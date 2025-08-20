Он все врет? Почему Джастин Тимберлейк подвергается нападкам в сети

Джастин Тимберлейк рассказал о серьезной болезни. Что случилось с артистом? И почему многие сомневаются в реальности диагноза? Из-за чего в последние годы певец постоянно попадает в скандалы? В чем его обвинили фанаты Бритни Спирс? И как роман с поп-принцессой, которой был много лет назад, едва не разрушил нынешний брак Тимберлейка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Тимберлейк сделал откровенное признание. В своем блоге певец написал, что заразился болезнью Лайма. Этот недуг, второе название которого — боррелиоз, передается с укусами клещей. И, по словам врачей, может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности.

«Это поражение суставов, проблемы с нервной системой, нарушение работы сердца, воспаление лимфатических узлов», — рассказывает врач Владислав Мирошниченко.

Поклонники начали сочувствовать кумиру. Однако нашлись и те, кто сомневается в словах артиста. Некоторые подозревают: он выдумал болезнь, чтобы оправдать свой провальный тур.

«Зрители в интернете называют это турне „Караоке-тур Джастина Тимберлейка“. Многие жалуются на то, что он начинал петь песни, пел буквально несколько фраз, остальное давал петь зрителям», — объясняет музыкальный журналист Евгений Бабичев.

В последнее время фамилия Тимберлейк все чаще звучит в контексте скандалов. Фанаты обсуждают не творчество звезды, а его проступки. В прошлом году, например, певца задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Артист чудом избежал заключения под стражу и на целый год остался без прав.

«Может быть, он решил содействовать следствию и как-то непублично, но все-таки признал свою вину. Либо пустил в ход деньги, связи и свой звездный статус», — предпологает светский журналист Екатерина Рукавичникова.

А незадолго до этой истории певец стал главным негодяем американского шоу-бизнеса. Всему виной мемуары Бритни Спирс. Поп-принцесса написала биографию, где рассказала, что в 19 лет ждала от Джастина Тимберлейка ребенка, но тот уговорил ее сделать аборт.

«Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Я уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать ребенка», — заявила певица.

Фанаты Спирс уверены, что предательство Тимберлейка травмировало певицу и якобы из-за этого она пустилась во все тяжкие: начала употреблять алкоголь и запрещенные вещества. Поклонники считают — если бы артист тогда не настоял на прерывании беременности, ее жизнь сложилась бы по-другому:

«Аборт, потому что не был готов стать отцом, — это просто дно».

«Перед камерами вы были лучшей парой, но за кулисами ты использовал ее, чтобы добиться успеха. А после того, как ты добился успеха, ты бросил ее».

Скандал, который открыл тайны прошлого, повлиял не только на карьеру Тимберлейка, но и на его личную жизнь. Жена певца, актриса Джессика Бил, пришла в ужас от поступка мужа. Пару все чаще стали видеть по отдельности. Джастина Тимберлейка замечали в клубах и барах.

«Его застукивали с молодыми начинающими актрисами: Оливией Манн, Алишей Уэйнрайт. Я думаю, что, конечно, этих романов было намного больше, просто мы о них не знаем. Он всегда любил интрижки, всегда любил тусовки и, к сожалению, не поменял своих пристрастий», — считает журналист Рукавичникова.

Джессика Бил долго игнорировала слухи об изменах мужа, но после истории с его арестом за пьяное вождение терпение супруги лопнуло. Она собралась подавать на развод.

По словам общих знакомых пары, в тот момент Тимберлейк испугался. Он не хотел терять семью и уговорил Бил пойти к психотерапевту. Тот помог им спасти брак.

Чтобы реабилитироваться в глазах поклонников, певец отправился в тур по разным странам. Обещал грандиозное шоу. Вот только после каждого концерта появлялось подозрительно много негативных отзывов.

«Конечно, для преданных фанатов Джастина Тимберлейка без разницы, но для тех людей, которые, представим себе, приезжали на концерты издалека, тратили большие деньги, все-таки цены кусались, и видели такую откровенную халтуру… По крайней мере, это было не то, что Джастин Тимберлейк выдавал раньше», — отмечает Евгений Бабичев.

Лишь после завершения турне певец раскрыл причину своего странного поведения — болезнь, которая не давала ему работать в полную силу.

«Острая стадия длится от одной до четырех недель. При этом симптомы — это ломота в костях, мышечные боли, потеря концентрации, головокружение, возможно воспаление лимфатических узлов, проблемы с суставами», — уточняет врач Мирошниченко.

«Он, видимо, хотел привлечь внимание к своей персоне», — предпологает, в своб очередь, Калашникова.

«Я фантазировал на этот счет, что этот провальный тур, он мог идти на это сознательно. Если ты давно не привлекаешь к себе внимание какими-то хитами, какими-то новыми песнями, остается привлекать внимание какими-то яркими событиями. Возможно, из твоей личной жизни или из каких-то бытовых моментов все строится», — предполагает музыкальный журналист Бабичев.

На разговоры о правдоподобности диагноза артист никак не реагирует. Он пообещал фанатам, что как только вылечится, сразу приступит к подготовке новой программы. И в следующий раз все точно останутся довольны.