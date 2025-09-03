В австралийском Квинсленде прошел фестиваль арбузов. Участники съели, раздавили и превратили в месиво более 20 тонн сочных плодов. А в Техасе прошел чемпионат по метанию арбузов. Овации зрителей сорвала рестлерша по имени Кайли. Но, судя по результату, ей достался неспелый арбуз.

По словам агротехнолога Владимира Луканина, зрелый плод от такого удара наверняка бы раскололся. Владимир знает толк в арбузах — он выращивает их более десяти лет и даже установил рекорд России — вырастил на своем балконе плод массой 25 килограммов.

Можно ли безошибочно определить на прилавке зрелый, сладкий и безопасный для здоровья арбуз — рассказала «Самая полезная программа» — авторский проект Владимира Щеглова.

Какие признаки указывают на зрелость арбуза

Методов по выбору спелого арбуза много: можно и постучать, и посмотреть. Но какие три самых главных правила, которые точно не подведут покупателя?

Арбуз должен быть твердым. Мягкое место на плоде может быть признаком того, что его перекидывали при транспортировке, и в нем уже начались процессы брожения;

Полоски на кожуре арбуза должны быть яркие и контрастные — это один из признаков зрелости;

На боку плода должно быть желтое земляное пятно. Если оно бледноватое, то это признак незрелости арбуза;

Дополнительный совет: наличие «вибрации» в держащей арбуз руке при простукивании плода.

Звук, пятна и пуговка: как выбрать спелый сладкий арбуз

А вот выбирать арбуз по хвостику — не лучшая идея. Многие считают, что если плодоножка высохла, то плод наверняка зрелый. Но это не всегда так.

«На самом деле, когда арбуз срезали и везут его, например, в Москву, то любой хвостик начнет подсыхать, потому что его удалили с растения. Поэтому это больше даже миф. Потому что у себя с огорода я срезаю арбуз, он свежий, вызревший, сочный, и хвостик у него, конечно, свежий, зеленый», — отметил агротехнолог Владимир Луканин.

Шрамы и пятна у арбуза

Для проверки было куплено три арбуза: по 50 рублей за килограмм в магазине, по 70 рублей на трассе на развале и самый дорогой — по 80 рублей на рынке.

Для начала нужно проверить, нет ли на арбузах повреждений — тех самых мягких, продавленных мест, о которых предупреждал эксперт.

Проверяем первый плод из сетевого магазина. Кожура у него целая, арбуз плотный, упругий.

«Но на нем очень много шрамов, в прошлом царапин. Но этого пугаться не надо, потому что арбуз, когда растет, мягкий и очень нежный. И подул ветер, листик немножко коснулся завязи и сделал небольшую царапинку. Потом арбуз вырастает, а царапина превращается в рубец. Единственное, проникающих отверстий на арбузе быть не должно», — подчеркнул эксперт.

На втором арбузе тоже никаких повреждений. Самый дорогой плод тоже целый. А что с земляными пятнами? Самое яркое, желтое — у третьего арбуза. Самое бледное — у первого.

Проверить арбуз на спелость можно и другим способом. Провести его до покупки вряд ли удастся. А дома — вполне. Для этого понадобится чан с водой, в котором нужно будет топить плоды.

«Это связано с физиологией созревания арбуза. Когда он молодой, не вызревший, то у него достаточно высокая плотность мякоти. А когда он уже полностью вызрел, его плотность уменьшается. И, соответственно, он всплывет», — объясняет эксперт.

Первый арбуз всплывает. Второй погрузился в воду чуть сильнее, и, если верить этому тесту, он менее вызревший. А третий плод утонул почти полностью. Однако эксперт делает ставку на пятно и предполагает, что такое потопление может быть связано с повышенной плотностью кожуры.

Краш-тест арбузов

Еще одно испытание на зрелость — краш-тест. У спелого плода большое внутреннее давление. Он как хорошо накачанный мяч, поэтому при ударе должен лопнуть. Для этого соорудили этажерку, и арбузы будут сбрасывать с нескольких уровней — 30, 60 и 90 сантиметров.

Первый плод бросили с самого нижнего уровня — он даже не повредился. А вот при падении с 60 сантиметров — раскололся. При этом консистенция мякоти специалисту не понравилась — арбуз показался ему перезревшим. Возможно, поэтому он лучше других всплывал в ванной.

О перезрелости говорят и ярко-черные семена. Агротехнолог Владимир Луканин оценивает плод на восемь из десяти и отмечает, что при охлаждении в холодильнике он будет весьма съедобным.

К слову, это испытание в очередной раз доказывает, что определить зрелость арбуза, не вскрыв его, весьма непросто. Ведь пятно у первого плода было бледным, а это якобы указывало на его неспелость. По факту же он оказался слегка перезревшим.

Пришло время бросить с этажерки второй и третий арбузы. Они тоже раскололись при падении со второго яруса. Это — спелые плоды, причем, судя по мякоти, не перезрелые.

Замеры сахара и нитратов у арбузов

Следующий тест — определить плоды на уровень сахара. Это делается с помощью рефрактометра.

У первого арбуза — 13,7%, что, по словам эксперта, просто роскошный показатель. Еще более сладким оказался второй арбуз — 14,2%. И у третьего плода 13,1%. Этого более чем достаточно.

Чем спелее и слаще плод — тем меньше в нем нитратов. У арбузов их предельно допустимая концентрация — 60 миллиграммов на килограмм.

Теперь проверим плоды с помощью нитратомера. У всех арбузов содержание нитратов в пределах нормы: 38 мг/кг у первого, 34 мг/кг у второго и 38 мг/кг у третьего. Есть их можно смело. А если под рукой нет специального прибора, то можно воспользоваться одним лайфхаком.

«При разрезании арбуза можно обратить внимание на наличие белых прожилок на срезе. Если они видны, то действительно — плод невызревший, и в нем может быть повышенное содержание нитратов. Здесь у всех арбузов раскраска мякоти равномерная», — отметил агротехнолог Владимир Луканин.

Можно воспользоваться еще одним народным методом: бросить кусочек арбуза в воду, слегка растереть и оставить на пару часов. Вода в стакане с нитратным арбузом станет ярко-красной и вспенится. Если нитратов мало, то жидкость лишь слегка помутнеет. Такую проверку три купленных арбуза тоже прошли — у всех трех вода лишь чуть помутнела.

Пришло время выбрать победителя. Эксперту больше всего понравился второй арбуз. Он самый сладкий, не перезревший, и в нем меньше всего нитратов. Но и два других плода тоже вполне хороши — в них достаточно сахара, они безопасны для здоровья.

И если бы арбуз из сетевого магазина не оказался слегка переспелым, то победу вполне мог бы одержать именно он — за счет самой низкой цены.