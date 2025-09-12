Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если загорелся гаджет

В Москве из-за возгорания пауэрбанка едва не погибла вся семья. Гаджет оставили на зарядке без присмотра, и пламя мгновенно охватило всю квартиру.

Один мужчина пытался потушить загоревшееся моноколесо, но оно взорвалось, и пламя перекинулось на одежду. Итог: ожоги половины тела и реанимация.

Настоящей трагедией мог бы закончиться полет из Петербурга в Якутск — пауэрбанк одной из пассажирок загорелся прямо в воздухе. Сумка с устройством лежала под креслом, и огонь заметили не сразу. Девушка пыталась потушить пламя ногами и получила ожоги стоп. Благодаря слаженной работе экипажа все закончилось благополучно.

Как предотвратить возгорание гаджета, выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Почему гаджеты загораются?

Но эксперты предупреждают: практически любой гаджет таит в себе опасность.

«К нам поступила женщина 47 лет. Причиной обращения стало использование электронной сигареты, вероятнее всего неисправной. Взорвалось устройство, произошло воспламенение, загорелась одежда. При поступлении у нее был диагностирован диагноз: ожог пламенем первой, второй, третьей степеней лица, шеи, кистей», — говорит травматолог-ортопед московской Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Александр Зубо.

Практически любое современное устройство оснащено литий-ионной батареей. Такие аккумуляторы широко распространены благодаря своей высокой энергоемкости, относительно небольшому весу и способности держать заряд. Но есть и минусы.

«В составе аккумуляторной батареи есть катод, анод, электролит, и последний весьма горючий. Он супербыстро может загореться при достижении «точки воспламенения», — объясняет основатель компании по производству литий-ионных аккумуляторов Александр Логинов.

Спровоцировать взрыв и возгорание прибора с литиевой батареей может перегрев, резкая смена температуры окружающей среды, повреждение, а также низкое качество и заводской брак.

«Все аккумуляторы — это огромная пластина, примерно три метра. Она очень тоненькая и скручена в несколько десятков раз. Само собой, если мы аккумулятор кидаем, данная пластина в каком-то месте трескается, и происходит разгерметизация с очень обильным выделением газа и тепла. Следовательно, мы и видим резкий хлопок, как взрыв», — разъясняет руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Что делать при возгорании гаджета?

Если гаджет загорелся, важно знать и соблюдать правила техники безопасности.

«Попробовать их накрыть тряпками, отнести в перчатках на совке в ванну и утопить. Если речь идет о больших гаджетах, самокаты, моноколесо, переносные пауэрбанки большой емкости, то тушить бессмысленно. Потушить ни водой, ни огнетушителем все равно не получится. Единственный способ — покинуть помещение и спасти жизнь», — рекомендует старший пожарный 41-й пожарно-спасательной части по Москве Роман Пушкин.

А если горючая жидкость попала на кожу, не стоит ждать необратимых последствий.

«Самое первое и простое, что может сделать любой человек, это смыть проточной холодной водой реагент, который попал на кожу или одежду, прилегающую к телу», — сообщает травматолог.

Прочен ли пауэрбанк?

Далее пауэрбанк проверяют на прочность. Был устроен тест-драйв пауэрбанку, и совсем скоро расскажем о результатах.

«Мы сейчас сделаем эксперимент, который не стоит повторять, потому что это очень небезопасно. Мы берем заряженный пауэрбанк и протыкаем его гвоздем, таким зубилом мощным. И смотрим, что будет», — начинает проверку Логинов.

Эксперимент доказывает, что с такими гаджетами нужно обращаться очень аккуратно.

Беречь устройство надо от ударов и воды, а также следить, чтобы они не перегревались. Для зарядки следует использовать только качественные кабели и не оставлять без присмотра.

Если появилось вздутие пауэрбанка, его необходимо немедленно выключить и утилизировать, но не в мусорное ведро, а в спецпункт.