Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера

Родственники актера Халка Хогана начали битву за его наследство. Кому достанутся миллионы звезды рестлинга и его недвижимость? Почему он много лет не общался со своей дочерью? И в чем та обвинила молодую жену отца? Что на самом деле стало причиной смерти спортсмена? И кто виноват в случившейся трагедии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он был шоуменом, придумывал всякие штуки: „Халкомания“, разрыв на себе футболки. Детишки повторяли за ним. Он придумывал свои слоганы, эти белые волосы. Он выходил в костюме супергероя, боролся со злом», — высказался фитнес-тренер Артем Опальницкий.

Внезапная смерть американского актера Халка Хогана потрясла его друзей и фанатов. Спортсмен считался одним из самых знаменитых рестлеров в мире. Шоу с его участием собирали у экранов миллионы зрителей. Со стороны он казался здоровым и сильным. И вдруг — трагический уход на 72-м году жизни. Официальная причина — остановка сердца.

«Мы не знаем, что там было внутри, и какие у него были болезни, и от чего он бежал. Потому что спорт — это тоже своего рода такой мотиватор, когда ты забываешься, когда ты уходишь от проблем и при этом видишь результат в зеркале», — выразил мнение певец Илья Гуров.

По данным СМИ, Халк Хоган оставил состояние в 25 миллионов долларов. Это более двух миллиардов рублей. По законам штата Флорида вдове достается 30%, даже если она не упомянута в завещании. А вот судьба оставшейся части денежных средств станет известна после оглашения последней воли умершего. Поклонники уверены: впереди грандиозный скандал, ведь близкие Халка еще при его жизни конфликтовали между собой.

«На войне все средства хороши, но тем не менее они должны подтверждаться доказательствами, которые представляют обделенные наследники», — отметил адвокат Дмитрий Григорьев.

Терри Джин Боллеа (настоящее имя Халка Хогана) впервые женился в начале 80-х. У супругов родилось двое детей: дочь Брук и сын Ник. Но спустя 24 года семейной жизни Линда Клэридж обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод.

«Линда после первого брака отсудила у него 70% состояния. То есть у него там его империя, всякие роялти и с его имиджа, и всякие бонусы к рестлингу, особняки, у него были кафе, рестораны, то есть все это досталось им. У него на этом фоне еще была проблема с его сыном, который попал в аварию. Дали около восьми или девяти месяцев тюрьмы. Естественно, все это навалилось», — рассказал фитнес-тренер Опальницкий.

Дочь тогда полностью прекратила общение с отцом и впервые поговорила с ним лишь за два года до его смерти.

«Она считала и называла его сексуально озабоченным. Причиной развода стали его измены. Первая была с подругой собственной дочери, вторая — с женой собственного друга», — уточнила светский журналист Анастасия Хохлова.

«У Хогана действительно была очень бурная личная жизнь. И все скандалы как бы крутились вокруг его семьи», — сказал Артем Опальницкий.

Халк Хоган недолго задержался в холостяках и снова пошел под венец, его второй супругой стала Дженнифер МакДэниел. Однако через десять лет он опять развелся. На этот раз причиной стала новая любовь — инструктор по йоге Скай Дейли. Новость повергла в шок семью знаменитости. Именно тогда ему позвонила дочь. Брук выразила беспокойство по поводу возлюбленной папы. Девушка считала, что жена, которая младше рестлера на 25 лет и воспитывает троих детей, преследует корыстные мотивы.

«Она начала более активно вести социальные сети, когда он появился в жизни. Наверное, понятно, она всем хотела рассказать, может быть, это какая-то женская гордость от того, что я даже в таком возрасте нашла символ Америки, это мой муж», — предположил Опальницкий.

В телефонном разговоре наследница звезды попросила отца поменьше работать и следить за здоровьем. Больше они не общались. А потом Халк умер. Неужели Брук оказалась права, и в попытках обеспечить молодую жену Хоган перестал заботиться о себе?

«Естественно, все болезни от нервов, все болезни от этих историй. Конечно, это влияет», — отметил Илья Гуров.

Но многие считают, что в трагедии виновата не возлюбленная, а сам Халк. Ведь 40 лет на ринге точно не могли пройти бесследно. Чем зрелищнее был очередной бой, тем тяжелее были травмы рестлера. В общей сложности он перенес 25 операций. Ему заменили коленный и тазобедренный суставы. Халк не вылезал из больниц, постоянно лечил вывихи и ушибы.

«У них до 200 с лишним боев в году, они постоянно гастролируют, ездят. Естественно, каждый раз это ударная нагрузка. То есть вообще уровень изношенности суставов у рестлеров в 30 лет достигает 80-летнего возраста. Очень-очень травмоопасный вид спорта», — подчеркнул фитнес-тренер Опальницкий.

Кроме хирургических вмешательств, урон здоровью нанесли и стероиды. Сначала Хоган отрицал, что его стальные мышцы — результат не только упорных тренировок, но и специальных препаратов. Однако потом признался: он действительно использовал фармакологию. Кроме того, с годами у него развилась зависимость от обезболивающих.

«Врачи выписывали мне рецепт за рецептом, и внезапно это превратилось в порочный круг. Дошло до того, что я уже оправился после десятой операции на спине, а мне позвонили из аптеки и сказали: „Ваш рецепт готов“. И я, словно собака за костью, побежал за ним», — вспоминал Халк Хоган.

Но и это еще не все. Звезда рестлинга злоупотреблял алкоголем. Избавиться от вредной привычки ему удалось лишь пару лет назад, но организм уже был ослаблен.

«Он в молодости употреблял алкоголь, он употреблял стероиды, он был замешан не в одном скандале допинговом, поэтому, скорее, это закономерный итог», — сказала журналист Хохлова.

После смерти Хогана его дочь Брук призналась, что очень сожалеет о потерянных годах. И добавила: она никогда не переставала любить папу.

«Кровь моего отца течет в моих венах. Его глаза светятся сквозь моих детей. И наша связь никогда не прерывалась, даже в последние минуты его жизни. У нас была связь глубже, чем слова, связь, которая длилась всю жизнь», — заявила Брук Хоган.

Девушка также уточнила, что не собирается претендовать на наследство. Однако поклонники уверены: эти слова были брошены на эмоциях. И учитывая, что Брук и ее брат, так же как и сам Халк, построили карьеру на телевидении и часто появляются на экране, они вполне могут устроить из семейных разборок грандиозное шоу.