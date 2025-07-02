Новые подробности смерти Мэттью Перри: кто на самом деле виноват в гибели звезды «Друзей»

Новые подробности смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Кто на самом деле виноват в его гибели? Что стало с тем самым домом, где умер знаменитый артист? И как эта история связана с трагическим уходом из жизни Майкла Джексона? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, мы все потом охаем и ахаем, но никто не приходит вовремя на помощь. Это история наживы. И на тебе заработать, и максимально вытянуть из тебя денег ровно столько, сколько им позволяет не совесть. Совести здесь нет», — высказался телеведущий Артур Цветков.

Весь Голливуд обсуждает открывшуюся на днях шокирующую правду о смерти Мэттью Перри. Врач актера признался, что фактически убил своего звездного пациента.

Актера не стало в октябре 2023-го. Тело знаменитого Чендлера из сериала «Друзья» нашли в джакузи его собственного дома. Артисту было всего 54.

«Американцы очень тяжело восприняли смерть Мэттью Перри. Большинство из нас выросли, смотря „Друзей“, а теперь его смотрит уже новое поколение. Он был сердцем и комедийной душой этого сериала. Он сделал сарказм милым, и да, мы все очень переживаем его смерть», — заявила американский журналист Лорен Конлин.

При вскрытии в организме актера обнаружили сильнейшую концентрацию обезболивающего препарата.

Поклонники были ошеломлены, ведь Мэттью Перри только недавно уверял всех, что смог побороть многолетнюю зависимость от запрещенных веществ. Артист даже выпустил книгу, где подробно рассказал о своем пути к трезвости. Неужели все это было враньем?

«В России назначается только он с целью проведения наркоза либо в ветеринарии, либо в хирургии малоинвазивной. А на Западе, к сожалению, они его назначают с целью лечения депрессивных расстройств. Таким образом, думал, что свою зависимость алкогольную, наркотическую победит, а здесь он буквально перешел с одного вида психоактивных веществ на другой», — отметил нарколог Алексей Казанцев.

«Зависимость — это всегда недостаток любви. Наверняка не было в его жизни человека, который смог бы его любить открыто, с открытым сердцем, безоговорочно, безусловно», — предположила актриса Элина Гейман.

По факту смерти Перри было возбуждено уголовное дело. Задержали врача артиста, а также нескольких дилеров, которые продавали ему вещество. Среди подозреваемых был и личный помощник звезды Кеннет Ивамаса.

«Только ближайшие люди, поэтому надо всегда искать в окружении близких людей. И зачастую близкие люди не помогают, а разрушают», — выразил мнение телеведущий Цветков.

Следствие длилось около двух лет. Все это время фанаты Перри наблюдали за судьбой его особняка. Родственники звезды продали дом кинопродюсеру Аните Верма-Лаллиан почти за миллиард рублей.

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Сразу после приобретения женщина затеяла там ремонт. Поменяла крышу. Говорят, хотела убрать тот самый бассейн с эмблемой Бэтмена на дне, в джакузи которого умер Перри, но довести дело до конца не успела. В Калифорнии начали бушевать пожары.

«Колоссальнейшие, многомиллионные убытки мировых звезд Голливуда. Особняк Бена Аффлека — 20 миллионов долларов как ни бывало. Мел Гибсон — 14,5 миллиона долларов. Энтони Хопкинс — шесть миллионов долларов», — уточнил светский журналист Роман Миров.

Огонь подобрался и к поместью Мэттью Перри. Пожарным службам чудом удалось спасти строение, но оно все равно пострадало. Ремонтные работы остановились. Новая владелица говорит, что, возможно, теперь придется полностью сносить дом и строить на его месте новый.

«Они все расстроены, в шоке, что государство не смогло это все дело потушить. Потому что у них были возможности, и можно было намного больше вертолетов туда послать. Пожар тогда бы уменьшился или развернулся в другую сторону», — сказала певица Мария Букатарь.

Друзья артиста признаются: конечно, жаль поместье, которое он так любил. Но гораздо важнее разобраться в истинных причинах ухода знаменитости из жизни. Недавно суд по делу о смерти звезды, наконец, подошел к концу. Доктор Сальвадор Пласенсия рассказал: это он поставлял Мэттью Перри препарат и признался, что знал о его зависимости. Более того, часто сам делал актеру инъекции. Одну из них прямо в машине на общественной парковке.

«Как говорил Парацельс: все яд и все лекарство, все зависит от дозировки. А здесь дозировки были неконтролируемые, то есть он на самом деле не делал назначения. Он просто продавал ему эти лекарственные средства, то есть человек целенаправленно его убивал. Было все только с целью наживы, а не с целью улучшения его общесоматического психического состояния», — объяснил врач Казанцев.

В качестве доказательств вины врача в суде также была озвучена его переписка с коллегой. Сообщения повергли присутствующих в шок.

«Интересно, сколько в этот раз заплатит этот идиот? Не хочу, чтобы он покупал препарат у других», — заявил Сальвадор Пласенсия.

Много лет назад в Голливуде уже была похожая история. Личного врача Майкла Джексона Конрада Мюррея признали виновным в непредумышленном убийстве короля поп-музыки. Суд установил, что доктор давал певцу слишком большую дозу сильнодействующего анестетика, который в сочетании с другими препаратами в итоге привел к смерти.

«Повышается давление, повышается сердцебиение, так называемая тахикардия. Может наступить паралич дыхательного центра, соответственно, с остановкой дыхания и сердечно-сосудистой деятельности», — уточнил нарколог Казанцев.

Однако, в отличие от врача Мэттью Перри, Мюррей не вводил лекарство своему пациенту. Джексон справлялся самостоятельно. Исходя из этого факта, Конраду дали всего четыре года заключения под стражей и обязали выплатить 142 миллиона рублей детям погибшего артиста.

«Врача Майкла Джексона отпустили условно-досрочно, но не за хорошее поведение. Он отбыл свои оставшиеся два года из четырех, уже под надзором находясь. Как мы знаем, в Америке вообще тюрьмы все переполнены. Исходя из этого, его и отпустили досрочно», — отметил адвокат Виталий Драгнев.

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Сальвадору Пласенсии грозит куда более серьезное наказание. По данным СМИ, врача могут приговорить к 40 годам тюрьмы. И оштрафовать не менее чем на 150 миллионов рублей.

«На этом фоне власти США готовы продвигать этот вопрос для борьбы с нелегальными наркотическими веществами, в том числе и среди медицинского персонала, который может злоупотреблять данным правом и выписывать, тем самым зарабатывая либо получая еще какие-то вознаграждения на этом фоне», — рассказал адвокат Драгнев.

Помимо врача, свою вину признали и трое поставщиков. Они тоже отправятся за решетку. Поклонники Мэттью Перри надеются, что суд не будет снисходительным. И люди, погубившие артиста, ответят за свои поступки.