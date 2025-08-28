Ультразвуковая, звуковая или роторная? Какую электрическую зубную щетку лучше выбрать

Цены в стоматологиях бьют рекорды: установка пломбы стоит от 5000 рублей, а импланта — от 50 000. Есть только один способ сэкономить — предотвратить проблему. В этом может помочь электрическая зубная щетка. Но ее тоже нужно уметь выбирать, чтобы она не навредила зубам.

О том, как сохранить здоровую и красивую улыбку, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова. А также врач-стоматолог Михаил Трифонов.

Три разных механизма электрических зубных щеток

Три самых простых совета для сохранения здоровья зубов: чистить зубы не менее двух минут, ополаскивать рот после каждого приема пищи и пользоваться электрощетками.

«Конечно, электрические щетки более эффективны, чем мануальные. Мануальные — это самые обычные, ими пользуется большинство людей. Они без электрического механизма. Но поскольку электрические щетки более эффективны, они и более агрессивны», — отметил эксперт.

Если у человека слабая эмаль, чрезмерная чувствительность десен или установлены коронки, то перед покупкой электрощетки ему лучше проконсультироваться со стоматологом.

«Если ничего из перечисленного нет, такие щетки подходят. Единственное мое пожелание, как стоматолога, это все-таки более рационально подходить к выбору», — пояснил Трифонов.

Прежде всего, на упаковке должна быть «пломба» от Ростеста — своеобразный знак качества.

«Это говорит о том, что щетка безопасна как электротехнический прибор, что она не взорвется в руках и не нанесет какого-то вреда», — объяснил стоматолог.

Но на прилавках десятки вариантов современных электрических щеток. И только с виду они одинаковые. А на самом деле сильно отличаются.

Чтобы выбрать идеальную зубную щетку, авторами программы было куплено три самые ходовые модели. Стоят они в районе двух тысяч рублей.

Первый образец — роторный или механический. В такой модели головка со щетинками вращается вокруг своей оси и совершает от 2 до 12 тысяч движений в минуту.

«Если щетку приложить к ногтю, то можно увидеть, что она работает достаточно мягко. Не агрессивно, но, конечно, у нее тоже есть разные режимы. Рекомендую начинать с самого мягкого», — заметил эксперт.

Второй вариант — ультразвуковая щетка. В такой модели насадка остается неподвижной, вибрируют только щетинки. Под воздействием ультразвука они совершают больше миллиона колебаний в минуту!

«Второй экземпляр самый агрессивный. Если включить эту зубную щетку, то ультразвуковые колебания у нее можно увидеть даже невооруженным глазом. А при прикладывании к ногтю чувствуется достаточно сильная вибрация, и зубы это тоже почувствуют, как и десны», — подчеркнул стоматолог.

Похожий принцип работы и у третьего образца — звуковой щетки. Но у этой модели ворсинки движутся медленнее, в среднем от 20 до 40 тысяч колебаний в минуту.

«Если приложить щетину опять же к поверхности ногтя, то можно почувствовать эти колебания, но они не такие явные, как на ультразвуковой щетке», — отметил Трифонов.

Вес электрической зубной щетки как гарант качества

Мало кто знает, но определить качество электрощетки можно по ее весу. Идеальные параметры — от 100 до 170 граммов. Если прибор слишком легкий, то, скорее всего, внутри стоит недолговечный механизм. А если наоборот, слишком тяжелый, то пользоваться им будет некомфортно.

«Конечно, чем легче щетка, тем она удобнее, но по большому счету 140-150 граммов это тот вес, который человек особо не замечает, и он никакого дискомфорта вызывать не будет», — успокаивает эксперт.

Не все образцы уложились в норму. Звуковая модель оказалась слишком легкой — всего 71 грамм. Остальные уложились в «нужный» вес: механическая весит 112 граммов, а ультразвуковая — 100 граммов.

Но пока не стоит спешить с выводами. Нужно проверить, как электрические щетки справятся с зубным налетом. Сымитировать его можно с помощью обычного пищевого красителя.

Создатели проекта испачкали «линию улыбки» на анатомической модели человеческой челюсти и приступили к чистке. Первой идет в ход механическая модель.

«Краситель стирается, но достаточно медленно. Это связано с тем, что щетка просто производит вращательные движения и убирает остатки пищи механически. Ее нужно немного поддавливать», — отметил стоматолог.

Результат не идеальный. Но как покажет себя ультразвуковая модель? Производитель обещает, что устройство не просто чистит, но и размягчает зубной налет. Происходит это под действием ультразвука.

«Такой щеткой не надо вообще давать никакую нагрузку — в отличие от механической, которой нужно прикладывать усилия, чтобы ротор снимал налет. Здесь достаточно просто приложить поверхность щетинки к эмали и двигать от одного зуба к другому», — пояснил Трифонов.

Звуковая модель с налетом тоже справилась. Эта щетка уже не такая беззвучная, как ультразвуковая, но не такая громкая, как механическая. Этот легкий звук, конечно, слышен, но он не вызывает никаких неприятных эмоций.

Дальше задача усложняется. Щеткой будут убирать более сложные загрязнения. А точнее — сымитированные на жевательных зубах пластилином остатки пищи.

И вновь хуже всего справилась механическая щетка. Для того, чтобы она была эффективной, нужно прикладывать значительные усилия, то есть на зубы приходится давить.

Второе место, по мнению эксперта, можно смело отдать звуковой модели.

«По мощности она справляется неплохо, но ей нужно немного давить на поверхность зубов, и из-за этого, соответственно, они тоже могут ощущать определенный дискомфорт», — заметил он.

Лидером гонки за чистоту становится ультразвуковая щетка. Она убирает даже серьезные загрязнения без лишних усилий. Ее первый плюс в том, что она практически беззвучная. А второй — ей не нужно прилагать никаких усилий. То есть щетину можно просто приложить к зубам и перемещать от одного к другому, щетка справится сама.

Краш-тест электрических зубных щеток

Но сколько прослужат электрощетки? Ведь в ванной прибор будет постоянно подвергаться воздействию влаги, а может и вовсе упасть в воду.

Выдержат ли образцы такое испытание? Для проверки их специально погружают в контейнер с водой.

На удивление все три щетки продержались и не сломались. Механическая и ультразвуковая щетки, как более тяжелые, ушли под воду. А самая легкая — звуковая — осталась плавать на поверхности. И все продолжили работать. Поэтому за безопасность электрощеток можно не волноваться.

Но самой эффективной в испытаниях оказалась ультразвуковая модель. Она лучше очищает полость рта, правда, при этом оказывает сильное воздействие на зубы и десны. Так что, если нужна щетка помягче, лучше выбрать звуковой вариант. Однако важно помнить, что перед покупкой стоит обязательно проконсультироваться со стоматологом, он поможет правильно подобрать прибор. Иначе от щетки может быть больше вреда, чем пользы.