Улыбаться расхотелось: что делать, если откололся зуб

Самая твердая структура человеческого организма — зубная эмаль — кажется, не в курсе, что по своей прочности она близка к алмазу. А иначе как объяснить, что случайное неосторожное действие может привести к сколу? Урон понесет и кошелек, и харизма. серьезному увечью внешней харизме?

Хорошо еще, если пострадал зуб не из переднего ряда. А то ведь и не сразить наповал голливудской улыбкой спящего гардеробщика в стоматологии! Тем не менее, если вовремя принять меры, за эмоциональным уроном не последует серьезный финансовый. Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала детский врач-стоматолог Валерия Сахар.

Как понять, что откололся зуб

Скол или перелом зуба, как его называют стоматологи, не всегда просто идентифицировать. Бывает, что дефект незаметен визуально, потому что повреждение маленькое или произошло в труднодоступном месте.

На дефект укажут следующие признаки:

неровная или острая поверхность зуба;

боль при жевании;

чувствительность к холодному, горячему, сладкому и кислому;

потемнение эмали.

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Если же во рту появился твердый осколок и сомнений в повреждении нет, на всякий случай лучше попытаться сохранить отколовшийся фрагмент.

«Линия перелома может проходить через пульпу или даже уходить под десну. Внимание: постарайтесь найти все осколки и поместить их во флакон с водой или физраствором», — подчеркнула стоматолог.

Последний продается в аптеке, но если до нее нет возможности добраться, подойдет и обычное молоко или влажная марля. Важно, чтобы осколки не оставались сухими, иначе пострадает структура зубной ткани.

Можно ли приклеить отколовшийся зуб обратно

Если отколовшийся фрагмент не высох и не повредился, врач может попробовать вернуть его на место. Реставрация с помощью осколка также зависит от его размера, состояния самого зуба, наличия трещин или кариеса.

Если специалист одобрил восстановление, его проведут при помощи стоматологических композитов. Главное — обратиться в клинику в течение дня или на следующий день, пока осколок зуба не высох.

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Что делать, если осколки потеряны

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Когда отколовшиеся фрагменты не сохранились, красоту улыбке можно вернуть с помощью реставрации композитным материалом. Этот метод еще называют прямым, в зависимости от конкретной проблемы стоматологи используют виниры, коронки или вкладки.

Как и в ситуации с наличием осколка, надолго открытым зуб лучше не оставлять.

«Обнажение пульпы при переломе не означает, что зуб нужно депульпировать. Часто пульпу сохраняют с помощью препаратов МТА (минеральный триоксидный агрегат), а это биологически совместимый материал, который твердеет в присутствии влаги», — пояснила Сахар.

После реставрации зуба нужно внимательно следить за его состоянием. В некоторых случаях может потребоваться лечение корневых каналов.

Чем опасно оставлять поврежденный зуб без лечения

Если скол небольшой, он вполне может сойти за косметический дефект. Но даже незаметное повреждение и отсутствие боли очень опасно.

Почему нельзя оставлять зуб без лечения:

риск инфекции: открытая поверхность становится уязвима для бактерий;

повышенная чувствительность: состояние зубной ткани будет страдать от холодного, горячего, сладкого;

трещины и разрушения: зуб может продолжить откалываться глубже;

воспаление нерва: если откололась большая часть, можно повредить пульпу, что чревато лечением канала.

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«Если вы чувствуете острые края, боль, или зуб стал чувствительным — не ждите. Чем раньше начнем лечение, тем проще будет восстановить зуб. Иногда можно все сделать за один прием», — подчеркнула врач.

Осмотр доктора позволит исключить осложнения, которые могли бы повлечь за собой множество дополнительных трат.

Большинство зубных травм можно предотвратить. Для этого существует специальная защита: капы, шлемы для подвижных игр и спортивных активностей, где возможны падения.