«Я сентиментальный, боюсь расплакаться»: как в семье футболиста Тарасова готовились к 1 сентября

Старшая дочь футболиста Дмитрия Тарасова пошла в первый класс

Эксклюзивное интервью Дмитрия и Анастасии Тарасовых. Как в их семье проходила подготовка к 1 сентября? Что за учебное заведение выбрали для своей старшей дочери супруги? И кем мечтают стать наследницы футболиста? Какие воспоминания о школьных годах остались у самого спортсмена? И почему он не хочет, чтобы сыновья шли по его стопам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Наша задача, родителей — это все-таки поддерживать ребенка и правильно объяснить, что такое школа и для чего нужна. Чтобы она не боялась, чтобы понимала, зачем туда идет», — подчеркивает футболист.

В этом году для Дмитрия и Анастасии Тарасовых 1 сентября особенное. Их старшая дочь Милана идет в первый класс. Родители признаются: они, конечно, рады, что у девочки начинается новый этап. Но вместе с тем сильно переживают.

«Когда будет линейка и увижу свою девочку, малышку, которая пойдет и сделает первые шаги во взрослую жизнь уже, можно сказать, то, конечно, будет волнительно. Я сентиментальный, боюсь расплакаться», — признается Тарасов.

По словам Анастасии, сама будущая первоклассница до последнего момента сохраняла спокойствие и с удовольствием ходила на подготовительные занятия.

«У меня была подготовка, мне подсказывали. Когда я пришла сразу в первый класс, я не знала, сколько будет пять плюс пять. Но потом я начала считать на переменах и уже начала знать», — делится дочь Тарасовых.

Однако за месяц до «дня X» Милана вдруг начала нервничать и даже заявила, что 1 сентября останется дома.

«У нее какая-то паника началась: „Я не хочу в школу“. Прям до слез. Я не понимала вообще, что происходит, ведь все было хорошо», — делится Анастасия Тарасова.

Вскоре мама выяснила причину перемен в поведении дочери. Оказалось, что Милану напугали разговоры взрослых о предстоящей учебе.

«Взрослые как-то неправильно реагируют, когда узнают, что скоро в школу: „Ну, держитесь“. Стабильное. Либо: „Терпения всем. Ой, бедная Милана“», — отмечает супруга футболиста.

Родители с трудом смогли успокоить дочь. Отвлекли ее совместной покупкой формы.

«Юбочки, сарафанчики, жилетки и бомбер, пиджак — все это мы взяли», — перечисляет Анастасия Тарасова.

Супруги рассказали: учебное заведение выбирали тщательно. Ориентировались на отзывы знакомых и расположение. Школа находится в том же здании, где Милана и ее сестра Ева уже несколько лет занимаются художественной гимнастикой.

«Я сама захотела, меня родители вообще не заставляли. Я видела у своей тети, как она занимается, смотрела про Арину Аверину. Я сказала маме: „Хочу быть такой же“. И тогда я уже пошла на гимнастику», — уточняет Милана Тарасова.

Глядя на старшую сестру, Ева тоже попросила родителей записать ее на занятия. По словам тренеров, юные спортсменки практически сразу стали делать успехи.

«Они достаточно быстро влились в этот процесс, им очень нравится гимнастика. Они ходят с удовольствием», — отмечает тренер Миланы и Евы Анна Соколова.

«Мы на сборах очень рано вставали. Всегда после тренировок мы шли в столовую есть. Потом после столовой у нас был перерыв. Потом была еще одна тренировка, и мы шли на море», — рассказывает Ева Тарасова.

«Олимпийской чемпионкой чемпионата мира», — отвечает Милана Тарасова на вопрос, кем она видит себя в будущем.

Футболист не понаслышке знает, как трудно спортсмену совмещать тренировки и учебу. В свое время он испытал это на себе.

«У меня, получается, было две школы. Когда я пошел в первый класс, там уже училась моя старшая сестра. Я доучился до шестого класса и перешел уже в спортивную, потому что не успевал именно по учебе. Не было таких условий, которые сейчас есть. Школы и учителя не понимали, когда я отпрашивался на 15 минут пораньше уйти с последнего урока, чтобы успеть на тренировку», — вспоминает Дмитрий Тарасов.

Однако, несмотря на сложности, он вспоминает школьные годы с улыбкой. Говорит, что ходил на уроки с удовольствием. И не только ради знаний.

«Мама Димы, моя свекровь, показывала его архивы: дневник, тетрадку. Я увидела столько писем. Ему многие одноклассницы признавались в любви, девчонки. Было очень много», — делится жена спортсмена.

«Это было, да, девочки бегали тогда», — подтверждает Дмитрий Тарасов.

Но все девчонки давно в прошлом. Уже почти восемь лет футболист счастлив в браке с Анастасией. Супруги воспитывают четверых детей. И если девочки собираются стать гимнастками, то у сыновей есть все шансы продолжить дело отца.

«Я говорю: „Дим, надо попробовать“. Он: „Нет, никогда в жизни не отведу его, чтобы никто, не дай Бог, не сказал, что Тарасов там своего ребенка…“. И уговорила на первое, второе пробное занятие. Он: „Беру слова свои обратно, реально к спорту очень сильно способный мальчик“», — рассказывает Анастасия Тарасова.

Пара признается: они поддержат любой выбор наследников. Ведь главное, чтобы дети нашли себе занятия по душе, и тогда родители будут за них спокойны.