы в Ташкенте облетело все СМИ. Филипп Киркоров был среди приглашенных артистов. Обычно активный, он стоит практически неподвижно. Ему будто бы тяжело петь. Фанаты забили тревогу. Неужели поп-король больше не сможет делать такие же масштабные шоу, как раньше?

«Он прям сильно осунулся, очень похудел. Лицо как-то все упало», — отметила телеведущая Анна Калашникова.

В конце апреля на концерте артиста в Санкт-Петербурге случилось ЧП. Из-за пиротехники у него вспыхнула куртка, певец получил серьезный ожог.

«Я причем видел это выступление вживую, был в зале. Это реально опасно», — поделился рэпер Джиган.

Правда, сам Киркоров сначала не придал травме значения. Отказался от госпитализации и продолжил работать.

«Он, по-моему, на следующий день еще провел второй концерт. Поэтому тут человек с характером, человек со стержнем. Если бы тут же вызвали скорую, увезли его в ожоговое отделение и сразу начали лечить, и положили его в больницу, возможно, всех этих осложнений не было. Но он всегда на весы ставит что? Всегда на весы ставит публику», — подчеркнул пластический хирург Тимур Хайдаров.

Филипп Киркоров не дал себе отдохнуть и после концертов. Он отправился на презентацию своего нового клипа.

«Ничего, выжил, не сгорел. Я как птица Феникс, то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование», — заявил артист.

Но потом артисту стало хуже, ожог никак не заживал. Киркоров был вынужден лечь в больницу, где ему диагностировали бурсит и частичный некроз.

«Бурсит — это воспаление сустава, как раз локтевого сустава. Если бы это была резаная рана (от стекла, ножа), то это другая история. А это ожоговая рана. Ожог вызывает ишемию, то есть некроз тканей, учитывая то, что это все еще было на локтевом суставе. Так что воспаление перешло и на сустав», — объяснил Хайдаров.

«При том режиме, в котором он существовал, не знаю, я его знаю все это время, лет 40, рано или поздно все должно заканчиваться именно ТО в больнице», — выразила мнение певица Лолита.

Хирург Тимур Хайдаров говорил, что артист находится под контролем специалистов и прогнозировал полное восстановление в течение нескольких недель. При условии, что в это время пациент будет соблюдать покой.

«У нас же, как говорится, завяжи и лежи. Так он завязал и побежал. Плюс, вы же еще учитывайте эмоциональный фон. Он совсем недавно после потери отца», — уточнил врач Хайдаров.

Филипп Киркоров приехал на музыкальную премию. Правда, выход на красную дорожку явно дался ему непросто. Присутствующие отмечали, что певец выглядит заметно уставшим. Но радовались его появлению.

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«Мы сидели с ним поодаль, но мы обменялись с ним приветами», — поделился певец Сергей Лазарев.

«Я просто могу сказать ему: выздоровления, если это так. Пусть все будет у него хорошо», — пожелал певец Дима Билан.

Киркоров старался держаться. Он общался с коллегами и уверял, что с ним все хорошо. Однако до конца мероприятия не дотянул.

«Он уехал, по-моему, в больницу, я так понял», — рассказал Джиган.

Но долго сидеть без дела Филипп Киркоров не привык. Вскоре полетел на свадьбу в Узбекистан.

«Мы же все понимаем, что, скорее всего, это некие контракты, гонорары и обязательства. У Киркорова, говорят, что гонорары достигают от десяти миллионов и выше», — отметила светский журналист Светлана Ключкина.

Врачи говорят: такая чрезмерная активность опасна для здоровья артиста, его организм еще до конца не восстановился. К тому же перелет — это дополнительная нагрузка, которая может привести к тяжелым последствиям.

«Перелет мы относим к физическим нагрузкам и достаточно серьезным, потому что идет изменение давления. Если кожный покров при хороших условиях покоя может восстановиться за четыре-восемь недель, а если мы будем летать регулярно, хотя бы раз в две недели, то наше восстановление может продлиться до шести-восьми месяцев», — объяснил реабилитолог Владимир Бондаренко.

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Поклонники Филиппа Киркорова переживают: ради высоких гонораров он рискует собственным здоровьем. И волнуются, что такой трудоголизм может закончиться бедой.

«Физические нагрузки, постоянно упражнения, двигательная активность будут травмировать дополнительно. Кожный покров будет постоянно рваться, кровоточить, лимфоточить, и можно получить серьезное заражение, вплоть до заражения крови», — уточнил Бондаренко.

Однако уже через несколько дней артист, как ни в чем не бывало, приехал на концерт к своей подруге Анне Асти и исполнил с ней песню дуэтом.

Судя по хорошему настроению, Филипп Киркоров чувствовал себя прекрасно и в очередной раз доказал всем, что его рано списывать со счетов.